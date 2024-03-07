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Почти 50 новых автобусов из Беларуси выйдут на маршруты в Санкт-Петербурге
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автопарк Санкт-Петербурга обновился. Из Минска перегнали почти 50
Губернатор Александр Беглов встретился с водителями. Он лично осмотрел транспорт, оценил условия перевозки пассажиров. Глава города отметил плюсы поступившего транспорта. Среди них – низкие полы, есть система кондиционирования и громкая связь.
«Весь пассажирский транспорт социальный. Он удобный. Для инвалидов, для мамочек с колясками, даже можно велосипед поставить, есть зарядка для мобильных телефонов. Безусловно, главное связь с водителем есть», – отметил Александр Беглов.
Еще 30 автобусов перегнали из Московской области. Это первая партия новой техники в этом году. До конца 2024-го петербургский автопарк получит больше 500 единиц.
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с водителями. Он лично осмотрел транспорт, оценил условия перевозки пассажиров.
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