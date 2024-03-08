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Какие цветы принято дарить женщинам в странах СНГ и сколько они стоят?
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
8 Марта невозможно представить без цветов. Какие букеты принято дарить женщинам в странах Содружества и сколько они стоят, узнали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
В женский день белорускам дарят тюльпаны, розы и мимозы. Поставки цветов к праздничному сезону увеличиваются в десятки раз.
Популярнее всех – тюльпаны. В среднем один бутон стоит 3,5 белорусских рубля. Это почти 100 российских. Ходовые букеты по 15 штук. Любимые цвета покупателей – желтый и розовый. Ветка мимозы обойдется в 10 белорусских, или 280 российских рублей. Розы чаще покупают в сборных букетах. Цены на них начинаются от 30 рублей. Это 850 российских.
Армения
Цветоводы Армении в основном выращивают голландские сорта. За ними легче ухаживать, урожай большой, да и спрос выше. Ставку делают, как правило, на розы. Сейчас в моде пионовидные сорта, самый популярный – «Мисти Баблз».
«К 8 Марта мы начинаем готовиться еще с ноября. Делим работу на этапы. Настраиваем температуру в парнике, удобряем почву, чтобы основное цветение произошло в конце февраля. Нам важно обеспечить цветами наших постоянных клиентов. Стараемся в преддверии праздников не продавать цветы новым клиентам, чтобы не страдали постоянные», – рассказал основатель цветочного хозяйства Рубен Симонян.
Сегодня в Бишкеке цветы продают почти на каждом шагу. Мимо пройти невозможно. Особым спросом пользуются, конечно, тюльпаны. Стоимость одного – от 130 сомов. Это почти столько же рублей. Цены зависят от размера и сорта цветка. Голландские на 50% дороже. Хорошо раскупают и розы. Один цветок обойдется в двести сомов. Кроме традиционных цветов, прекрасной половине дарят также хризантемы, фрезии и крокусы.
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В Международный женский день белорускам дарят тюльпаны, розы и мимозы, а в Таджикистане чаще всего мужчины покупают букеты из красных роз.
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