«Мы собрались, чтобы обижаться или договариваться?». 5 действенных приемов, которые помогут эффективно вести бизнес-переговоры

Источник материала: ProBusiness



Фото использовано в качестве иллюстрации.

В мире, где конкуренция становится все более острой, навык собственника и топ-менеджера вести успешные переговоры становится необходимостью для выживания и процветания любого предприятия. Эффективные переговоры не только способствуют достижению взаимовыгодных соглашений, но и укрепляют отношения с партнерами, улучшают репутацию компании и повышают ее конкурентоспособность. Предприниматель и переговорщик с 12-летним опытом, организатор клуба переговоров ArtelGromova Сергей Громов поделился с «Про бизнес» базовыми приемами переговоров, которые помогут эффективнее добиваться бизнес-целей.

Сергей Громов

Организатор клуба переговоров ArtelGromova, предприниматель и переговорщик с 12-летним опытом

— Давайте рассмотрим базовые приемы переговоров, которые помогают нам как в личной жизни, так и в рабочих вопросах.

Базовый прием № 1. Управление картиной мира

В переговорах управление картиной мира собеседника — это ключевой навык, который помогает нам договариваться.

Ситуация: Два коллеги обычно хорошо общаются. И вот как-то они встречаются на кухне, один спрашивает: «О, привет, как твои дела, что нового?». А второй отвечает: «Да все нормально» — и отворачивается. Как в этой ситуации продолжить диалог?

Во-первых, мы можем поделиться своей картиной мира — сказать, что вам тревожно от того, что с вами не хотят говорить, что непонятно, что случилось. Можно еще подвести партнера к общей цели — например, спросить его, что он думает про текущую ситуацию и выслушать его. И важно помнить, в чем именно состоит наша цель: мы хотим обижаться или договориться?

Картина мира — это представления о возможном поведении (нашем и других людей) с возможными оценками.

Когда картина мира уже сформирована («Ай, он просто занят» или «Да он просто зануда!»), мы начинаем на нее опираться в общении и переговорах. Но это представление нужно перепроверять — наша картина не равна реальности!

Для чего нам работать с картиной мира собеседника?

Чтобы:

собрать информацию о ситуации, опыте, проблемах, нюансах и понять, что важно;

найти, что нас объединяет;

выявить различия;

получить согласие сотрудничать с нами.

Некоторые приемы работы с картиной мира



1. Продление в прошлое

«А какой у вас опыт работы с компанией, о которой вы говорите?»

«Когда вы сравнивали параметры предложений, какие из них самые важные, кроме цены?»

2. Продление в будущее

«Давайте представим условия, при которых вы бы готовы были купить без скидки, какими они могли бы быть?»

«Давайте представим, что произошел форс-мажор: ушел сотрудник, упала скорость работы. Как вы сравнивали наши ресурсы и конкурентов в исправлении этих форс-мажоров?»

Можно объединить эти два приема:

«Я хочу понять, какое событие повлияло на такое ваше ко мне отношение для того, чтобы в будущем мы только укрепили наше партнерство».

«Ты знаешь, мне очень важны наши отношения. Мне очень хочется, чтобы мы с тобой решили вопрос, который явно есть. Я всегда открыт к разговору, если ты все-таки захочешь поговорить».



Фото использовано в качестве иллюстрации.

3. Расширение (помогаем собеседнику увидеть то, о чем он даже не думал)

«У нас сейчас есть несколько клиентов, которые, как и вы, хотят реализовать свой проект. Как вы думаете, на что мы обращаем внимание при выборе клиента?»

«Если бы вы сегодня пригласили нас обсуждать итоговые условия соглашения, могли бы сказать, какие вы видите преимущества работы с нами?»

4. Дробление на части

Ситуация: Приходит к вам в компанию клиент и говорит: «Во-первых, мне надо быстро, во-вторых, качественно, а в-третьих, я хочу сэкономить». Надо у него выяснить, что именно важно в первую очередь.

«Я так понимаю, сейчас перед вами стоит следующая задача: быстро начать и завершить проект в должном качестве и срок, также получить выгодную цену, верно? Какая именно из этих задач самая приоритетная?»

«Я вижу следующие темы, которые нам стоит обсудить: условия предоставления скидки, а также параметры, по которым вы сравниваете нас с другими. Обсудим это?»

Картину мира нужно дробить на части тогда, когда мы понимаем: если этого не сделать, мы будем обсуждать все, кроме того, что будет вести к договоренности.

5. Тестирование

Ситуация 1: К вам приходит сотрудник и говорит, что уволится, если вы не повысите ему зарплату на 50%. Что делать в такой ситуации? Задавайте вопросы и тестируйте свои гипотезы.

«Вы согласитесь остаться, если мы повысим вам зарплату не на 50%, а на 30%? Ведь еще неизвестно, как все сложится на новом месте, а кредит вам надо выплачивать ежемесячно».

