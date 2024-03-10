Хоккейная команда Лукашенко завершила регулярный чемпионат тремя хет-триками

На льду столичной «Олимпик Арены» хозяева встретились со сборной Витебской области. И сразу завладели преимуществом. Четыре безответные шайбы в воротах соперника оказались уже в первом периоде. Одну из них забросил сын президента Николай Лукашенко. А по итогам всего матча на его счету три гола и звание лучшего игрока. У Александра Лукашенко – два ассистентских балла. Команда президента завершила регулярный чемпионат с шестью победами в шести поединках.

«Мы готовимся с полной ответственностью к регулярному сезону. Думаю, мы прошли его достойно. Заняли первое место. И с хорошими эмоциями начинаем раунд плей-офф», – отметил защитник команды президента Беларуси Алексей Титовец.

«Предпоследнее место. Не очень хорошо выступили. Подвели болезни, травмы. Ну ничего, мы не опускаем руки. Следующий сезон есть. Будем надеяться, в четверку войдем», – поделился защитник команды Витебской области Руслан Солодкин.

В полуфинале команда белорусского лидера сыграет со сборной Гродненской области. Вторая пара – Минская и Брестская области.