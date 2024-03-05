Лукашенко отметил роль женщин в обществе

«Рожайте, растите, берегите своих детей. Мир и достаток мы обязаны вам обеспечить. Знаю, всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос, будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Это очень недешевое дело. Мы самое социальное государство. Смею заверить, при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме, и, если нужно, за пределами этих объемов», – поделился Александр Лукашенко.