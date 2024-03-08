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Лукашенко назначил нового замглавы своей администрации
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы своей администрации, передает «МИР 24».
В пользу кандидатуры Александра Егорова – молодость и опыт работы в финансовой сфере. Так объяснил свой выбор глава государства. Он подчеркнул, что на этой должности нужно активно высказывать свое мнение по решениям парламентариев, даже если оно не будет совпадать с позицией большинства. Главное, чего ждет белорусский лидер, – свежего взгляда на госуправление.
Ранее Александр Егоров руководил одним из белорусских банков.
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Теперь заместителем стал бывший руководитель одного из белорусских банков Александр Егоров.
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