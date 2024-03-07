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Женский президент
07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во многом сделал ставку на женщин. Ведь за ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит и будущее страны. Сегодня Беларусь – первая в СНГ в рейтинге самых комфортных стран для материнства. Здесь работают государственные программы. Выстроена целая система поддержки семей с детьми. В Беларуси самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми. Республиканский центр «Мать и дитя» самый оснащенный и передовой. О том, как президент лично участвует в судьбах женщин и детей, как помогает им расти и достигать высот, смотрите в
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Они летают в космос, они занимают топовые должности, они создают новые жизни. Женщины Беларуси – как им удается достигать высот и кто их главный помощник? Смотрите...
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