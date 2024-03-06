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Советы адвоката: какие юридические вопросы фаундерам стартапа лучше решить до основания компании
06.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Принято считать, что основа хорошего бизнеса — это отличная идея и жизнеспособная бизнес-модель. Однако это, скорее, романтизированное восприятие. Реальность такова, что крепкий бизнес можно основать только на твердом юридическом фундаменте. И, к сожалению, многие стартапы об этом либо не знают, либо забывают. А потом начинаются обиды, дележка прибыли и корпоративные конфликты, которые приводят не только к трудностям в развитии бизнеса, но и — нередко — к закрытию компании. Как этого избежать? На вопрос «Про бизнес» ответил Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Виталий Твардовский.
Зачем стартапу решать юридические вопросы?
Самый главный вопрос — нужно ли вообще стартапу решать юридические вопросы? Короткий ответ: да. Без решения всех юридических проблем и оговорки нюансов с партнерами вы можете лишиться идеи и самого стартапа.
Понятно, что пока у вас есть только идея и больше ничего, то тяжело превратить ее в некий документ. Но и это возможно. На практике обычно получается так: пока все работают за идею и стартап не дает доход, каждый считает, что составлять какие-то договора, регистрировать права на интеллектуальную собственность и прочее — это лишнее. Но как только стартап начинает приносить деньги, все резко переоценивают свой вклад в развитие бизнеса и требуют бо´льшую часть прибыли себе. Здесь и начинается самое интересное.
Вот список случаев, когда в стартапе могут возникать сложные юридические вопросы:
В бизнес-среде уже давно сформировались базовые юридические вопросы:
Давайте поговорим о каждом из этих блоков.
Корпоративная структура и выбор юрисдикции для стартапа
При регистрации бизнеса нужно ответить на четыре важных вопроса:
Критерии выбора юрисдикции для стартапа: локация фаундеров и команды; предполагаемый рынок для продукта; расходная часть (бухгалтерия, содержание офиса); налогообложение и правовое регулирование; локация инвесторов и возможность заключения инвестиционных соглашений.
Иногда стоит регистрироваться в разных юрисдикциях, чтобы получить максимальные возможности для развития.
Соглашение между фаундерами
Для того, чтобы закрепить и сделать отношения между фаундерами стартапа более ощутимыми, можно использовать два документа:
В акционерном соглашении стоит договориться о многом: распределении долей; правилах голосования по определенным вопросам; определении направлений развития бизнеса; правилах привлечения инвестиций; опционах, вестинге; выплате дивидендов;
Оформление прав на IP (интеллектуальную собственность)
Что же все-таки делать с интеллектуальной собственностью? Если разработка начата до регистрации компании, необходимо подписать документы о передаче IP в пользу компании (договоры уступки исключительных прав от фаундеров и от фрилансеров).
Так же нужно и далее передать все права на IP компании — по трудовым договорам с работниками (создание служебных произведений) и по договорам на разработку с аутсорсерами.
Привлечение инвестиций
У стартапов есть несколько классических источников финансирования: 3 °F (Friends, Family and Fools — Друзья, Семья и Дураки), то есть через близкое окружение основателей; банковский кредит или иные заемные средства; бизнес-ангелы; акселераторы и инкубаторы; фонды и венчурные фонды; венчурные студии; краудфандинг; выход на биржу с акциями.
Документы, которые могут использоваться для
P. S.
И самое главное, о чем нужно помнить всем фаундерам, — каждое ваше действие будет иметь финансовые последствия для бизнеса. Поэтому абсолютно все нужно делать не только с учетом бизнес-логики, но и юридически верно. Не стоит экономить на консультациях экспертов, иначе вам потом придется исправлять слишком много серьезных ошибок.
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Принято считать, что основа хорошего бизнеса - это отличная идея и жизнеспособная бизнес-модель. Однако это, скорее, романтизированное восприятие. Реальность...
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