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В Беларуси продлят программу семейного капитала
06.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продлят программу семейного капитала. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с активом Белорусского союза женщин, передает «МИР 24».
Семейным капиталом могут воспользоваться те, кто воспитывает троих и более детей. Внушительную сумму можно потратить на покупку жилья, лечение, образование и другие цели. Это стало хорошим стимулом для повышения рождаемости, отметил белорусский лидер. Количество многодетных семей выросло почти вдвое.
Белорусский лидер также подчеркнул, что помощь должна быть использована адресно, на нужды детей.
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Белорусский лидер подчеркнул, что помощь должна быть использована адресно, на нужды детей.
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