Клещи проснулись после зимней спячки в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси после зимней спячки проснулись иксодовые насекомые. Укусы этих переносчиков возбудителей инфекционных болезней уже зафиксировали в стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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На термометре плюс пять, а это значит, что проснулись клещи . И чем выше температура, тем эти насекомые активнее. Чаще клещей встречают на полянах, лужайках, возле водоемов и в лесах – смешанных и листопадных.

Первенцы появляются на юго-западе страны. Их уже можно встретить в Брестской области, в Гродненском регионе и Минске. В стране зарегистрировано два вида иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций. Это лесной и луговой клещи.

«Для города Минска, как и для территории Республики Беларусь, все-таки актуальна болезнь Лайма. Поэтому у нас нацелено на профилактическое лечение именно бактериальной инфекции. А клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, и поэтому с целью профилактики после укуса устанавливается медицинское наблюдение в течение месяца», – подчеркнула энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Галина Млынарчик.

В Беларуси к вопросу клещевой профилактики подходят комплексно. Защищают не только население, но и территории. Проводят химическую обработку, убирают упавшие деревья и прореживают кустарники.



Подобную активность клещей наблюдали и в прошлом году. Энтомологи заметили: раннему их появлению способствуют короткие теплые зимы. Активность клещей длится с марта по ноябрь. Пик ожидают в мае.

За 2023 год с укусом клеща к медикам обратились около 18 тысяч белорусов. Среди них больше 5,5 тысячи детей.