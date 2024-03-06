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В Беларуси продлят программу семейного капитала

06.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продлят программу семейного капитала
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси продлят программу семейного капитала. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с активом Белорусского союза женщин, передает «МИР 24».

Семейным капиталом могут воспользоваться те, кто воспитывает троих и более детей. Внушительную сумму можно потратить на покупку жилья, лечение, образование и другие цели. Это стало хорошим стимулом для повышения рождаемости, отметил белорусский лидер. Количество многодетных семей выросло почти вдвое.

«Нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю, что 15 миллионов, а то и 20 наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми, ресурсами смогла бы накормить, учитывая геополитическое наше положение, поэтому нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Многодетная семья – трое и больше, мы все для нее должны сделать», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что помощь должна быть использована адресно, на нужды детей.



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Белорусский лидер подчеркнул, что помощь должна быть использована адресно, на нужды детей.
 
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