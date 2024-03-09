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Животным начали готовить весеннее меню в зоопарках Беларуси
09.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В зоопарках Беларуси животные выходят из спячки. Уже
Каждый день у медвежонка массаж. После обеда его обязательно нужно погладить по животу и почесать под шеей.
Медвежонок хоть маленький и контактный, но все же хищник. Посетителей предупреждают и стараются держать на дистанции.
Медвежонок в зоосаде две недели. Для адаптации лесного зверя в игровом манеже сделали подстилку из елей.
На экскурсию в могилевский зоопарк посетители приходят со съедобными подарками. Для медвежьих запасов пришлось выделить отдельный холодильник. Сливки и молоко любимое лакомство медведя. Такая смесь напоминает ему молоко матери.
«Сложно в том, что постоянно надо быть с ней. Это ребенок. Как и человеческий ребенок, так и она. С ней вот надо быть по-другому никак. Повадки у нее достаточно интересные. Я заметил, что она очень быстро растет», – добавил Иван Нижников.
Через пару месяцев, когда потеплеет, малыш переедет в свой вольер. Жить медведица будет по соседству с сородичем Федором. Тот уже вышел из спячки. А это значит, что весна уже точно пришла, и не только по календарю.
Многие обитатели зоопарка уже почувствовали весну. У каждого зимний сон проходит по-особенному, поэтому сотрудники внимательно следят за спящими и пробуждающимися зверями, заранее готовят вольеры и угощение к окончанию спячки.
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От зимней спячки уже вышли медведи и ежи, позже ото сна отойдут черепахи.
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