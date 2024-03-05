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Отечественные сердечные клапаны тестируют медики в Беларуси
05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят клинические испытания отечественных биологических
Состояние пациентов стабильное. Сейчас медики наблюдают за всеми, кто участвовал в клинических испытаниях. Специалисты говорят: белорусские биологические клапаны приживаются хорошо и исправно выполняют свою функцию.
Установка клапана – многочасовая операция. По сути, врачи ставят ворота, через которые циркулирует кровь. Без них главный мотор человеческого организма работать не сможет. Белорусские клапаны полностью повторяют естественные.
«Качество этой ткани очень хорошее, при этом обработка наша белорусская отличается от российской, поняли, что можно создавать из них створки, а не просто полотна, которые можно использовать для защиты от различных дефектов», – подчеркнул заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям республиканского научно-практического центра кардиологии Юрий Островский.
Клинические испытания белорусские хирурги проводят совместно с коллегами из России. Медики делятся опытом друг с другом.
Внедрение отечественной разработки поможет заменить импортные аналоги. Из США или Европы. Выигрывать белорусские клапаны будут и в цене.
Белорусские медики рассчитывают, что клинические испытания отечественного биологического клапана сердца займут около года.
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Ученые разрабатывали модель около десяти лет. Операции уже провели семи белорусам.
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