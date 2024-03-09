Сюжет, достойный экранизации в Болливуде: индийский EdTech-«единорог» подешевел на 99% просто из-за неумелого управления

Источник материала: ProBusiness



Байджу Равиндран.

Byju’s — это индийский образовательный стартап , основанный в 2011 году Байджу Равиндраном, бывшим учителем математики и инноватором в области образования. Компания Byju’s на протяжении многих лет была источником вдохновения для всей индийской IT-индустрии, но сегодня крупнейший «единорог» изо всех сил пытается удержаться на плаву. Рассказываем, какие ошибки совершила компания.

Как все начиналось: путь от репетитора до предпринимателя

История крупного «единорога», основателем которой является Байджу Равиндран, началась в 2007 году. Инженер по образованию он работал по профессии недолго: после окончания университета получил высокооплачиваемую работу сервисного инженера в многонациональной судоходной компании, но вскоре уволился. Байджу осознал свой огромный потенциал и возможности, когда сдал на 100% экзамен CAT (общий вступительный тест в Индии, — прим. «Про бизнес»). Помогая друзьям с подготовкой к экзаменам, он обнаружил свой талант к репетиторству и стал зарабатывать этим.

Равиндран основал компанию по подготовке к вступительным экзаменам в вузы и стал так популярен, что проводил уроки на стадионах. В 2011 году появилась онлайн-платформа Think & Learn, а в 2015‑м — мобильное приложение Byju’s со слоганом «Влюбись в обучение». Именно оно собрало многомиллионную аудиторию во многих англоязычных странах.





Байджу начал создавать выдающийся образовательный контент с помощью своих студентов, которые только что закончили IIMs. С 2007 по 2011 год он проводил коучинг только для студентов MBA. В 2009 году он запустил онлайн-программу обучения на основе видео для CAT. Затем, после создания Byju’s, он начал проводить онлайн-занятия для других филиалов и государственных и центральных конкурсных экзаменов.

Как стартап развивался и набирал популярность

Вначале в приложении предлагались уроки по математике, английскому и естествознанию для самостоятельного изучения младшеклассниками, но постепенно оно охватило все уровни школьной программы. Были добавлены и курсы по подготовке к различным индийским и международным экзаменам.

Byju’s разрушила традиционное образование, включив в свою учебную программу интерактивные видеоролики, анимацию и адаптивные методы обучения. Приложение персонализировало уроки, основанные на индивидуальных стилях обучения, что делает процесс приятным и эффективным. По мере того, как платформа набирала популярность, видение Byju’s расширялось по всему миру. Партнерские отношения со школами, обширные маркетинговые кампании и стратегические приобретения способствовали быстрому росту.

В 2016 году компания заявила, что за последний год ее приложение было скачано более 5,5 миллионов раз, из которых 250 тысяч потребителей стали платными годовыми подписчиками. На успешность приложения также повлияли значительные инвестиции. Это сделало его одним из самых ценных технологичных стартапов в мире. В 2016 году BYJU’s стала первой азиатской компанией, получившей финансирование от инициативы Чан-Цукерберга, благотворительной инициативы основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан.





А уже в 2017 году компания стала первым индийским EdTech- «единорогом» — стартапом с оценкой более $ 1 млрд, который ещt не вышел на биржу. Более того, активный рост компании приходился на тот момент, когда в стране массово расширялся доступ к интернету. Пандемия способствовала более масштабному росту Byju’s. За 2020 год аудитория платформы выросла на 50%, а стоимость подскочила до $ 12 млрд.

А в 2021 году компания привлекала еще больше многомиллионных инвестиций. Так в середине июня 2021 года индийский стартап привлек $ 350 млн инвестиций от UBS Group, Blackstone и основателя Zoom Эрика Юаня. Оценка «единорога» выросла до $ 16,5 млрд. Также в компанию вложились такие старожилы венчура как BlackRock, Tiger Global Management и DST Global. По состоянию на начало 2021 года у стартапа Byju’s, по его собственным данным, насчитывалось более 80 млн пользователей, 5,5 млн из которых являлись платными подписчиками. Уже в октябре 2022 года стартап оценивался более чем в $ 22 млрд.

