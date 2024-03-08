Лукашенко назначил нового замглавы своей администрации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы своей администрации, передает «МИР 24».

В пользу кандидатуры Александра Егорова – молодость и опыт работы в финансовой сфере. Так объяснил свой выбор глава государства. Он подчеркнул, что на этой должности нужно активно высказывать свое мнение по решениям парламентариев, даже если оно не будет совпадать с позицией большинства. Главное, чего ждет белорусский лидер, – свежего взгляда на госуправление.

«Вопрос связан с модернизацией системы контроля и управления экономическими процессами в стране. У нас сложился неплохой такой пул и группа экономистов и в правительстве, и в нашем Национальном статистическом комитете, и так далее», – заявил Лукашенко.

Ранее Александр Егоров руководил одним из белорусских банков.