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Более 600 белорусов побывали на Всемирном фестивале молодежи
10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы вернулись со
Юные таланты из разных стран побывали на десятках мероприятий. Там они обменивались опытом в науке, культуре и спорте, а также представляли свои идеи и проекты.
«Мы участвовали в разных образовательных площадках. Наверное, самым запоминающимся была форсайт-сессия в рамках Союзного государства. Обсуждали дальнейшие планы, строили будущее. Больше всего запомнилась встреча с легендарными артистами в рамках фестиваля», – отметила участница Всемирного фестиваля молодежи Лия Зайцева.
Всемирный фестиваль молодежи собрал около 20 тысяч юношей и девушек из 190 стран мира.
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Всемирный фестиваль молодежи собрал около 20 тысяч юношей и девушек из 190 стран мира.
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