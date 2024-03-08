Какие цветы принято дарить женщинам в странах СНГ и сколько они стоят?

Армения



В Армении женский праздник отмечают целый месяц – с 8 марта по 7 апреля. Сегодня спрос на цветы выше всего, а вот ценовых скачков нет. Так, одну розу можно купить за 370 рублей (1700 драмов). Но чем длиннее стебель, тем дороже. Тюльпан стоит 220 рублей (900 драмов). Ветка мимозы 440 (2000 драмов).

Цветоводы Армении в основном выращивают голландские сорта. За ними легче ухаживать, урожай большой, да и спрос выше. Ставку делают, как правило, на розы. Сейчас в моде пионовидные сорта, самый популярный – «Мисти Баблз».

«К 8 Марта мы начинаем готовиться еще с ноября. Делим работу на этапы. Настраиваем температуру в парнике, удобряем почву, чтобы основное цветение произошло в конце февраля. Нам важно обеспечить цветами наших постоянных клиентов. Стараемся в преддверии праздников не продавать цветы новым клиентам, чтобы не страдали постоянные», – рассказал основатель цветочного хозяйства Рубен Симонян.



Азербайджан



В цветочных магазинах Баку – огромный ассортимент. Часть товара не помещается. и стоит снаружи. Традиционно мужчины стараются купить в подарок тюльпаны. Они же – самые бюджетные. Одна штука стоит три маната, это 160 рублей. Чуть дороже розы и мимозы. По словам продавцов, молодежь в этом году часто покупает гортензии. Одна штука стоит 20 манатов. Это тысяча рублей. Также популярны лилии.



«У нас есть местные цветы, которые выращивают на Апшероне, и привезённые из Голландии. В основном это розы. Кто-то покупает обычный букет, кто-то хочет необычное оформление, как, например сумочку с цветами. В таких хорошо смотрятся тюльпаны. Кстати, для прекрасных дам 8-го марта у нас скидка. Для всех разная, но не менее 20%», – рассказал менеджер цветочного магазина Кямран Бабаев.



Таджикистан



Сегодня в цветочных магазинах ажиотаж. Выбор большой – от первоцветов до декоративных. Чаще всего мужчины покупают букеты из красных роз. Одна штука стоит 25 сомони. Это чуть больше двухсот российских рублей. Тюльпаны – вторые по популярности. Особенно – желтые и белые. Сегодня их продают по 15 сомони за штуку. Это 120 рублей. Продавцы говорят о высоком спросе на гипсофилы: они объемные и долго стоят. Одну ветку можно купить за 35 сомони. Или почти 300 российских рублей. По сравнению с прошлым годом цены не изменились.



Кыргызстан

Сегодня в Бишкеке цветы продают почти на каждом шагу. Мимо пройти невозможно. Особым спросом пользуются, конечно, тюльпаны. Стоимость одного – от 130 сомов. Это почти столько же рублей. Цены зависят от размера и сорта цветка. Голландские на 50% дороже. Хорошо раскупают и розы. Один цветок обойдется в двести сомов. Кроме традиционных цветов, прекрасной половине дарят также хризантемы, фрезии и крокусы.