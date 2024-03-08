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Обилием весенних цветов встретил посетителей Ботанический сад в Минске
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске распустились тюльпаны, гиацинты и даже сирень. Такой подарок сделал горожанам к 8 Марта столичный ботанический сад. На благоухающей выставке побывала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Маргарита Корзун – цветовод со стажем, но даже она потерялась в этом изобилии красок. Есть у нее и своя коллекция, которая пополняется каждый год. Но каждый раз, приходя сюда, она все равно находит, чем восхититься.
Среди новинок бахромчатые тюльпаны. Их лепестки по краю украшены кристаллическими наростами. Еще есть махровые, которые легко можно спутать с пионами. Но популярнее всех бокаловидные растения разных оттенков. Они лучше держат форму и дольше стоят.
«Тюльпаны сейчас выгоняются в основном класса «Триумф». Они держат бокал. В отличие от тюльпанов «Дарвиновы гибриды», которые у нас выгонялись во времена Советского Союза. Многие не понимают, почему он открылся, да у него природа такая. Он на солнышке открывается, а вечером закрывается», – пояснила куратор коллекции луковичных цветов Юлия Рыженкова.
Еще часто приобретают цветы в горшках. Радовать глаз они будут намного дольше, к тому же в теплое время года их можно высадить в грунт, например, на даче. Экскурсия «Мир весенних цветов» здесь самая популярная. А еще многие посетители задают один и тот же вопрос.
«Обращения буквально каждые пять минут. Кто-то спрашивает, можно ли у вас приобрести, когда и где, и сколько стоит. Ну и некоторые говорят, мы хотим прийти к вам на выставку и здесь же вручить подарок, купить и вручить подарок любимой женщине», – рассказала экскурсовод Ирина Аношенко.
Дополняют атмосферу куклы ручной работы. Принцессы, клоуны и торговцы цветами спрятались среди распустившихся кустов сирени. Все фигурки создала из глины скульптор Светлана Цеханович. При создании своих работ она вдохновляется растениями. Всего в «цветочной коллекции» пока 14 кукол, одна из любимых олицетворяет цветок мускари.
«Были персонажи по белорусским народным сказкам, и в музее я выставлялась. Но вот года три назад возникла такая идея. Именно первые цветы, после зимы, тюльпаны, гиацинты, их ароматы, изобилие красок, они, конечно, впечатляют. И захотелось сделать куколку-цветок», – рассказала научный сотрудник ботанического сада Светлана Цеханович.
За первые несколько дней выставку посетили более 1000 человек. Такого наплыва посетителей в
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Экскурсия «Мир весенних цветов» привлекла сотни горожан.
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