Советы адвоката: какие юридические вопросы фаундерам стартапа лучше решить до основания компании

Источник материала: ProBusiness

Принято считать, что основа хорошего бизнеса — это отличная идея и жизнеспособная бизнес-модель. Однако это, скорее, романтизированное восприятие. Реальность такова, что крепкий бизнес можно основать только на твердом юридическом фундаменте. И, к сожалению, многие стартапы об этом либо не знают, либо забывают. А потом начинаются обиды, дележка прибыли и корпоративные конфликты, которые приводят не только к трудностям в развитии бизнеса, но и — нередко — к закрытию компании. Как этого избежать? На вопрос «Про бизнес» ответил Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Виталий Твардовский.

Виталий Твардовский

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, лидер направления «IT» в SBH Law Offices

Зачем стартапу решать юридические вопросы?

Самый главный вопрос — нужно ли вообще стартапу решать юридические вопросы? Короткий ответ: да. Без решения всех юридических проблем и оговорки нюансов с партнерами вы можете лишиться идеи и самого стартапа.

Понятно, что пока у вас есть только идея и больше ничего, то тяжело превратить ее в некий документ. Но и это возможно. На практике обычно получается так: пока все работают за идею и стартап не дает доход, каждый считает, что составлять какие-то договора, регистрировать права на интеллектуальную собственность и прочее — это лишнее. Но как только стартап начинает приносить деньги, все резко переоценивают свой вклад в развитие бизнеса и требуют бо´льшую часть прибыли себе. Здесь и начинается самое интересное.

Вот список случаев, когда в стартапе могут возникать сложные юридические вопросы:

Идея приносит (скоро будет приносить) деньги: их нужно получить; их нужно распределить; с полученных денег нужно уплатить налоги. Идею (как ценность) нужно защитить. Для развития идеи нужны дополнительные деньги извне. Никто из фаундеров не хочет быть привлечен к ответственности за незаконную деятельность.





В бизнес-среде уже давно сформировались базовые юридические вопросы:

Корпоративная структура (получение, распределение денег, налоги, легальность деятельности).

(получение, распределение денег, налоги, легальность деятельности). Счет для платежей (получение и распределение денег).

(получение и распределение денег). Соглашение между фаундерами (защита идеи изнутри).

(защита идеи изнутри). Оформление IP (защита идеи извне).

Давайте поговорим о каждом из этих блоков.

Корпоративная структура и выбор юрисдикции для стартапа

При регистрации бизнеса нужно ответить на четыре важных вопроса:

Сколько будет юридических лиц? То есть важно заранее продумать, что и зачем вы будете делать, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для регистрации компании либо компаний.

То есть важно заранее продумать, что и зачем вы будете делать, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для регистрации компании либо компаний. За что они будут отвечать? Здесь придется четко распределить роли.

Здесь придется четко распределить роли. Как они будут связаны? Чтобы никто не подумал, что вы например, не дробите бизнес ради сокращения суммы налогов.

Чтобы никто не подумал, что вы например, не дробите бизнес ради сокращения суммы налогов. Где они будут зарегистрированы? Выбор юрисдикции для открытия бизнеса может быть обусловлен, например, налоговыми льготами. Но необходимо думать и о других условиях, оценивать все в совокупности.





Критерии выбора юрисдикции для стартапа: локация фаундеров и команды; предполагаемый рынок для продукта; расходная часть (бухгалтерия, содержание офиса); налогообложение и правовое регулирование; локация инвесторов и возможность заключения инвестиционных соглашений.

Иногда стоит регистрироваться в разных юрисдикциях, чтобы получить максимальные возможности для развития.

Соглашение между фаундерами

Для того, чтобы закрепить и сделать отношения между фаундерами стартапа более ощутимыми, можно использовать два документа:

Соглашения о намерениях / соглашения о сотрудничестве — до регистрации юридического лица;

Акционерное соглашение (SHA) / Voting Agreement — после регистрации юридического лица в зависимости от применимого права.

В акционерном соглашении стоит договориться о многом: распределении долей; правилах голосования по определенным вопросам; определении направлений развития бизнеса; правилах привлечения инвестиций; опционах, вестинге; выплате дивидендов;

разрешении тупиковых разногласий.

Оформление прав на IP (интеллектуальную собственность)

Что же все-таки делать с интеллектуальной собственностью? Если разработка начата до регистрации компании, необходимо подписать документы о передаче IP в пользу компании (договоры уступки исключительных прав от фаундеров и от фрилансеров).





Так же нужно и далее передать все права на IP компании — по трудовым договорам с работниками (создание служебных произведений) и по договорам на разработку с аутсорсерами.

Привлечение инвестиций

У стартапов есть несколько классических источников финансирования: 3 °F (Friends, Family and Fools — Друзья, Семья и Дураки), то есть через близкое окружение основателей; банковский кредит или иные заемные средства; бизнес-ангелы; акселераторы и инкубаторы; фонды и венчурные фонды; венчурные студии; краудфандинг; выход на биржу с акциями.

Документы, которые могут использоваться для привлечения инвестиций в стартапы:

Term sheet , или «джентельменское соглашение», которое предваряет основной договор

, или «джентельменское соглашение», которое предваряет основной договор SAFE (простой договор обудущем компании) или KISS (Keep It Simple Security, то есть это бесплатные юридические документы, которые вы можете использовать, чтобы быстро и легко собрать деньги).

Договор конвертируемого займа.

Договор подписки на акции.

Договор купли-продажи акций.

Корпоративный договор / SHA, о котором мы говорили выше.

P. S.

И самое главное, о чем нужно помнить всем фаундерам, — каждое ваше действие будет иметь финансовые последствия для бизнеса. Поэтому абсолютно все нужно делать не только с учетом бизнес-логики, но и юридически верно. Не стоит экономить на консультациях экспертов, иначе вам потом придется исправлять слишком много серьезных ошибок.