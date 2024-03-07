Лукашенко обсудил с Кочановой вопросы формирования Совета Республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ответственно подойти к формированию верхней палаты парламента поручил Александр Лукашенко председателю Наталье Кочановой. Президент принял спикера Совета Республики с докладом, сообщает «МИР 24».

Выдвижение кандидатов стартует на следующей неделе. Затем местные советы депутатов в каждой области и Минске тайным голосованием изберут по восемь членов Совета республики. Еще восьмерых назначит президент. Выборы запланированы на 4 апреля.

«Надо, чтобы это было очень демократично. Не для отчета там кому-то. Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа. Чтобы это было достойно, чтобы формализма никакого не было. Все-таки это такой экспертный совет, где законы после принятия Палатой представителей еще раз штудируются. Поэтому надо внимательно посмотреть на предлагаемые кандидатуры», – отметил белорусский лидер.

Отдельно президент акцентировал внимание на подборе будущих руководителей пяти постоянных комиссий Совета Республики. Роль парламента возросла, подчеркнул Александр Лукашенко. Депутаты и сенаторы станут ядром Всебелорусского народного собрания. Это новый орган власти согласно Конституции. Он будет принимать решения государственной важности.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в конце апреля.