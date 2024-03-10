Фестиваль Алины Кабаевой по художественной гимнастике для детей прошел в Минске

«Очень приятно выступать в кругу детей, которые делают, возможно, свои одни из самых первых шагов в художественной гимнастике. Также приятно находиться рядом с титулованными спортсменками, чтобы они на нас равнялись. И здесь – даже в промежутках между репетициями – очень много фотографировались, общались и давали автографы. Это все очень важно. Это дружба. Это поддержка в спорте», – рассказала Алина Горносько.

Выступили на фестивале и другие спортсменки мирового уровня: белоруски Анастасия Салос и Елизавета Зорькина, россиянки Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Дарья Трубникова.

«Это фестиваль. Это праздник. И Алина Маратовна всегда говорит, что это праздник. Здесь нет никаких соревнований. Здесь нет соперничества. Мы все выходим как порадовать себя, так и публику», – заявила двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в художественной гимнастике Дарья Трубникова.

Это один из самых масштабных проектов благотворительного фонда Алины Кабаевой, который взял на себя все расходы по организации шоу. В этом году фестиваль проходит в России и Беларуси. Монтаж и оборудование декораций проходил в двух странах практически синхронно.

«Что касается белорусских партнеров – все было на высоком уровне. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом празднике, кто помогал нам, детям, хореографам, тренерам. И здорово, что есть спорт, есть искусство, потому что они объединяют наших людей, наши народы», – отметила глава и основательница благотворительного фонда, заслуженный мастер спорта России Алина Кабаева.

Минск-Арена собрала более пяти тысяч гостей. Среди них – юные белорусские спортсмены и воспитанники столичных детских домов. Грандиозное шоу посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В России фестиваль прошел в Сочи в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.