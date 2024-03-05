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Лукашенко отметил роль женщин в обществе

05.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко отметил роль женщин в обществе
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Нет высот, которых бы не достигли белорусские женщины. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент выступил на масштабном форуме женского союза страны, передает «МИР 24».

«Вы были и остаетесь одним из столпов гражданского общества. Результаты прошедшей избирательной кампании – тому подтверждение: женщины составляют треть депутатов парламента, а тысячи представительниц прекрасного пола избраны в местные Советы депутатов. Белорусские женщины – настоящие труженицы. Вы вносите значительный вклад в экономику страны, реализуете себя во всех отраслях, в том числе в высокотехнологичных и инновационных секторах», – отметил Александр Лукашенко.

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При этом женщина, по словам президента, прежде всего, является матерью. Александр Лукашенко призвал союз пропагандировать семейные ценности и обещал поддержку на государственном уровне.

«Рожайте, растите, берегите своих детей. Мир и достаток мы обязаны вам обеспечить. Знаю, всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос, будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Это очень недешевое дело. Мы самое социальное государство. Смею заверить, при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме, и, если нужно, за пределами этих объемов», – поделился Александр Лукашенко.



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Президент Беларуси выступил на масштабном форуме женского союза страны.
 
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