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«Собачий» бизнес, возможные проблемы с маркетплейсами и советы стартапам: новости бизнеса за 4-10 марта 2024 года
10.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Советы психолога для предпринимателей, нюансы должности бренд-менеджера и непростая история Dyson. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
На днях стало известно, что с 1 июля 2024 года белорусских продавцов на маркетплейсах могут обязать платить НДС в России. «Про бизнес» узнал,
Полезное для бизнеса
Психологическая устойчивость, способность восстанавливаться после потрясений, сострадание к себе — это качества, которые точно помогут предпринимателю справиться с тяжелыми ситуациями и в бизнесе, и в личной жизни. Доктор психологических наук Дмитрий Дьяков
В корпоративной среде роль бренд-менеджера становится все более сложной и ответственной. Стремительное развитие технологий, смена культурных тенденций и высокая конкуренция на рынке требуют от специалистов в этой области как уникальных hard skills, так и soft skills. Почему же в современных компаниях роль бренд-менеджера описывают как «расстрельную»? Консультант по управлению брендами, бренд-лид в компании Guidepoint Qsight Андрей Крючков
Истории бизнеса
«Я продала квартиру, закрыла бизнес и уехала за город заниматься хасями». Так кратко описывает свою историю Наталья Винтерштейн, владелица хаски-парка «Снежная завея». Она рассказала «Про бизнес» Минска, чтобы разводить хаски, и неожиданно создала душевный семейный бизнес">об истории открытия уникального для Беларуси места и о том, как можно снять стресс в компании очаровательных собак.
В бьюти-сфере обсуждают новинку от Dyson — фен Supersonic r. На данный момент он доступен только для профессиональных стилистов. Фен автоматически регулирует температуру и скорость воздушного потока в зависимости от используемой насадки. В соцсетях этот прибор из-за его формы называют трубой, лампой — в общем, как угодно, но только не феном. Однако его необычная форма необходима для того, чтобы у стилистов во время работы не уставали руки и не появлялся туннельный синдром. У Dyson все продумано — есть чему поучиться любой другой компании. Поэтому «Про бизнес»
Byju’s — это индийский образовательный стартап, основанный в 2011 году Байджу Равиндраном, бывшим учителем математики и инноватором в области образования. Компания Byju’s на протяжении многих лет была источником вдохновения для всей индийской IT-индустрии, но сегодня крупнейший «единорог» изо всех сил пытается удержаться на плаву.
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«Собачий» бизнес, возможные проблемы с маркетплейсами и советы стартапам: новости бизнеса за 4-10 марта 2024 года
Советы психолога для предпринимателей, нюансы должности бренд-менеджера и непростая история Dyson. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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