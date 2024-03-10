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К весенним работам приступили аграрии Беларуси
10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Аграрии Беларуси приступили к
На юге Беларуси к севу приступили на несколько недель раньше, чем в прошлом году. В первую очередь работают на сухой земле. Сейчас здесь сеют ячмень и удобряют почву. Аграрии уверены: погода благоволит хорошим темпам.
«Внесение органики, внесение азотных и минеральных удобрений, азотных и калий, фосфор. Какие-то работы в сельском хозяйстве в любим случае, согласно погодным условиям, мы не успеваем, а сейчас более-менее есть у нас 10-12 дней, когда можно будет сделать эту работу. Находим площади и 30 гектаров в день сеем», – рассказал директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Глинник.
Сейчас в стране также сеют овес и многолетние травы. Это основная пища для крупного рогатого скота, лошадей и овец. Большой фронт работ и по подготовке земель. Фермеры вспахивают поля, очищают каналы, вырубают кустарники.
«Низки имеются, их подсушиваем и тоже готовим площади. На сегодня более 700 гектаров почвы уже подготовлены под сев. Две культуры занимают большую часть – это зернобобовые, 3,5 тысячи гектаров, и пивоваренный ячмень – практически три тысячи гектаров», – рассказал первый заместитель председателя Ивановского районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Безсилко.
Тракторист Анатолий Прокупчук полностью подготовил технику еще до выхода на посевную. Когда она исправна работа идет легче. А весной нюансов много.
В подспорье аграриям и новая техника. Многие хозяйства обновляют свои парки. Закупают в основном тракторы, плуги и сеялки.
Скоро к проверке аграриев подключаться профсоюзы Беларуси. В период весенне-полевых работ они уделяют особое внимание охране и условиям труда.
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Они удобряют почву, а в некоторых районах уже начали посевы.
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