«Собачий» бизнес, возможные проблемы с маркетплейсами и советы стартапам: новости бизнеса за 4-10 марта 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Советы психолога для предпринимателей, нюансы должности бренд-менеджера и непростая история Dyson. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

На днях стало известно, что с 1 июля 2024 года белорусских продавцов на маркетплейсах могут обязать платить НДС в России. «Про бизнес» узнал, как такие изменения могут повлиять на белорусских продавцов на маркетплейсах, ведь для многих из них российский рынок является основным.

Полезное для бизнеса

Психологическая устойчивость, способность восстанавливаться после потрясений, сострадание к себе — это качества, которые точно помогут предпринимателю справиться с тяжелыми ситуациями и в бизнесе, и в личной жизни. Доктор психологических наук Дмитрий Дьяков рассказал , как справляться с травмирующими событиями, где находить поддержку и почему сострадание к себе не означает жалость и потакание любым своим слабостям.

В корпоративной среде роль бренд-менеджера становится все более сложной и ответственной. Стремительное развитие технологий, смена культурных тенденций и высокая конкуренция на рынке требуют от специалистов в этой области как уникальных hard skills, так и soft skills. Почему же в современных компаниях роль бренд-менеджера описывают как «расстрельную»? Консультант по управлению брендами, бренд-лид в компании Guidepoint Qsight Андрей Крючков объяснил сложности такой работы .

Собрали советы юриста о том, какие вопросы фаундерам стартапа лучше решить до основания компании.

Истории бизнеса

«Я продала квартиру, закрыла бизнес и уехала за город заниматься хасями». Так кратко описывает свою историю Наталья Винтерштейн, владелица хаски-парка «Снежная завея». Она рассказала «Про бизнес» Минска, чтобы разводить хаски, и неожиданно создала душевный семейный бизнес">об истории открытия уникального для Беларуси места и о том, как можно снять стресс в компании очаровательных собак.

В бьюти-сфере обсуждают новинку от Dyson — фен Supersonic r. На данный момент он доступен только для профессиональных стилистов. Фен автоматически регулирует температуру и скорость воздушного потока в зависимости от используемой насадки. В соцсетях этот прибор из-за его формы называют трубой, лампой — в общем, как угодно, но только не феном. Однако его необычная форма необходима для того, чтобы у стилистов во время работы не уставали руки и не появлялся туннельный синдром. У Dyson все продумано — есть чему поучиться любой другой компании. Поэтому «Про бизнес» собрал интересные факты о революционере в мире бытовой техники и его борьбе с конкурентами.