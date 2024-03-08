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Погода в СНГ: в Казахстане расцвели подснежники, в Кыргызстан пришло тепло
08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погода на 8 Марта подготовила для жителей Москвы и Петербурга свой сюрприз – в обоих городах пошел снег. О том, в какой атмосфере проходит праздник в городах и странах Содружества, – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Туман, дожди и снег ожидается на большей территории Казахстана. В столице днем будет до минус пяти, на юге теплее. В Алматы воздух прогреется до плюс девяти. На фоне повышения температуры воздуха в горах уже появляются подснежники.
Кыргызстан
Беларусь
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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