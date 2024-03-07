ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти 50 новых автобусов из Беларуси выйдут на маршруты в Санкт-Петербурге

07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автопарк Санкт-Петербурга обновился. Из Минска перегнали почти 50 автобусов белорусского производства, передает «МИР 24».

Губернатор Александр Беглов встретился с водителями. Он лично осмотрел транспорт, оценил условия перевозки пассажиров. Глава города отметил плюсы поступившего транспорта. Среди них – низкие полы, есть система кондиционирования и громкая связь.

«Весь пассажирский транспорт социальный. Он удобный. Для инвалидов, для мамочек с колясками, даже можно велосипед поставить, есть зарядка для мобильных телефонов. Безусловно, главное связь с водителем есть», – отметил Александр Беглов.

Еще 30 автобусов перегнали из Московской области. Это первая партия новой техники в этом году. До конца 2024-го петербургский автопарк получит больше 500 единиц.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с водителями. Он лично осмотрел транспорт, оценил условия перевозки пассажиров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Женский президент: Лукашенко назвал заботу о женщинах приоритетом приоритетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2024
Mir24.TV Belarus
07.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика