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Фестиваль Алины Кабаевой по художественной гимнастике для детей прошел в Минске

10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль Алины Кабаевой по художественной гимнастике для детей прошел в Минске
 Гавриил Григоров/ТАСС

В Минске впервые прошел фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2024». Масштабный проект благотворительного фонда Алины Кабаевой посвящен дружбе народов и популяризации детского спорта. В столицу Беларуси приехали гимнасты из 12 стран, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Алина Кабаева
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В фестивале приняли участие юные спортсмены из стран Содружества, а еще Кубы, Китая, Мексики и даже Гватемалы. В программе – более десятка ярких номеров. Они посвящены культурам народов мира. От бронзового призера Олимпиады в Токио белоруски Алины Горносько – соло со шляпой. Спорт здесь соединился с искусством.

«Очень приятно выступать в кругу детей, которые делают, возможно, свои одни из самых первых шагов в художественной гимнастике. Также приятно находиться рядом с титулованными спортсменками, чтобы они на нас равнялись. И здесь – даже в промежутках между репетициями – очень много фотографировались, общались и давали автографы. Это все очень важно. Это дружба. Это поддержка в спорте», – рассказала Алина Горносько.

Выступили на фестивале и другие спортсменки мирового уровня: белоруски Анастасия Салос и Елизавета Зорькина, россиянки Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева, Дарья Трубникова.

«Это фестиваль. Это праздник. И Алина Маратовна всегда говорит, что это праздник. Здесь нет никаких соревнований. Здесь нет соперничества. Мы все выходим как порадовать себя, так и публику», – заявила двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр в художественной гимнастике Дарья Трубникова.

Это один из самых масштабных проектов благотворительного фонда Алины Кабаевой, который взял на себя все расходы по организации шоу. В этом году фестиваль проходит в России и Беларуси. Монтаж и оборудование декораций проходил в двух странах практически синхронно.

«Что касается белорусских партнеров – все было на высоком уровне. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом празднике, кто помогал нам, детям, хореографам, тренерам. И здорово, что есть спорт, есть искусство, потому что они объединяют наших людей, наши народы», – отметила глава и основательница благотворительного фонда, заслуженный мастер спорта России Алина Кабаева.

Минск-Арена собрала более пяти тысяч гостей. Среди них – юные белорусские спортсмены и воспитанники столичных детских домов. Грандиозное шоу посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В России фестиваль прошел в Сочи в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.



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Теги: Минск
 
 
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