Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во многом сделал ставку на женщин. Ведь за ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит и будущее страны. Сегодня Беларусь – первая в СНГ в рейтинге самых комфортных стран для материнства. Здесь работают государственные программы. Выстроена целая система поддержки семей с детьми. В Беларуси самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми. Республиканский центр «Мать и дитя» самый оснащенный и передовой. О том, как президент лично участвует в судьбах женщин и детей, как помогает им расти и достигать высот, смотрите в документальном фильме «Женский президент» .