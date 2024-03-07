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Женский президент: Лукашенко назвал заботу о женщинах приоритетом приоритетов
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Александр Лукашенко назвал заботу о прекрасной половине человечества приоритетом приоритетов, а себя женским президентом. А про его уважительное отношение к матери рассказывают те, кто раньше работал с ним в команде, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
1994 год. Александр Лукашенко победил на президентских выборах. С цветами и под аплодисменты земляки провожают его в Минск.
Президент во многом сделал ставку на женщин. За ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит, будущее страны.
Сегодня Беларусь – одна из лучших в СНГ в рейтинге самых комфортных для материнства и 25-я в мире. В стране самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми.
«Встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины. Они стали говорить о детях. Я говорю: давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, пятый и следующий – 100% мои. Согласны? Молчат. Чего молчите? Ах, так рожааать же надо. Ну, вот рожать я за вас не могу», – отмечал Александр Лукашенко.
«Мама его в нем души не чаяла, как говорится. Все в него вкладывала. Он у нее был приучен к труду. Сначала с бороной, а потом с плугом, с косой», – рассказала классный руководитель Лукашенко Татьяна Карпеченко.
Поэтому ленивым рядом с «Батькой» точно места нет! И фразу «Надо раздеваться и работать» президент сказал не ради красного словца.
Беларусь женского рода. И Александр Лукашенко как настоящий мужчина делает для нее все, чтобы она была красивой, современной и уважаемой.
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Про уважительное отношение белорусского лидера к матери рассказывают те, кто раньше работал с ним в команде.
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