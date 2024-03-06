Первый во всём: обзор флагмана Xiaomi 14

Источник материала: ProBusiness



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

Дождались — вышел новый технологичный гигант от Xiaomi, который стал легендой еще до старта продаж. Xiaomi 14 получил свежую операционную систему и самый передовой процессор на рынке Android. Производитель обещает много крутых фишек — разберемся так ли хорош новенький флагман в деле?

Дизайн и комплектация



Фото: Максим Гончаренок, @maksgelatin

Xiaomi всегда предлагает полный комплект. Флагман не подвел и порадовал защитной пленкой, серым силиконовым чехлом отменного качества и устройствами для зарядки — тут сразу кабель и адаптер питания аж на 90 Вт.



Фото: Максим Гончаренок, @maksgelatin

Смартфон представлен в трех оттенках на выбор: черном, белом, и зеленом — чехол в наборе стильно смотрится с каждым. Если не хотите прятать красоту, носить его вовсе не обязательно, ведь Xiaomi 14 обладает защитой со всех сторон. Задняя и передняя панели оснащены ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а сам аппарат обладает пыле- и водонепроницаемостью IP68. Это значит, что не только брызги воды, но и погружение в воду до 30 минут не страшно.

Панель выполнена из стекла, а плоские рамки — из алюминиевого сплава.

Дизайн вышел премиальным, материалы и сборку хочется похвалить. Четырехизогунутый корпус обеспечивает удобное удержание и тактильный восторг — чтобы его понять нужно просто взять новинку в руки.

Стеклянный красавец весит 193 грамма и имеет толщину 8,2 мм.

Отпечаток пальца теперь находится под экраном, работает быстро и точно. SIM-лоток вмещает две nanoSIM, также можно установить eSIM. Bluetooth 5.4 и NFC тоже на месте.



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

Камера

Xiaomi 14 опережает многих конкурентов благодаря технологичной системе камер, разработанной с Leica. Профессиональный объектив Summilux является одним из самых совершенных в мобильной фотографии. Он позволяет захватывать максимальное количество света и создавать фотографии с высокой контрастностью.

В ответе за новые расширенные функции четыре камеры, сразу три из них с разрешением 50 Мп.

Основная камера получила новый сенсор Light Fusion 900, он поддерживает автофокусировку и оптическую стабилизацию. Характеристики говорят сами за себя: фотосенсор формата 1/1,31 дюйма, фокусное расстояние 23 мм и диафрагма f/1.6. На выходе получаются детализированные фотографии со множеством оттенков, вне зависимости от того, при каком свете снимаешь, ведь динамический диапазон в 8 раз выше, чем в предыдущем флагмане. Чтобы запечатлеть дополнительные детали в особо тёмных или светлых участках, советуем воспользоваться режимом HDR.



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

Телеобъектив Leica с фокусным расстоянием 75 мм и диафрагмой f/2.0 создан для снимков крупным планом. В портретном режиме можно фоткать на 50 Мп, а в режиме фото и видео на 32 Мп — в каждом случае результат достойный. Оптический 3.2-кратный зум позволяет фокусироваться в диапазоне от 10 см и успешно выделять детали. Качество при этом не теряется. Больше всего мы оценили портретную съёмку, эффект боке выглядит не хуже, чем у зеркальной камеры.

























Есть много интересных инструментов для работы с цветокоррекцией уже готовых фотографий, что даёт дополнительные возможности для фотоискусства.

Видео можно снимать в 8K при 24 fps на основную и в 4K при 30/60 fps на фронтальную. Качество хорошее, оптическая стабилизация и подавление шума дают кинематографический эффект.

Производительность

Xiaomi 14 — первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, самого мощного на данный момент. Тестировать такой аппарат даже волнительно, ведь прикасаешься к чему-то особенному.

Четырехкластерный процессор состоит из основного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, пяти ядер Cortex-A720 с частотой до 3,2 ГГц и пары ядер на базе Cortex-A520 до 2,3 ГГц.

Скорость работы значительно повышает Adreno 750. Это представитель новых графических процессоров, чьё ядро увеличено на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Обмен данных происходит молниеносно: 3515 МБ/с для чтения и 2892 МБ/с для записи.

