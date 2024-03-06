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Лукашенко рассказал, какой видит современную белорусскую женщину

06.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, какой видит современную белорусскую женщину
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси наградил представительниц женского союза страны. Александр Лукашенко заявил, что к женщинам в республике отношение особое, и ответил на их вопросы. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Символичная встреча в начале марта, неформальная. В канун 8 Марта 15 женщин получили от президента особый подарок – государственные награды за заслуги в профессии и общественной жизни. Но самая «теплая» и традиционная для первых весенних дней – Орден матери. Его вручают тем, кто воспитывает минимум пятерых детей.

«Я счастлива, что я многодетная мама», «Это очень почетно, это красит женщину», «С каждым последующим ребенком больше нежности, больше любви», – отметили награжденные.

Александр Лукашенко отметил роль женщин в экономике и политической жизни страны. Она весома и ценна. Сегодня треть парламента – представительницы прекрасной половины. Немало женщин на руководящих постах. Но именно материнство – самая важная миссия, убежден президент.

«Рожайте, растите, берегите своих детей. А мир и достаток мы обязаны вам обеспечить. При любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме и, если нужно, за пределами этих объемов», – заверил глава государства.

Созданы в стране и условия для того, чтобы женщины могли реализовать себя, и на семью времени хватало. Это возможность удаленной работы, гибкий график. Так будет и дальше, заверил президент. Но признался, что сам не сторонник такого подхода.

«Замкнуть ее дома, чтобы по кухне бегала и готовила мужикам и детям есть, это не мое. Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость», – считает белорусский лидер.

«Чего хочет женщина», белорусский лидер узнал из первых уст. Подчеркнул, что готов ответить абсолютно на любые вопросы.

«Пусть женщины спрашивают все, что хотят. Не надо меня жалеть», – призвал к разговору Лукашенко.

И первый вопрос: какой должна быть женщина?

«Экономной хозяйкой, хранительницей домашнего очага и скромной в запросах, либо жить так, как она хочет?», – спросила инженер-программист Мария Полудень.

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«У нашей женщины все сбалансировано. Не надо никаких советов. Настоящая, наша белорусская женщина, она умеет копить и вовремя потратить. Надо жить здесь и сейчас, заглядывая в будущее», – ответил глава государства.

Заглянуть в будущее попросили и президента. Задали вопросы о международной обстановке, образовании, господдержке. И о том, какой будет Беларусь через 10 лет.

«Если будет мир и покой… Нам это надо. Слушайте, ну если этого не будет, то не будет ни пенсии, ни здравоохранения. И детей не будет рожать женщина. Женщинам нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Это самое главное условие. А трудности мы преодолеем», – подчеркнул Лукашенко.

Но не без женской помощи. Президент дал Белорусскому союзу женщин несколько поручений. Оберегать и защищать семейные ценности, взять на контроль вопрос женского здоровья. И главное – быть надежным тылом для мужчин. Тогда белорусы смогут многое.

В Белорусском союзе женщин состоят больше 170 тысяч человек.



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15 женщин получили от президента государственные награды за заслуги в профессии и общественной жизни.
 
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