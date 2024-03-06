|
Лукашенко рассказал, какой видит современную белорусскую женщину
06.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси наградил представительниц женского союза страны. Александр Лукашенко заявил, что
Символичная встреча в начале марта, неформальная. В канун 8 Марта 15 женщин получили от президента особый подарок – государственные награды за заслуги в профессии и общественной жизни. Но самая «теплая» и традиционная для первых весенних дней – Орден матери. Его вручают тем, кто воспитывает минимум пятерых детей.
Александр Лукашенко отметил роль женщин в экономике и политической жизни страны. Она весома и ценна. Сегодня треть парламента – представительницы прекрасной половины. Немало женщин на руководящих постах. Но именно материнство – самая важная миссия, убежден президент.
Созданы в стране и условия для того, чтобы женщины могли реализовать себя, и на семью времени хватало. Это возможность удаленной работы, гибкий график. Так будет и дальше, заверил президент. Но признался, что сам не сторонник такого подхода.
«Замкнуть ее дома, чтобы по кухне бегала и готовила мужикам и детям есть, это не мое. Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость», – считает белорусский лидер.
«Чего хочет женщина», белорусский лидер узнал из первых уст. Подчеркнул, что готов ответить абсолютно на любые вопросы.
«Пусть женщины спрашивают все, что хотят. Не надо меня жалеть», – призвал к разговору Лукашенко.
И первый вопрос: какой должна быть женщина?
«Экономной хозяйкой, хранительницей домашнего очага и скромной в запросах, либо жить так, как она хочет?», – спросила инженер-программист Мария Полудень.
«У нашей женщины все сбалансировано. Не надо никаких советов. Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить. Надо жить здесь и сейчас, заглядывая в будущее», – ответил глава государства.
Заглянуть в будущее попросили и президента. Задали вопросы о международной обстановке, образовании, господдержке. И о том, какой будет Беларусь через 10 лет.
«Если будет мир и покой… Нам это надо. Слушайте, ну если этого не будет, то не будет ни пенсии, ни здравоохранения. И детей не будет рожать женщина. Женщинам нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Это самое главное условие. А трудности мы преодолеем», – подчеркнул Лукашенко.
Но не без женской помощи. Президент дал Белорусскому союзу женщин несколько поручений. Оберегать и защищать семейные ценности, взять на контроль вопрос женского здоровья. И главное – быть надежным тылом для мужчин. Тогда белорусы смогут многое.
В Белорусском союзе женщин состоят больше 170 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 женщин получили от президента государственные награды за заслуги в профессии и общественной жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)