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Лукашенко назначил нового замглавы своей администрации

08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил нового замглавы своей администрации
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы своей администрации, передает «МИР 24».

В пользу кандидатуры Александра Егорова – молодость и опыт работы в финансовой сфере. Так объяснил свой выбор глава государства. Он подчеркнул, что на этой должности нужно активно высказывать свое мнение по решениям парламентариев, даже если оно не будет совпадать с позицией большинства. Главное, чего ждет белорусский лидер, – свежего взгляда на госуправление.

«Вопрос связан с модернизацией системы контроля и управления экономическими процессами в стране. У нас сложился неплохой такой пул и группа экономистов и в правительстве, и в нашем Национальном статистическом комитете, и так далее», – заявил Лукашенко.

Ранее Александр Егоров руководил одним из белорусских банков.



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Теперь заместителем стал бывший руководитель одного из белорусских банков Александр Егоров.
 
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