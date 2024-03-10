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Двухметровый блин испекли во время масленичных гуляний в Беларуси

10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двухметровый блин испекли во время масленичных гуляний в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусы уже начали отмечать Масленицу. Живописные гулянья организовали в Парке истории Сула. Главным символом праздника стал двухметровый блин, сообщает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Рецепт масленичного гиганта прост: 40 яиц, 13 килограммов муки и несколько литров молока. Подают его с травяным чаем. Попробовать белорусского рекордсмена приехали со всей страны.

«Я здесь первый раз. Мы сами из Санкт-Петербурга. Вот приехали и очень удивились, что здесь празднуется Масленица. Очень понравилось. В особенности этот гигантский блин. Очень вкусно», – отметила туристка Ирина Кипарова.

«Куда ни зайди, везде все интересно. Везде своя изюминка. Но здесь, конечно, молодцы, организовали и игры, и бои, и блин, и чай: все прям душевно очень», – считает туристка Ольга Лазовикова.

«Самое важное – проводить тяжелую зиму и ждать веселой весны. Мы ждем, мы сегодня провожаем зиму. Зима, бай-бай!» – отметил основатель парка Андрей Запольский.

Секрет – правильная температура. На сковороде необходимо поддерживать 180 градусов. Тогда он пропечется с двух сторон и не потеряет вкусовых качеств.

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«Мы всегда стараемся отличаться, быть лучшими, поэтому мы решили вот сделать такой вот перформанс, сделать большой блин, чтобы показать, чтобы вся страна увидела, что мы можем, что мы умеем», – подчеркнул повар Александр Дорошевич.

Чтобы весна наступила быстрее, нужно зазывать ее песнями и плясками. Не обошлось и без традиционных забав – перетягивания каната и боя мешками.

«Очень классно. Тут даже слов нет, потому что все круто», – отметил турист Кирилл Гуринович.

«Кажется, что ты попадаешь, например, в Средневековье. И ты можешь увидеть там, как жили люди, какие были здания, что пекли, что ели, что читали, как учились», – рассказал турист Марк Лазовиков.

Соломенный образ зимы сожгли. А значит, холода отступят быстрее и придет долгожданная весна.



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Праздник организовали в Парке истории Сула, который находится в Минской области.
 
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