«Вас устроит вариант, что мы повышаем вам зарплату, но вы будете выполнять дополнительные обязанности?»

Ситуация 2: Клиент настаивает на обязательной скидке при работе с вашей компанией.

«Если мы не согласимся дать вам скидку, а покажем другие выгоды, вы согласны будете их обсудить?»

«Мы готовы дать вам скидку 3% при одном условии — заключение полугодового договора на обслуживание разработанной программы».

Фразы-помощники:

«Я спрашиваю, чтобы…»

«Это важно, так как …»

«Почему я спрашиваю…»

Другими словами, мы должны научиться иногда убирать свое эго на второй план и пытаться найти что-то твердое, что поможет нам понять, что действительно происходит.

Базовый прием № 2. Cужение на переговорные слои

Ситуация: В компанию пришел новый руководитель отдела продаж. За два месяца результаты отдела выросли на 30%. Один из давно работающих менеджеров регулярно более 3 раз задерживает отчеты, на вопрос РОПа о причинах говорит: «Эти отчеты лишняя работа. Я лучше это время потрачу на продажи».



Как быть в такой ситуации? Как руководителю эффективно выстроить беседу с менеджером?

Для чего нам сужать на слои?

Чтобы:

наполнить картину мира всеми параметрами;

найти ключевой слой для решения;

понять, какой слой самый сильный у вас;

понять, какой слой самый сильный у оппонента;

понять, почему вы не можете договориться.

Основные переговорные слои:

Юридический («Другими словами, ты не готов исполнять свои прямые обязанности, которые прописаны в должностной инструкции, верно?»)

(«Другими словами, ты не готов исполнять свои прямые обязанности, которые прописаны в должностной инструкции, верно?») Технологический («Как ты считаешь, как компания использует твои отчеты в достижении поставленных целей?»)

(«Как ты считаешь, как компания использует твои отчеты в достижении поставленных целей?») Экономический («Как ты думаешь, как отчеты, которые ты готовишь, будут влиять на твои финансовые результаты и компании?»)

(«Как ты думаешь, как отчеты, которые ты готовишь, будут влиять на твои финансовые результаты и компании?») Этический («Как ты относишься к тому, что компания внедрила систему отчетности?»)



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Базовый прием № 3. Истинная цель

Для чего нам прояснять цели?

Чтобы:

быстрее договориться — разные цели отдаляют эту возможность;

не расширять конфликт;

не выходить на эмоции.

Как прояснять цели собеседника?

Какие ты ставишь цели перед собой, когда говоришь это?"

«Чего ты хотел бы достичь этими действиями?»

«Какие цели ты преследуешь?»

«За что ты сейчас борешься?»

«Для чего ты мне сейчас говоришь это?»

Базовый прием № 4. Ценности и убеждения

Для чего нам прояснять ценности и убеждения?

Чтобы:

сдвинуть переговоры с этапа, когда кажется, что уже нельзя договориться;

изменить и расширить мировоззрение оппонента;

не выходить на эмоции.

К базовым ценностям относят:

общечеловеческие ценности (здоровье, развитие, семья, дети);

(здоровье, развитие, семья, дети); культурные ценности (духовность, порядочность, безопасность);

(духовность, порядочность, безопасность); индивидуальные ценности (друзья, независимость, отсутствие осуждений, уважение, новизна, команда, надежность и т.д.).

Пример обсуждения на уровне ценностей:

«В нашей компании одна из ценностей — это порядочность и ответственность к взятым на себя обязанностям. Предлагаю сейчас обсудить твою готовность придерживаться этого, хорошо?»

«Если мы хотим продолжать сотрудничать, мы должны учитывать не только свои интересы, но и компании, ты согласен с этим?»

Пример обсуждения на уровне убеждения:

«Правильно ли я понимаю, что у тебя сложилась убеждение, что отчеты не помогают, а наоборот, вредят тебе и компании, верно?»

Базовый прием № 5. Любовь и открытость

Любовь — именно то, что помогает нам быть внимательными к другим, заботливыми и не осуждающими. Любящие люди не оскорбляют, а думают о том, что же у вас случилось, что вы себя ведете именно так. В переговорах очень важно ваше состояние и ваш свет внутри. Это сразу считывается вашими собеседниками.

Когда нужно выйти из переговоров

Нужно не только уметь решать конфликты и «двигать картину мира», но и научиться выходить из переговоров. Если вы чувствуете, что ваш собеседник говорит не на рациональном, а на эмоциональном уровне (и эмоции захлестывают его на 8−9 из 10), то лучше на какое-то время эти переговоры приостановить. Обычно же нашей реакцией на эмоции собеседника становится еще более эмоциональное поведение и желание «переспорить» оппонента во что бы то ни стало.

Помните, что любые переговоры — это своего рода игра. Мы играем и смотрим, какой инструмент сработал. Если что-то не сработало, мы продолжаем искать и подбирать то, что подойдет нам в конкретной ситуации.