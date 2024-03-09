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Сотрудники ГАИ и журналисты «МИРа» поздравили автомобилисток в Минске
09.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники телерадиокомпании «Мир» в Беларуси совместно с инспекторами ГАИ Минска поздравили автомобилисток с 8 Марта, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В этот день
Проверка документов – лишь повод поздравить. Поначалу просьба показать водительское удостоверение многих смущает, но вскоре голос инспектора становится мягче: из-за спины появляются тюльпаны.
«Я готовилась дать документы, они у меня все в порядке, а тут такой сюрприз. Класс, спасибо!» – поблагодарила Ирина Терешко.
«Раньше такое по телевизору видела. Мне казалось, это очень приятно, когда гаишник тебя не ругает за что-то, а, наоборот, поздравляет. Поэтому, конечно, это очень приятно», – добавила водитель Ольга.
Поздравили дам и ведущие утреннего шоу на Радио «МИР». Для Госавтоинспекции эта акция уже традиция, а вот радиоведущие присоединились впервые. Набор подарков определили заранее: термокружка для теплой весны и сувенир для автомобиля.
«Мы проверяем не аптечку, не права и не умение водить автомобиль, мы проверяем весеннее настроение, а оно, к сожалению, пока есть не у всех. И вот с помощью этих классных тюльпанов и подарков от телерадиокомпании «Мир» мы пытаемся сделать так, чтобы у автомобилисток был полный комплект всего необходимого для весны», –объяснили ведущие утреннего шоу «Мировое утро» с «Подъемной силой» на Радио «МИР» Алексей Клочков и Антон Котов.
«Поздравлений было в два раза больше. Думаю, нашим автоледи было очень приятно. Желаем девушкам красоты, любви и настоящего женского счастья. Желаем безопасности в пути. И, безусловно, благодарим девушек за соблюдение правил дорожного движения», – отметил начальник отдела Госавтоинспекции Советского районного управления внутренних дел Минска Андрей Лыч.
И действительно, женщины по статистике попадают в ДТП реже, чем мужчины. Аккуратнее водят и стараются не лихачить.
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Женщины реже попадают в ДТП, аккуратнее водят и стараются не лихачить.
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