Что же пошло не так?

В конце 2022 года в компании начались проблемы. Инвесторы, вложившие в нее миллиарды, вскоре заметили недостатки и тревожные сигналы в управлении — уход независимых директоров, задержка финансовой отчетности и эскалация юридических споров. К тому же, в октябре и июне из компании уволились 2500 сотрудников. Хотя образовательные стартапы на общую сумму $ 2 млрд скупали без разбора и очные учебные центры были пустыми, выход из пандемии и открытие школ привели Byju’s к падению спроса на услугу. Именно тогда продажи компании стали падать: выручка Byju’s снизилась на 38% с 2020 по 2021 год в Индии.





Также наиболее очевидной причиной упадка компании был их маркетинговый бюджет: расходы на рекламу и промоушен стали самыми большими расходами в 2021 году — 32% от их общих расходов. Для продвижения использовались многие каналы: от титульного спонсорства в IPL до чемпионата мира по футболу. Cтоит упомянуть, что в качестве посла брендов выступали Шакрух Кхан и даже Лионель Месси. Компания тратила больше на рекламу, чем на собственных сотрудников и операционную деятельность.

Еще одной причиной падения была потеря репутации и доверия из-за их некоторых агрессивных методов ведения бизнеса. Родители учеников выразили недовольство жесткой маркетинговой стратегией компании за то, что она внушает им страх за будущее их детей в нашем высококонкурентном мире. Эта тактика подорвала доверие и создала негативное восприятие компании.

Кроме того, генерального директора Байджу Равиндрана обвиняют в неумелом управлении масштабированием фирмы. Быстрорастущий стартап не смог вовремя подать финансовые отчеты. Инвесторы обвинили компанию в сокрытии полумиллиарда долларов. Именно это вызвало массовые увольнения, рост убытков, снижение оценки и ряд других проблем. Только в сентябре Byju’s опубликовала отчетность после аудита — и оказалось, что к весне 2021 года крупный единорог пришел с чистыми убытками более чем на 570 млн долларов.

В 2022 году агрессивные техники продаж в Byju’s привлекли внимание Национальной комиссии по защите прав ребенка — покупателям навязывали курсы и кредиты для их оплаты. Из-за этого компания сменила стратегию продаж, но индийские власти не перестали следить за ней.

В апреле 2023-го в офисе компании в Бангалоре прошел обыск, и было заявлено, что Byju’s подозревают в нарушениях валютного законодательства. В мае кредиторы компании подали иск в суд США, обвинив ее в невыполнении обязательств по платежам и нарушении условий кредитного соглашения, в том числе в многомесячных задержках публикации финансовой отчетности. Кредиторы также обвинили компанию в перенаправлении средств через ее дочернюю компанию Alpha, которая находится в США.





Возможно, самым сокрушительным ударом по индийскому «единорогу» стало падение его рыночной оценки. Byju’s еще недавно стоил $ 22 млрд, а теперь упал на 99%.

Сможет ли Byju’s вернуть утраченную славу?

Сейчас самый успешный индийский стартап находится под угрозой. Резкий взлет во время пандемии и внезапное падение после — это поучительная история для амбициозных предпринимателей. Чтобы пройти через все испытания, компании придется оптимизировать свою деятельность, наладить отношения с клиентами, улучшить качество управления проектами. Несомненно, процесс возрождения потребует много сил и времени, и только время покажет, сумеет ли крупный индийский «единорог» вернуть свою репутацию и утраченную славу.

«Ждём, когда сюжет экранизирует Болливуд. С песнями, танцами и драматической историей любви к онлайн-образованию, разбившейся о реалии бизнеса», — пишет в своем телеграм-канале основатель Нетологии Максим Спиридонов, который собирался вложить деньги в этот стартап, но сделка, к счастью, сорвалась.