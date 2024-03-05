Отечественные сердечные клапаны тестируют медики в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят клинические испытания отечественных биологических клапанов сердца . Ученые разрабатывали модель около десяти лет. Операции уже провели семи белорусам. Как работают белорусские клапаны, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

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Состояние пациентов стабильное. Сейчас медики наблюдают за всеми, кто участвовал в клинических испытаниях. Специалисты говорят: белорусские биологические клапаны приживаются хорошо и исправно выполняют свою функцию.

Установка клапана – многочасовая операция. По сути, врачи ставят ворота, через которые циркулирует кровь. Без них главный мотор человеческого организма работать не сможет. Белорусские клапаны полностью повторяют естественные.

«Качество этой ткани очень хорошее, при этом обработка наша белорусская отличается от российской, поняли, что можно создавать из них створки, а не просто полотна, которые можно использовать для защиты от различных дефектов», – подчеркнул заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям республиканского научно-практического центра кардиологии Юрий Островский.

«Он обладает замечательными свойствами износоустойчивости, это очень важная характеристика для этого клапана. Таким образом, наши пациенты получат шанс на долгую, благополучную и качественную жизнь. Наши кардиохирурги очень высоко оценивают качество этого клапана», – отметила директор республиканского научно-практического центра кардиологии Наталья Митьковская.

Клинические испытания белорусские хирурги проводят совместно с коллегами из России. Медики делятся опытом друг с другом.

«Мы рассказываем, показываем, как оперируем мы, наши белорусские коллеги так сказать интересуются абсолютно всем, деталями имплантации этих клапанов. Наше вот это взаимодействие оно реализуется в интересах пациентов в первую очередь. Это и в интересах пациентов России, это и в интересах пациентов Беларуси», – рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Борис Козлов.

Внедрение отечественной разработки поможет заменить импортные аналоги. Из США или Европы. Выигрывать белорусские клапаны будут и в цене.

Белорусские медики рассчитывают, что клинические испытания отечественного биологического клапана сердца займут около года.