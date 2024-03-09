Животным начали готовить весеннее меню в зоопарках Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В зоопарках Беларуси животные выходят из спячки. Уже медведи и ежи проснулись. Чуть позже и черепахи отойдут от зимнего сна. Всем питомцам готовят весеннее меню. А вот в Могилевском зоопарке хлопот в этом сезоне прибавилось. Там неожиданное пополнение. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына отправилась на экскурсию.

Как встречают весну Обитатели зоопарка

Каждый день у медвежонка массаж. После обеда его обязательно нужно погладить по животу и почесать под шеей.

Медвежонок хоть маленький и контактный, но все же хищник. Посетителей предупреждают и стараются держать на дистанции.



«Так и хочется погладить, но нельзя», – отметил ребенок.

Медвежонок в зоосаде две недели. Для адаптации лесного зверя в игровом манеже сделали подстилку из елей.

«Медвежонок достаточно активный. Как видите, он любит играться. Коготки, зубки есть, он царапается, может и укусить», – рассказала экскурсовод Светлана Альшевская.

На экскурсию в могилевский зоопарк посетители приходят со съедобными подарками. Для медвежьих запасов пришлось выделить отдельный холодильник. Сливки и молоко любимое лакомство медведя. Такая смесь напоминает ему молоко матери.



«Температура тела у медведя к 40 градусам. Сливки должны быть 40 градусов. А холодные, я пробовал, как-то не получалось подогреть, она и не пьёт», – отметил заведующий Могилевским зоосадом Иван Нижников.

«Сложно в том, что постоянно надо быть с ней. Это ребенок. Как и человеческий ребенок, так и она. С ней вот надо быть по-другому никак. Повадки у нее достаточно интересные. Я заметил, что она очень быстро растет», – добавил Иван Нижников.

Через пару месяцев, когда потеплеет, малыш переедет в свой вольер. Жить медведица будет по соседству с сородичем Федором. Тот уже вышел из спячки. А это значит, что весна уже точно пришла, и не только по календарю.

«В этом году, да, немножко раньше по сравнению с прошлым годом. Опять же, это связано с погодными условиями. Вообще в дикой природе они просыпаются тогда, когда им уже есть что покушать найти. Проснулась барсучиха Яна. Ежики проснулись, черепашки им пока рано. Они как-то ближе в апреле», – рассказала ветеринарный врач учебной лаборатории «Зоосад» агролесотехнического колледжа Алена Бобкова.

Многие обитатели зоопарка уже почувствовали весну. У каждого зимний сон проходит по-особенному, поэтому сотрудники внимательно следят за спящими и пробуждающимися зверями, заранее готовят вольеры и угощение к окончанию спячки.