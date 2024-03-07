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Женский президент: Лукашенко назвал заботу о женщинах приоритетом приоритетов

07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женский президент: Лукашенко назвал заботу о женщинах приоритетом приоритетов
 Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Александр Лукашенко назвал заботу о прекрасной половине человечества приоритетом приоритетов, а себя женским президентом. А про его уважительное отношение к матери рассказывают те, кто раньше работал с ним в команде, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

1994 год. Александр Лукашенко победил на президентских выборах. С цветами и под аплодисменты земляки провожают его в Минск.

Президент во многом сделал ставку на женщин. За ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит, будущее страны.

«Я больше во власти доверяю женщинам, они более аккуратны, они более осторожны, они менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не ввяжутся», –отмечал белорусский лидер.

Сегодня Беларусь – одна из лучших в СНГ в рейтинге самых комфортных для материнства и 25-я в мире. В стране самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми.

«Встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины. Они стали говорить о детях. Я говорю: давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, пятый и следующий – 100% мои. Согласны? Молчат. Чего молчите? Ах, так рожааать же надо. Ну, вот рожать я за вас не могу», – отмечал Александр Лукашенко.

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У самого президента детство было непростым. Мама воспитывала сына одна. Работала дояркой. Домашнее хозяйство было на мальчике. Да и на ферме тоже помогал.

«Мама его в нем души не чаяла, как говорится. Все в него вкладывала. Он у нее был приучен к труду. Сначала с бороной, а потом с плугом, с косой», – рассказала классный руководитель Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Поэтому ленивым рядом с «Батькой» точно места нет! И фразу «Надо раздеваться и работать» президент сказал не ради красного словца.

«Как в этом человеке умещается вот это все: думать о стране, о политике и вместе с тем оставаться таким добрым, чутким человеком по отношению к людям?» – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Беларусь женского рода. И Александр Лукашенко как настоящий мужчина делает для нее все, чтобы она была красивой, современной и уважаемой.

Документальный фильм «Женский президент» смотрите на телеканале «МИР» в четверг в 18:40.



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Теги: Минск
 
 
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Про уважительное отношение белорусского лидера к матери рассказывают те, кто раньше работал с ним в команде.
 
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