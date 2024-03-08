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Лукашенко поздравил белорусок с Международным женским днем

08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщает пресс-служба главы республики.

«Наши дорогие и любимые, примите слова глубокой признательности за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что женщины, не жалея времени и сил, посвящают себя близким и избранному делу, наполняют жизнь яркими эмоциями и светлыми надеждами.

Ранее женщин с 8 Марта поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал дамам взаимопонимания с близкими людьми, больше счастливых мгновений и успехов во всем.



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Белорусский лидер подчеркнул, что женщины, не жалея времени и сил, посвящают себя близким и избранному делу.
 
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