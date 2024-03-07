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Более ста женщин-ученых из Китая и Беларуси встретились в Минске

07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более ста женщин-ученых из Китая и Беларуси встретились в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Первый женский научный форум Беларуси и Китая прошел в Минске. В лингвистическом университете столицы встретились более 100 ученых из двух стран, передает телеканал «МИР 24».

Все участницы представляли сферу науки и образования: от ректоров и директоров учебных заведений до студентов. Обсуждали роль женщины в обществе, а также реализацию совместных проектов. Одним из таких стало предложение Минска о создании международного культурного центра.

«Мы активно обсуждаем идею с китайской стороной. Мы хотим, чтобы этот проект помогал развитию более тесного сотрудничества и взаимопонимания между Китаем и Беларусью», – отметила директор Института Конфуция Минского государственного лингвистического университета Шэн Сюэмэй.

«Вклад женского форума, вклад женщин в науке и образовании мы видим в помощи широкому кругу участников, и при этом не только женщин. Мы помогаем углубить знания об особенностях культуры общения Беларуси и Китая», – рассказала ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.

Минск и Пекин активно развивают сотрудничество во всех сферах. В прошлом году странам удалось достичь рекордных показателей товарооборота – почти шесть миллиардов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Участницы форума представляли сферу науки и образования: от ректоров и директоров учебных заведений до студентов.
 
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