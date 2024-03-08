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Лукашенко поздравил белорусок с Международным женским днем
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщает пресс-служба главы республики.
Белорусский лидер также подчеркнул, что женщины, не жалея времени и сил, посвящают себя близким и избранному делу, наполняют жизнь яркими эмоциями и светлыми надеждами.
Ранее женщин с 8 Марта
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Белорусский лидер подчеркнул, что женщины, не жалея времени и сил, посвящают себя близким и избранному делу.
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