Спору нет, Xiaomi 14 тянет что угодно: тяжёлые игры на высоких настройках, требовательные приложения и видео HD. Ограничивать себя не нужно, тем более, что запас памяти здесь большой: 12/512 ГБ.

За стабильность работы в ответе инновационная система охлаждения Xiaomi Loop LiquidCool, которая обеспечивает максимальную производительность и защиту от перегрева. Приходим к выводу, что новинка нацелена на тотальный апгрейд в области видео и фото, игр и ИИ.



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

Xiaomi 14 первым получил не только мощнейший процессор, но и программное обеспечение HyperOS.

Алгоритмы искусственного интеллекта легко интегрируются в самые разные приложения, чтобы сделать работу пользователя легче и увлекательнее. Например, при просмотре видеоконтента, можно включить субтитры AI. А чтобы ускорить поиск нужных фото, можно воспользоваться AI Album Search, который отыщет снимок по вашему описанию. При всём этом интерфейс интуитивно понятен и знаком пользователям Xiaomi. Бренд обещает поддерживать ПО для флагмана еще 4 года.

Дисплей

Элегантный Xiaomi 14 наградили плоским 6,36-дюймовым OLED-экраном. Диагональ осталась прежней, как в Xiaomi 13, а вот разрешение увеличилось до 2670×1200 пикселей. Детализированная и чёткая картинка обеспечена, плотность пикселей достигла 460 ppi.

Еще один шаг вперед: новинка предлагает 3000 нит вместо 1900! С такой пиковой яркостью не страшны и прямые солнечные лучи: экран с лёгкостью, и даже с удовольствием просматривается.

Запас яркости у дисплея большой, при этом батарея не потеряет свой, ведь здесь технология LTPO, которая меняет частоту обновления от 1 до 120 Гц. Так Xiaomi заботится об автономности и экономит заряд.



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

На деле все работает четко, аппарат безошибочно распознает содержимое на экране. Режим «По умолчанию» в играх и YouTube предлагал максимальную частоту, а в мессенджерах незаметно её снижал. Можно выбрать и другие режимы с постоянным значением: 60 и 120 Гц. Но есть ли в них смысл, когда умный флагман даёт баланс между сочной картинкой и энергопотреблением?

Просмотр фильмов на новинке — отдельная история.

Dolby Vision и HDR10+ обеспечивает широкую цветовую гамму и удивляют контрастностью. Радуют глаз и ультратонкие рамки дисплея, они не отвлекают от изображения и позволяют полностью погрузиться в просмотр.

Автономность

Опережая предшественника, Xiaomi 14 обрёл батарею на 4610 мАч (вместо 4500 мАч). Отличие не только в ёмкости, но и в элементе питания. Кремниевый аккумулятор нехило увеличивает автономность, а система управления Xiaomi Surge Battery обеспечивает быструю интеллектуальную зарядку.

Адаптер на 90 Вт зарядил телефон с 0% до 100% за 31 минуту. Чтобы добиться таких результатов, рекомендуем включить в настройках быструю зарядку.

«Посадить» новинку, кстати, было непросто. Тестировали долго и изнурительно — флагман держался достойно и выдержал целые сутки игры, съёмки видео и просмотра фильмов. Предполагаем, что свою лепту внесла и та самая адаптивная частота обновления, сэкономив энергопотребление.

Беспроводная зарядка тоже имеется, с мощностью 50 Вт она полностью заряжает смартфон за 46 минут.

Выводы



Фото: Максим Гончарёнок, @maksgelatin

Xiaomi 14 — это тотальный апгрейд во всём. Флагман порадовал выдающейся камерой от Leica, которая захватывает много света и позволяет создавать четкие снимки во время движения. Топовый Snapdragon 8 Gen 3 занимает лидирующие позиции в рейтингах производительности и позволяет справиться с любыми графическими задачами.

Умный телефон экономит энергию без ущерба дисплею. Шим минимальный, а яркость в 3000 нит — идеальное комбо, которое порадует пользователя яркой и реалистичной картинкой.

Быстрая зарядка и поддержка беспроводной, серьёзная защита от пыли и влаги IP68 — Xiaomi 14 достойный смартфон по всем параметрам.