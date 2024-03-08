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«Создал ради жены бесшумный фен». Как легендарный изобретатель Джеймс Дайсон построил компанию с миллиардными продажами

08.03.2024 08:03 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото: dyson.com. Та самая модель Supersonic r.

В бьюти-сфере обсуждают новинку от Dyson — фен Supersonic r. На данный момент он доступен только для профессиональных стилистов. Фен автоматически регулирует температуру и скорость воздушного потока в зависимости от используемой насадки. В соцсетях этот прибор из-за его формы называют трубой, лампой — в общем, как угодно, но только не феном. Однако его необычная форма необходима для того, чтобы у стилистов во время работы не уставали руки и не появлялся туннельный синдром. У Dyson все продумано — есть чему поучиться любой другой компании. Поэтому «Про бизнес» собрал интересные факты о революционере в мире бытовой техники и его борьбе с конкурентами.

От тачки для огорода до пылесоса — лидера продаж. Идеи Джеймса Дайсона

Джеймс Дайсон — британский изобретатель и предприниматель, закончил Королевский колледж искусств, где изучал промышленный дизайн. На своем первом рабочем месте Джеймс создал быстроходное грузовое судно, способное причаливать к необорудованному морскому берегу. Следующим его изобретением стала тачка с шаром вместо колеса. Это позволяло ее использовать даже на рыхлой земле и она не проваливалась. Хотя с точки зрения коммерции эта тележка не была успешным изобретением.


Источник: leparisien.

Потом сам Дайсон признавался, что нужно было точнее определить целевую аудиторию и способы коммуникации с ней. Будущий предприниматель своими идеями и разработками стремился облегчить жизнь — и у него это получалось.

Желание делать функциональные вещи, которые на все сто отрабатывают свою роль, привело изобретателя к еще одному ключевому решению.

В 1979 году Джеймс заметил, что пылесос, на тот момент самый мощный Hoover Junior, практически перестал работать из-за того, что мешок забивался пылью. Он решил исправить эту проблему.

Дайсон заменил мешок для пыли на воронку из картона и мусор стал собираться по спирали, не скапливаясь в одном месте. Двигаясь будто внутри циклона, мусор попадал в пылесборник. Кстати, это был первый пылесос без мешка для пыли.


Источник: worldkings.

С этого момента Дайсон погрузился в усовершенствование своей технологии и масштабирование идеи. А это требовало финансовых и временных затрат. Джеймс Дайсон влез в долги, заложил дом, при этом переговоры о покупке его идеи крупными корпорациям заканчивались отказами. Только в 1986 году японская компания Apex Inc. запустила в производство пылесос G-Force, разработанный Джеймсом Дайсоном. Новинка быстро стала популярной. На деньги от продаж G-Force изобретатель основал компанию Dyson: исследовательский центр и завод.

В 1993 году мир увидел первый пылесос бренда Dyson. Спустя 1,5 года Dyson DC01 стал лидером продаж.

Один из пылесосов стал «кинозвездой» и появился в кадре сериала «Друзья». Естественно, с Моникой.


Источник: reddit.com.

В 2000 году компания выпустила стиральную машину Dyson Contrarotator. И тут изобретатель остался верным себе. Уникальность разработки состояла в том, что в машине было сразу два барабана, которые вращаются в разных направлениях. Это значительно улучшает качество стирки.


В 2001 году Дайсон продемонстрировал прототип умных очков под названием Dyson Halo. В них была встроена камера, микрофон, цветной дисплей. На тот момент это изобретение вызвало бурную реакцию.

В 2004 году Дайсон изобрел мощный и компактный электродвигатель с цифровым управлением (DDM).

В 2006 году на его базе были разработаны сушилки для рук Dyson Airblade. Они используются в торговых центрах и ресторанах по всему миру. В этой технологии используется узкий поток прохладного воздуха, который сгоняет влагу с рук. В обычных сушилках используется просто поток горячего воздуха, который испаряет влагу.


Однако не все проекты известного изобретателя имеют коммерческий успех и популярность. В 2019 году компания Dyson отказалась от производства электромобилей: обосновали это тем, что проект финансово непривлекательный.


Источник: motor.ru.

Высокие затраты производства сделали бы электромобили слишком дорогими для покупателей. Так сиутацию прокомментрировал сам Джеймс Дайсон.

В 2009 году мир увидел вентиляторы Air Multiplier. Прорывом стало то, что у них нет лопастей. Это сделало их удобными в быту: легко чистятся и занимают мало места.

