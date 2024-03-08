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Лукашенко отметил значение демократичного формирования верхней палаты парламента
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ответственно подойти к формированию верхней палаты парламента поручил Александр Лукашенко Наталье Кочановой. Президент Беларуси принял председателя Совета Республики с докладом, передает «МИР 24».
Выдвижение кандидатов стартует на следующей неделе. Затем Советы депутатов в каждой области и Минске тайным голосованием изберут по восемь
Глава государства обратил внимание и на выбор будущих руководителей пяти постоянных комиссий Совета Республики. Роль парламента возросла, подчеркнул Лукашенко, депутаты и сенаторы войдут в состав Всебелорусского народного собрания.
«Надеемся, что будут выдвинуты достаточно профессиональные, компетентные представители, которые будут с честью и достоинством представлять каждый регион в палате территориального представительства, коей является Совет Республики. Должны прийти достойные люди, которые умеют работать с людьми, понимают задачи, стоящие в целом перед страной», – подчеркнула Наталья Кочанова.
Первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в конце апреля.
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Выдвижение кандидатов в Совет Республики стартует на следующей неделе.
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