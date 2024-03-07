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Головченко поручил на 8% увеличить экспорт товаров и услуг за рубеж
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси поставил перед министерством иностранных дел страны задачу увеличить экспорт товаров и услуг. Роман Головченко принял участие в коллегии ведомства, передает телеканал «МИР 24».
Экономику удалось адаптировать к санкциям, подчеркнул глава правительства.
Товарооборот с Россией в 2023 году побил рекорды. В западном же направлении ситуация продолжила ухудшаться. Глава МИД подчеркнул, что Беларусь будет добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, в первую очередь гуманитарных.
По данным внешнеполитического ведомства, сейчас Беларусь торгует с двумя сотнями стран.
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Итоговая коллегия МИД Беларуси прошла в Минске, в ней принял участие премьер-министр страны Роман Головченко.
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