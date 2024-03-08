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Погода в СНГ: в Казахстане расцвели подснежники, в Кыргызстан пришло тепло

08.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане расцвели подснежники, в Кыргызстан пришло тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погода на 8 Марта подготовила для жителей Москвы и Петербурга свой сюрприз – в обоих городах пошел снег. О том, в какой атмосфере проходит праздник в городах и странах Содружества, – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Туман, дожди и снег ожидается на большей территории Казахстана. В столице днем будет до минус пяти, на юге теплее. В Алматы воздух прогреется до плюс девяти. На фоне повышения температуры воздуха в горах уже появляются подснежники.

Первоцветы распустились на южной стороне гор, куда больше попадает солнца. Свежие проталины украшают бело-желтые бутоны. Цветки пробиваются сквозь снег. Срывать их нельзя, они занесены в Красную книгу.

Кыргызстан

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В праздничный день погода балует кыргызстанцев. В Бишкеке плюс 14 и без дождя. Осадков нет и в Иссык-Кульской области, но там намного прохладнее. Горожане все равно едут на берег озера. Впереди длинные выходные, и провести их лучше на природе. В эти дни особым спросом пользуются пансионаты Чолпон-Аты и села Бостери.

Беларусь

В Минске солнечно. Весна в Международный женский день радует всех. По стране ожидается до восьми градусов тепла, местами слабый туман и переменная облачность.

На юге Беларуси погода еще теплее. Любители весенних пейзажей открыли сезон сплавов на байдарках по Припяти. Река вышла из берегов. В это время года ее называют «морем Геродота».



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Теги: Минск
 
 
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