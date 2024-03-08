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Обилием весенних цветов встретил посетителей Ботанический сад в Минске

08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обилием весенних цветов встретил посетителей Ботанический сад в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске распустились тюльпаны, гиацинты и даже сирень. Такой подарок сделал горожанам к 8 Марта столичный ботанический сад. На благоухающей выставке побывала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Маргарита Корзун – цветовод со стажем, но даже она потерялась в этом изобилии красок. Есть у нее и своя коллекция, которая пополняется каждый год. Но каждый раз, приходя сюда, она все равно находит, чем восхититься.

«Я вообще очень трепетно отношусь к аромату цветов. И вот здесь такое богатство, в которое заходишь и окунаешься, как будто в океан», – рассказала Маргарита Корзун.

Среди новинок бахромчатые тюльпаны. Их лепестки по краю украшены кристаллическими наростами. Еще есть махровые, которые легко можно спутать с пионами. Но популярнее всех бокаловидные растения разных оттенков. Они лучше держат форму и дольше стоят.

«Тюльпаны сейчас выгоняются в основном класса «Триумф». Они держат бокал. В отличие от тюльпанов «Дарвиновы гибриды», которые у нас выгонялись во времена Советского Союза. Многие не понимают, почему он открылся, да у него природа такая. Он на солнышке открывается, а вечером закрывается», – пояснила куратор коллекции луковичных цветов Юлия Рыженкова.

Еще часто приобретают цветы в горшках. Радовать глаз они будут намного дольше, к тому же в теплое время года их можно высадить в грунт, например, на даче. Экскурсия «Мир весенних цветов» здесь самая популярная. А еще многие посетители задают один и тот же вопрос.

«Обращения буквально каждые пять минут. Кто-то спрашивает, можно ли у вас приобрести, когда и где, и сколько стоит. Ну и некоторые говорят, мы хотим прийти к вам на выставку и здесь же вручить подарок, купить и вручить подарок любимой женщине», – рассказала экскурсовод Ирина Аношенко.

Дополняют атмосферу куклы ручной работы. Принцессы, клоуны и торговцы цветами спрятались среди распустившихся кустов сирени. Все фигурки создала из глины скульптор Светлана Цеханович. При создании своих работ она вдохновляется растениями. Всего в «цветочной коллекции» пока 14 кукол, одна из любимых олицетворяет цветок мускари.

«Были персонажи по белорусским народным сказкам, и в музее я выставлялась. Но вот года три назад возникла такая идея. Именно первые цветы, после зимы, тюльпаны, гиацинты, их ароматы, изобилие красок, они, конечно, впечатляют. И захотелось сделать куколку-цветок», – рассказала научный сотрудник ботанического сада Светлана Цеханович.

За первые несколько дней выставку посетили более 1000 человек. Такого наплыва посетителей в ботаническом саду не ожидали.



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Теги: Минск
 
 
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Экскурсия «Мир весенних цветов» привлекла сотни горожан.
 
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