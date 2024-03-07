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Более ста женщин-ученых из Китая и Беларуси встретились в Минске
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый женский научный форум Беларуси и Китая прошел в Минске. В лингвистическом университете столицы встретились более 100 ученых из двух стран, передает телеканал «МИР 24».
Все участницы представляли сферу науки и образования: от ректоров и директоров учебных заведений до студентов. Обсуждали роль женщины в обществе, а также реализацию совместных проектов. Одним из таких стало предложение Минска о создании международного культурного центра.
«Вклад женского форума, вклад женщин в науке и образовании мы видим в помощи широкому кругу участников, и при этом не только женщин. Мы помогаем углубить знания об особенностях культуры общения Беларуси и Китая», – рассказала ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.
Минск и Пекин активно
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Участницы форума представляли сферу науки и образования: от ректоров и директоров учебных заведений до студентов.
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