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Женский президент

07.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женский президент
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во многом сделал ставку на женщин. Ведь за ними рождение детей, воспитание подрастающего поколения, а значит и будущее страны. Сегодня Беларусь – первая в СНГ в рейтинге самых комфортных стран для материнства. Здесь работают государственные программы. Выстроена целая система поддержки семей с детьми. В Беларуси самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск – три года. Обязательные денежные выплаты при рождении ребенка. Раз в неделю дополнительный выходной для работающей мамы с тремя несовершеннолетними детьми. Республиканский центр «Мать и дитя» самый оснащенный и передовой. О том, как президент лично участвует в судьбах женщин и детей, как помогает им расти и достигать высот, смотрите в документальном фильме «Женский президент».

«Я уже не первый раз это скажу, я больше во власти доверяю женщинам, они более аккуратны, они более осторожны, они менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не ввяжутся. Есть разные женщины, но в подавляющем своем большинстве я доверяю женщинам больше», – говорит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



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Они летают в космос, они занимают топовые должности, они создают новые жизни. Женщины Беларуси – как им удается достигать высот и кто их главный помощник? Смотрите...
 
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