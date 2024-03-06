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Советы адвоката: какие юридические вопросы фаундерам стартапа лучше решить до основания компании

06.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото: yandex.ru

Принято считать, что основа хорошего бизнеса — это отличная идея и жизнеспособная бизнес-модель. Однако это, скорее, романтизированное восприятие. Реальность такова, что крепкий бизнес можно основать только на твердом юридическом фундаменте. И, к сожалению, многие стартапы об этом либо не знают, либо забывают. А потом начинаются обиды, дележка прибыли и корпоративные конфликты, которые приводят не только к трудностям в развитии бизнеса, но и — нередко — к закрытию компании. Как этого избежать? На вопрос «Про бизнес» ответил Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Виталий Твардовский.

Виталий Твардовский
Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, лидер направления «IT» в SBH Law Offices

Зачем стартапу решать юридические вопросы?

Самый главный вопрос — нужно ли вообще стартапу решать юридические вопросы? Короткий ответ: да. Без решения всех юридических проблем и оговорки нюансов с партнерами вы можете лишиться идеи и самого стартапа.

Понятно, что пока у вас есть только идея и больше ничего, то тяжело превратить ее в некий документ. Но и это возможно. На практике обычно получается так: пока все работают за идею и стартап не дает доход, каждый считает, что составлять какие-то договора, регистрировать права на интеллектуальную собственность и прочее — это лишнее. Но как только стартап начинает приносить деньги, все резко переоценивают свой вклад в развитие бизнеса и требуют бо´льшую часть прибыли себе. Здесь и начинается самое интересное.

Вот список случаев, когда в стартапе могут возникать сложные юридические вопросы:

  1. Идея приносит (скоро будет приносить) деньги: их нужно получить; их нужно распределить; с полученных денег нужно уплатить налоги.
  2. Идею (как ценность) нужно защитить.
  3. Для развития идеи нужны дополнительные деньги извне.
  4. Никто из фаундеров не хочет быть привлечен к ответственности за незаконную деятельность.


В бизнес-среде уже давно сформировались базовые юридические вопросы:

  • Корпоративная структура (получение, распределение денег, налоги, легальность деятельности).
  • Счет для платежей (получение и распределение денег).
  • Соглашение между фаундерами (защита идеи изнутри).
  • Оформление IP (защита идеи извне).

Давайте поговорим о каждом из этих блоков.

Корпоративная структура и выбор юрисдикции для стартапа

При регистрации бизнеса нужно ответить на четыре важных вопроса:

  • Сколько будет юридических лиц? То есть важно заранее продумать, что и зачем вы будете делать, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для регистрации компании либо компаний.
  • За что они будут отвечать? Здесь придется четко распределить роли.
  • Как они будут связаны? Чтобы никто не подумал, что вы например, не дробите бизнес ради сокращения суммы налогов.
  • Где они будут зарегистрированы? Выбор юрисдикции для открытия бизнеса может быть обусловлен, например, налоговыми льготами. Но необходимо думать и о других условиях, оценивать все в совокупности.


Критерии выбора юрисдикции для стартапа: локация фаундеров и команды; предполагаемый рынок для продукта; расходная часть (бухгалтерия, содержание офиса); налогообложение и правовое регулирование; локация инвесторов и возможность заключения инвестиционных соглашений.

Иногда стоит регистрироваться в разных юрисдикциях, чтобы получить максимальные возможности для развития.

Соглашение между фаундерами

Для того, чтобы закрепить и сделать отношения между фаундерами стартапа более ощутимыми, можно использовать два документа:

  • Соглашения о намерениях / соглашения о сотрудничестве — до регистрации юридического лица;
  • Акционерное соглашение (SHA) / Voting Agreement — после регистрации юридического лица в зависимости от применимого права.

В акционерном соглашении стоит договориться о многом: распределении долей; правилах голосования по определенным вопросам; определении направлений развития бизнеса; правилах привлечения инвестиций; опционах, вестинге; выплате дивидендов;
разрешении тупиковых разногласий.

Оформление прав на IP (интеллектуальную собственность)

Что же все-таки делать с интеллектуальной собственностью? Если разработка начата до регистрации компании, необходимо подписать документы о передаче IP в пользу компании (договоры уступки исключительных прав от фаундеров и от фрилансеров).


Так же нужно и далее передать все права на IP компании — по трудовым договорам с работниками (создание служебных произведений) и по договорам на разработку с аутсорсерами.

Привлечение инвестиций

У стартапов есть несколько классических источников финансирования: 3 °F (Friends, Family and Fools — Друзья, Семья и Дураки), то есть через близкое окружение основателей; банковский кредит или иные заемные средства; бизнес-ангелы; акселераторы и инкубаторы; фонды и венчурные фонды; венчурные студии; краудфандинг; выход на биржу с акциями.

Документы, которые могут использоваться для привлечения инвестиций в стартапы:

  • Term sheet, или «джентельменское соглашение», которое предваряет основной договор
  • SAFE (простой договор обудущем компании) или KISS (Keep It Simple Security, то есть это бесплатные юридические документы, которые вы можете использовать, чтобы быстро и легко собрать деньги).
  • Договор конвертируемого займа.
  • Договор подписки на акции.
  • Договор купли-продажи акций.
  • Корпоративный договор / SHA, о котором мы говорили выше.

P. S.

И самое главное, о чем нужно помнить всем фаундерам, — каждое ваше действие будет иметь финансовые последствия для бизнеса. Поэтому абсолютно все нужно делать не только с учетом бизнес-логики, но и юридически верно. Не стоит экономить на консультациях экспертов, иначе вам потом придется исправлять слишком много серьезных ошибок.

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Принято считать, что основа хорошего бизнеса - это отличная идея и жизнеспособная бизнес-модель. Однако это, скорее, романтизированное восприятие. Реальность...
 
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