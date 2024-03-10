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Двухметровый блин испекли во время масленичных гуляний в Беларуси
10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы уже начали отмечать
Рецепт масленичного гиганта прост: 40 яиц, 13 килограммов муки и несколько литров молока. Подают его с травяным чаем. Попробовать белорусского рекордсмена приехали со всей страны.
«Самое важное – проводить тяжелую зиму и ждать веселой весны. Мы ждем, мы сегодня провожаем зиму. Зима, бай-бай!» – отметил основатель парка Андрей Запольский.
Секрет – правильная температура. На сковороде необходимо поддерживать 180 градусов. Тогда он пропечется с двух сторон и не потеряет вкусовых качеств.
«Мы всегда стараемся отличаться, быть лучшими, поэтому мы решили вот сделать такой вот перформанс, сделать большой блин, чтобы показать, чтобы вся страна увидела, что мы можем, что мы умеем», – подчеркнул повар Александр Дорошевич.
Чтобы весна наступила быстрее, нужно зазывать ее песнями и плясками. Не обошлось и без традиционных забав – перетягивания каната и боя мешками.
«Очень классно. Тут даже слов нет, потому что все круто», – отметил турист Кирилл Гуринович.
Соломенный образ зимы сожгли. А значит, холода отступят быстрее и придет долгожданная весна.
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