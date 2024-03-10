Двухметровый блин испекли во время масленичных гуляний в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы уже начали отмечать Масленицу. Живописные гулянья организовали в Парке истории Сула. Главным символом праздника стал двухметровый блин, сообщает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Рецепт масленичного гиганта прост: 40 яиц, 13 килограммов муки и несколько литров молока. Подают его с травяным чаем. Попробовать белорусского рекордсмена приехали со всей страны.



«Я здесь первый раз. Мы сами из Санкт-Петербурга. Вот приехали и очень удивились, что здесь празднуется Масленица. Очень понравилось. В особенности этот гигантский блин. Очень вкусно», – отметила туристка Ирина Кипарова.

«Куда ни зайди, везде все интересно. Везде своя изюминка. Но здесь, конечно, молодцы, организовали и игры, и бои, и блин, и чай: все прям душевно очень», – считает туристка Ольга Лазовикова.

«Самое важное – проводить тяжелую зиму и ждать веселой весны. Мы ждем, мы сегодня провожаем зиму. Зима, бай-бай!» – отметил основатель парка Андрей Запольский.

Секрет – правильная температура. На сковороде необходимо поддерживать 180 градусов. Тогда он пропечется с двух сторон и не потеряет вкусовых качеств.