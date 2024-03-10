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Фестиваль Алины Кабаевой по художественной гимнастике для детей прошел в Минске
10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гавриил Григоров/ТАСС
В Минске впервые прошел фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2024». Масштабный проект благотворительного фонда Алины Кабаевой посвящен дружбе народов и популяризации детского спорта. В столицу Беларуси приехали гимнасты из 12 стран, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Очень приятно выступать в кругу детей, которые делают, возможно, свои одни из самых первых шагов в художественной гимнастике. Также приятно находиться рядом с титулованными спортсменками, чтобы они на нас равнялись. И здесь – даже в промежутках между репетициями – очень много фотографировались, общались и давали автографы. Это все очень важно. Это дружба. Это поддержка в спорте», – рассказала Алина Горносько.
Выступили на фестивале и другие спортсменки мирового уровня: белоруски Анастасия Салос и Елизавета Зорькина, россиянки Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Дарья Трубникова.
Это один из самых масштабных проектов благотворительного фонда Алины Кабаевой, который взял на себя все расходы по организации шоу. В этом году фестиваль проходит в России и Беларуси. Монтаж и оборудование декораций проходил в двух странах практически синхронно.
Минск-Арена собрала более пяти тысяч гостей. Среди них – юные белорусские спортсмены и воспитанники столичных детских домов. Грандиозное шоу посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
В России фестиваль прошел в Сочи в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.
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В нем приняли участие юные спортсмены из стран Содружества, а еще Кубы, Китая, Мексики и даже Гватемалы.
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