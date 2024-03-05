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Погода в СНГ: Казахстан готовится к потеплению, в Беларуси обещают мокрый снег

05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан готовится к потеплению, в Беларуси обещают мокрый снег
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями и плюс два будет во вторник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то еще держатся морозы, а где-то солнце прогревает воздух до плюс 18. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Зима не спешит уходить из Казахстана. Ожидается туман и ветер до 20 метров в секунду. В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской области – метель, на юге страны – потепление. В Алматы днем плюс 2.

К потеплению уже готовятся и на западе страны. Спасатели Западно-Казахстанской области проводят взрывные работы на реках во избежание заторов. Всего работы ведут на 26 участках водоемов.

Азербайджан

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В Баку и на Абшеронском полуострове облачно и тепло – плюс 15 градусов. Такая же погода и по всей республике. Однако в горных районах ночью температура воздуха может опуститься до минус 8.

С начала календарной весны это самый теплый день. Он совпадает со вторым вторником перед Наврузом – Од чершенбе. По преданию, в этот день обновляется огонь. Кроме того, это символ Солнца, в котором люди так нуждаются после зимы.

Беларусь

В Беларуси дождливо. В некоторых районах синоптики прогнозируют мокрый снег, туман и гололедицу, а на термометрах до 11 градусов тепла.

На западе страны орнитологи заметили очень редкую птицу. В Беларусь прилетели египетские или нильские гуси. Таким гостям специалисты не рады. Эти птицы агрессивно ведут себя по отношению к другим пернатым, забирают у них еду. Из-за этого популяция многих водоплавающих птиц может сократиться.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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