Женский президент: Лукашенко назвал заботу о женщинах приоритетом приоритетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Александр Лукашенко назвал заботу о прекрасной половине человечества приоритетом приоритетов, а себя женским президентом. А про его уважительное отношение к матери рассказывают те, кто раньше работал с ним в команде, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

1994 год. Александр Лукашенко победил на президентских выборах. С цветами и под аплодисменты земляки провожают его в Минск.

Президент во многом сделал ставку на женщин. За ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит, будущее страны.

«Я больше во власти доверяю женщинам, они более аккуратны, они более осторожны, они менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не ввяжутся», –отмечал белорусский лидер.

Сегодня Беларусь – одна из лучших в СНГ в рейтинге самых комфортных для материнства и 25-я в мире. В стране самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми.

«Встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины. Они стали говорить о детях. Я говорю: давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, пятый и следующий – 100% мои. Согласны? Молчат. Чего молчите? Ах, так рожааать же надо. Ну, вот рожать я за вас не могу», – отмечал Александр Лукашенко.