Погода в СНГ: в Казахстане расцвели подснежники, в Кыргызстан пришло тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода на 8 Марта подготовила для жителей Москвы и Петербурга свой сюрприз – в обоих городах пошел снег. О том, в какой атмосфере проходит праздник в городах и странах Содружества, – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Туман, дожди и снег ожидается на большей территории Казахстана. В столице днем будет до минус пяти, на юге теплее. В Алматы воздух прогреется до плюс девяти. На фоне повышения температуры воздуха в горах уже появляются подснежники.



Первоцветы распустились на южной стороне гор, куда больше попадает солнца. Свежие проталины украшают бело-желтые бутоны. Цветки пробиваются сквозь снег. Срывать их нельзя, они занесены в Красную книгу.

Кыргызстан

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