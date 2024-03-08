Лукашенко поздравил белорусок с Международным женским днем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщает пресс-служба главы республики.

«Наши дорогие и любимые, примите слова глубокой признательности за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что женщины, не жалея времени и сил, посвящают себя близким и избранному делу, наполняют жизнь яркими эмоциями и светлыми надеждами.