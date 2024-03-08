Обилием весенних цветов встретил посетителей Ботанический сад в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске распустились тюльпаны, гиацинты и даже сирень. Такой подарок сделал горожанам к 8 Марта столичный ботанический сад. На благоухающей выставке побывала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Маргарита Корзун – цветовод со стажем, но даже она потерялась в этом изобилии красок. Есть у нее и своя коллекция, которая пополняется каждый год. Но каждый раз, приходя сюда, она все равно находит, чем восхититься.

«Я вообще очень трепетно отношусь к аромату цветов. И вот здесь такое богатство, в которое заходишь и окунаешься, как будто в океан», – рассказала Маргарита Корзун.

Среди новинок бахромчатые тюльпаны. Их лепестки по краю украшены кристаллическими наростами. Еще есть махровые, которые легко можно спутать с пионами. Но популярнее всех бокаловидные растения разных оттенков. Они лучше держат форму и дольше стоят.

«Тюльпаны сейчас выгоняются в основном класса «Триумф». Они держат бокал. В отличие от тюльпанов «Дарвиновы гибриды», которые у нас выгонялись во времена Советского Союза. Многие не понимают, почему он открылся, да у него природа такая. Он на солнышке открывается, а вечером закрывается», – пояснила куратор коллекции луковичных цветов Юлия Рыженкова.

Еще часто приобретают цветы в горшках. Радовать глаз они будут намного дольше, к тому же в теплое время года их можно высадить в грунт, например, на даче. Экскурсия «Мир весенних цветов» здесь самая популярная. А еще многие посетители задают один и тот же вопрос.