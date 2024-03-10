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Более 600 белорусов побывали на Всемирном фестивале молодежи

10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 600 белорусов побывали на Всемирном фестивале молодежи
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусы вернулись со Всемирного фестиваля молодежи в России. Одна из самых многочисленных делегаций: более 600 студентов вузов, волонтеров, молодых ученых, членов общественных объединений со всех регионов страны, передает «МИР 24».

Юные таланты из разных стран побывали на десятках мероприятий. Там они обменивались опытом в науке, культуре и спорте, а также представляли свои идеи и проекты.

«Я, как специалист по маркетингу, была очень интересная лекция про маркетинг в будущее и про рекламу в целом. Это очень интересный опыт, который позволит мне, как молодому специалисту, это принять к сведению и использовать в дальнейшем на своей работе», – поделился участник фестиваля Николай Налбандов.

«Мы участвовали в разных образовательных площадках. Наверное, самым запоминающимся была форсайт-сессия в рамках Союзного государства. Обсуждали дальнейшие планы, строили будущее. Больше всего запомнилась встреча с легендарными артистами в рамках фестиваля», – отметила участница Всемирного фестиваля молодежи Лия Зайцева.

Всемирный фестиваль молодежи собрал около 20 тысяч юношей и девушек из 190 стран мира.



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Всемирный фестиваль молодежи собрал около 20 тысяч юношей и девушек из 190 стран мира.
 
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