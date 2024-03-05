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Лукашенко отметил роль женщин в обществе
05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нет высот, которых бы не достигли белорусские женщины. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент выступил на масштабном форуме
«Рожайте, растите, берегите своих детей. Мир и достаток мы обязаны вам обеспечить. Знаю, всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос, будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Это очень недешевое дело. Мы самое социальное государство. Смею заверить, при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме, и, если нужно, за пределами этих объемов», – поделился Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси выступил на масштабном форуме женского союза страны.
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