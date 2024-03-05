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Погода в СНГ: Казахстан готовится к потеплению, в Беларуси обещают мокрый снег
05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и плюс два будет во вторник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: где-то еще держатся морозы, а где-то солнце прогревает воздух до плюс 18. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Азербайджан
С начала календарной весны это самый теплый день. Он совпадает со вторым вторником перед Наврузом – Од чершенбе. По преданию, в этот день обновляется огонь. Кроме того, это символ Солнца, в котором люди так нуждаются после зимы.
Беларусь
В Беларуси дождливо. В некоторых районах синоптики прогнозируют мокрый снег, туман и гололедицу, а на термометрах до 11 градусов тепла.
На западе страны орнитологи заметили очень редкую птицу. В Беларусь прилетели египетские или нильские гуси. Таким гостям специалисты не рады. Эти птицы агрессивно ведут себя по отношению к другим пернатым, забирают у них еду. Из-за этого популяция многих водоплавающих птиц может сократиться.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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