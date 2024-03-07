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Клещи проснулись после зимней спячки в Беларуси
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси после зимней спячки проснулись иксодовые насекомые. Укусы этих переносчиков возбудителей инфекционных болезней уже зафиксировали в стране, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На термометре плюс пять, а это значит, что
Первенцы появляются на юго-западе страны. Их уже можно встретить в Брестской области, в Гродненском регионе и Минске. В стране зарегистрировано два вида иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций. Это лесной и луговой клещи.
В Беларуси к вопросу клещевой профилактики подходят комплексно. Защищают не только население, но и территории. Проводят химическую обработку, убирают упавшие деревья и прореживают кустарники.
За 2023 год с укусом клеща к медикам обратились около 18 тысяч белорусов. Среди них больше 5,5 тысячи детей.
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В стране зарегистрировано два вида иксодовых клещей – переносчиков возбудителей инфекций. Это лесной и луговой клещи.
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