ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники ГАИ и журналисты «МИРа» поздравили автомобилисток в Минске

09.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники ГАИ и журналисты «МИРа» поздравили автомобилисток в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Сотрудники телерадиокомпании «Мир» в Беларуси совместно с инспекторами ГАИ Минска поздравили автомобилисток с 8 Марта, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этот день в фокусе Госавтоинспекции именно автомобилистки. Их останавливают с самого утра. Только штрафы не выписывают, а поздравляют с главным женским праздником.

Проверка документов – лишь повод поздравить. Поначалу просьба показать водительское удостоверение многих смущает, но вскоре голос инспектора становится мягче: из-за спины появляются тюльпаны.

«Было очень неожиданно и приятно. Немножко подозревала, потому что я вас издалека видела, но тем не менее все было очень нежно и приятно», – отреагировала на поздравление водитель Елена Мишуто.

«Я готовилась дать документы, они у меня все в порядке, а тут такой сюрприз. Класс, спасибо!» – поблагодарила Ирина Терешко.

«Раньше такое по телевизору видела. Мне казалось, это очень приятно, когда гаишник тебя не ругает за что-то, а, наоборот, поздравляет. Поэтому, конечно, это очень приятно», – добавила водитель Ольга.

Поздравили дам и ведущие утреннего шоу на Радио «МИР». Для Госавтоинспекции эта акция уже традиция, а вот радиоведущие присоединились впервые. Набор подарков определили заранее: термокружка для теплой весны и сувенир для автомобиля.

«Мы проверяем не аптечку, не права и не умение водить автомобиль, мы проверяем весеннее настроение, а оно, к сожалению, пока есть не у всех. И вот с помощью этих классных тюльпанов и подарков от телерадиокомпании «Мир» мы пытаемся сделать так, чтобы у автомобилисток был полный комплект всего необходимого для весны», –объяснили ведущие утреннего шоу «Мировое утро» с «Подъемной силой» на Радио «МИР» Алексей Клочков и Антон Котов.

«Поздравлений было в два раза больше. Думаю, нашим автоледи было очень приятно. Желаем девушкам красоты, любви и настоящего женского счастья. Желаем безопасности в пути. И, безусловно, благодарим девушек за соблюдение правил дорожного движения», – отметил начальник отдела Госавтоинспекции Советского районного управления внутренних дел Минска Андрей Лыч.

И действительно, женщины по статистике попадают в ДТП реже, чем мужчины. Аккуратнее водят и стараются не лихачить.

В этот день у «мировых» мужчин и сотрудников ГАИ тоже праздник. Ведь они увидели максимальное количество женских улыбок. Поводов для них достаточно – в городе солнечная погода.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины реже попадают в ДТП, аккуратнее водят и стараются не лихачить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сюжет, достойный экранизации в Болливуде: индийский EdTech-«единорог» подешевел на 99% просто из-за неумелого управления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика