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Хоккейная команда Лукашенко завершила регулярный чемпионат тремя хет-триками
10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уверенная победа со счетом 13:3 и целых три хет-трика за один матч – так завершила регулярный чемпионат любительской хоккейной лиги команда президента Беларуси, передает «МИР 24».
На льду столичной «Олимпик Арены» хозяева встретились со сборной Витебской области. И сразу завладели преимуществом. Четыре безответные шайбы в воротах соперника оказались уже в первом периоде. Одну из них забросил сын президента Николай Лукашенко. А по итогам всего матча на его счету три гола и звание лучшего игрока. У Александра Лукашенко – два ассистентских балла.
«Мы готовимся с полной ответственностью к регулярному сезону. Думаю, мы прошли его достойно. Заняли первое место. И с хорошими эмоциями начинаем раунд плей-офф», – отметил защитник команды президента Беларуси Алексей Титовец.
«Предпоследнее место. Не очень хорошо выступили. Подвели болезни, травмы. Ну ничего, мы не опускаем руки. Следующий сезон есть. Будем надеяться, в четверку войдем», – поделился защитник команды Витебской области Руслан Солодкин.
В полуфинале команда белорусского лидера сыграет со сборной Гродненской области. Вторая пара – Минская и Брестская области.
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