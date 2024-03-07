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Лукашенко обсудил с Кочановой вопросы формирования Совета Республики
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ответственно подойти к формированию верхней палаты парламента поручил Александр Лукашенко председателю
Выдвижение кандидатов стартует на следующей неделе. Затем местные советы депутатов в каждой области и Минске тайным голосованием изберут по восемь членов Совета республики. Еще восьмерых назначит президент. Выборы запланированы на 4 апреля.
Отдельно президент акцентировал внимание на подборе будущих руководителей пяти постоянных комиссий Совета Республики. Роль парламента возросла, подчеркнул Александр Лукашенко. Депутаты и сенаторы станут ядром Всебелорусского народного собрания. Это новый орган власти согласно Конституции. Он будет принимать решения государственной важности.
Первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в конце апреля.
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Выдвижение кандидатов стартует на следующей неделе. Затем местные советы депутатов в каждой области и Минске тайным голосованием изберут по восемь членов Совета...
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