Сотрудники ГАИ и журналисты «МИРа» поздравили автомобилисток в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники телерадиокомпании «Мир» в Беларуси совместно с инспекторами ГАИ Минска поздравили автомобилисток с 8 Марта, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этот день в фокусе Госавтоинспекции именно автомобилистки. Их останавливают с самого утра. Только штрафы не выписывают, а поздравляют с главным женским праздником.

Проверка документов – лишь повод поздравить. Поначалу просьба показать водительское удостоверение многих смущает, но вскоре голос инспектора становится мягче: из-за спины появляются тюльпаны.

«Было очень неожиданно и приятно. Немножко подозревала, потому что я вас издалека видела, но тем не менее все было очень нежно и приятно», – отреагировала на поздравление водитель Елена Мишуто.

«Я готовилась дать документы, они у меня все в порядке, а тут такой сюрприз. Класс, спасибо!» – поблагодарила Ирина Терешко.

«Раньше такое по телевизору видела. Мне казалось, это очень приятно, когда гаишник тебя не ругает за что-то, а, наоборот, поздравляет. Поэтому, конечно, это очень приятно», – добавила водитель Ольга.

Поздравили дам и ведущие утреннего шоу на Радио «МИР». Для Госавтоинспекции эта акция уже традиция, а вот радиоведущие присоединились впервые. Набор подарков определили заранее: термокружка для теплой весны и сувенир для автомобиля.