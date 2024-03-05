Погода в СНГ: Казахстан готовится к потеплению, в Беларуси обещают мокрый снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и плюс два будет во вторник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то еще держатся морозы, а где-то солнце прогревает воздух до плюс 18. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Зима не спешит уходить из Казахстана. Ожидается туман и ветер до 20 метров в секунду. В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской области – метель, на юге страны – потепление. В Алматы днем плюс 2.



К потеплению уже готовятся и на западе страны. Спасатели Западно-Казахстанской области проводят взрывные работы на реках во избежание заторов. Всего работы ведут на 26 участках водоемов.

Азербайджан

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