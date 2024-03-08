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Лукашенко отметил значение демократичного формирования верхней палаты парламента

08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко отметил значение демократичного формирования верхней палаты парламента
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Ответственно подойти к формированию верхней палаты парламента поручил Александр Лукашенко Наталье Кочановой. Президент Беларуси принял председателя Совета Республики с докладом, передает «МИР 24».

Выдвижение кандидатов стартует на следующей неделе. Затем Советы депутатов в каждой области и Минске тайным голосованием изберут по восемь членов Совета Республики. Еще восьмерых назначит президент.

«Надо чтобы это было очень демократично. Не для отчета там кому-то. Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа. Чтобы это было достойно, чтобы формализма никакого не было. Все-таки это такой экспертный совет, где законы после принятия палатой представителей еще раз штудируются. Поэтому надо внимательно посмотреть на предлагаемые кандидатуры», – отметил Лукашенко.

Глава государства обратил внимание и на выбор будущих руководителей пяти постоянных комиссий Совета Республики. Роль парламента возросла, подчеркнул Лукашенко, депутаты и сенаторы войдут в состав Всебелорусского народного собрания.

«Надеемся, что будут выдвинуты достаточно профессиональные, компетентные представители, которые будут с честью и достоинством представлять каждый регион в палате территориального представительства, коей является Совет Республики. Должны прийти достойные люди, которые умеют работать с людьми, понимают задачи, стоящие в целом перед страной», – подчеркнула Наталья Кочанова.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания пройдет в конце апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Выдвижение кандидатов в Совет Республики стартует на следующей неделе.
 
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