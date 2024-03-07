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Головченко поручил на 8% увеличить экспорт товаров и услуг за рубеж

07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко поручил на 8% увеличить экспорт товаров и услуг за рубеж
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси поставил перед министерством иностранных дел страны задачу увеличить экспорт товаров и услуг. Роман Головченко принял участие в коллегии ведомства, передает телеканал «МИР 24».

Экономику удалось адаптировать к санкциям, подчеркнул глава правительства. Объемы поставок в дружественные страны в прошлом году превысили потери от закрытия для Беларуси западных рынков. В 2024-м предстоит не только сохранить текущие цифры, но и прибавить почти 8% в торговле товарами и услугами.

«Правительством установлены целевые задания по экспорту. И в стоимостном, и в натуральном выражении в разрезе отраслей, регионов и стран. То есть уже все разложили, что называется, по косточкам. Остается только одно – выполнять поставленные задачи. Нашим важнейшим торгово-экономическим партнером, конечно же, является Российская Федерация», – отметил Роман Головченко.

Товарооборот с Россией в 2023 году побил рекорды. В западном же направлении ситуация продолжила ухудшаться. Глава МИД подчеркнул, что Беларусь будет добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, в первую очередь гуманитарных.

«Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Западники же доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады нашей страны. «Кошмарят» свой бизнес, дезинформируют население, грубо попирают международное торговое право», – заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

По данным внешнеполитического ведомства, сейчас Беларусь торгует с двумя сотнями стран.



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Итоговая коллегия МИД Беларуси прошла в Минске, в ней принял участие премьер-министр страны Роман Головченко.
 
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