Источник: karcher-mvk.com.

Кроме создания удобной бытовой техники, Дайсон активно расширял свое влияние и в сфере благотворительности. Он создал фонд для поддержки молодежи, которая интересуется инженерными науками. Этот фонд поддерживает и медицинские исследования.

На базе фонда был создан Центр неонатальной помощи Дайсона. Онкологические исследования, исследования болезни Альцгеймера также осуществляются с помощью ресурсов фонда британского изобретателя.

А что с самым популярным изобретением Дайсона — феном?

Фен, по одной из версий, появился благодаря супруге Дайсона. Изобретатель любил поговорить со своей женой Дирдри, пока та собиралась и сушила волосы феном. Шум прибора мешал общаться нормально. И тут Джеймс решил, что было бы неплохо сделать фен бесшумным. Тестирование проводилось на кошках. Животные при тестировании не пострадали: об этом говорил производитель. Так Дайсон хотел продемонстрировать минимальный уровень шума, который не пугает даже питомцев. Именно поэтому на презентации в 2016 году первым пользователем фена Dyson стала именно кошка.

Кстати, фирменным цветом фена стал цвет фуксии. Это любимый цвет жены Дайсона.

В чем фишка «дайсона»?

У фена есть неоспоримые преимущества. Он легкий, удобный в использовании, у него большая скорость воздушного потока, широкий выбор режимов, разнообразные сменные насадки и смотрится в кадре красиво, а в эпоху соцетей и это важно.

Внутри фена есть встроенные датчики контроля температуры. Так, воздух не нагревается выше критических отметок и волосы не травмируются при сушке или укладке. Производитель утверждает, что можно даже не использовать термозащитные средства.


Источник: shep.by.

Сила маркетинга

Фен благодаря своим характеристикам получил огромную популярность. Им пользовались в роскошных СПА-центрах, элитных салонах красоты. Благодаря этому фены Dyson стали ассоциироваться с высоким статусом. Это работало во время появления фенов на рынке, это работает даже сейчас. Фен Дайсон до сих пор считается символом финансовой состоятельности.

Несмотря на то, что фен Dyson и сейчас в топе запросов и пользуется огромной популярностью, в сети стали распространяться разговоры о том, что фены этой компании не стоят своих денег, есть более дешевые аналоги, которые не уступают по качеству раскрученном бренду. Сила фена Dyson в гениальном маркетинге. Стилисты в своих соцсетях пользуются феном, рассказывают о пользе для волос; блогеры записывают обзоры, рекомендуют фены в качестве подарков. Результат такого продвижения — все хотят Dyson.


Источник: pinterest.com.

Высокую цену производитель объясняет уникальными собственными технологиями. А про эти технологии каждый знает благодаря продуманной рекламной стратегии.

Но такое положение дел сохранялось недолго, естественно. На рынке появился дешевый аналог — Laifen. Компания основана в 2019 году в Гонконге. Позиционирование бренда выстраивается вокруг ценовой доступности. Слоган компании звучит так: «Мы не завышаем цены и не идем по пути технологичной премиальности». Намек всем понятен.

В чем уникальность китайского аналога? Кроме цены, фен Laifen выделяется мощным двигателем, высокой скоростью, что сокращает время сушки: до 2 минут — короткие волосы, до 4 минут — длинные. Фен обладает двумя температурными режимами (без нагрева воздуха и с теплым и горячим воздухом), и технологией бережной ионизации, что влияет на антистатический эффект.

И внимание: китайский аналог работает тише популярного Dyson. У любимчика блогеров уровень шума — 62,6 дБ, у Laifen — 59 дБ.


Источник: 5element.by.

В общем, по функционалу Laifen ни в чем не уступает Dyson. И стоит при этом в несколько раз дешевле.

Вместо вывода

За 2023 год компания Laifen увеличила объем продаж на 176%. В абсолютных цифрах, к примеру, доход на июнь 2023 года составил $ 47 млн.

Dyson достигла рекордной выручки в 2023 году в размере 7,1 млрд фунтов стерлингов, а это почти $ 9 млрд. Не удивительно: инвестиции в исследования и разработку выросли на 40%, а штат инженеров по всему миру составляет 6500 человек.

Laifen в своем производстве делает упор на доступность товаров, Dyson — на технологичность разработки, а покупателю есть из чего выбрать.

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В бьюти-сфере обсуждают новинку от Dyson - фен Supersonic r. На данный момент он доступен только для профессиональных стилистов. Фен автоматически регулирует температуру и...
 
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