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К весенним работам приступили аграрии Беларуси

10.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К весенним работам приступили аграрии Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Аграрии Беларуси приступили к полевым работам. Они удобряют почву, а в некоторых районах уже начали посевы, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На юге Беларуси к севу приступили на несколько недель раньше, чем в прошлом году. В первую очередь работают на сухой земле. Сейчас здесь сеют ячмень и удобряют почву. Аграрии уверены: погода благоволит хорошим темпам.



«Внесение органики, внесение азотных и минеральных удобрений, азотных и калий, фосфор. Какие-то работы в сельском хозяйстве в любим случае, согласно погодным условиям, мы не успеваем, а сейчас более-менее есть у нас 10-12 дней, когда можно будет сделать эту работу. Находим площади и 30 гектаров в день сеем», – рассказал директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Глинник.

Сейчас в стране также сеют овес и многолетние травы. Это основная пища для крупного рогатого скота, лошадей и овец. Большой фронт работ и по подготовке земель. Фермеры вспахивают поля, очищают каналы, вырубают кустарники.

«Низки имеются, их подсушиваем и тоже готовим площади. На сегодня более 700 гектаров почвы уже подготовлены под сев. Две культуры занимают большую часть – это зернобобовые, 3,5 тысячи гектаров, и пивоваренный ячмень – практически три тысячи гектаров», – рассказал первый заместитель председателя Ивановского районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Безсилко.

Тракторист Анатолий Прокупчук полностью подготовил технику еще до выхода на посевную. Когда она исправна работа идет легче. А весной нюансов много.

«Еще как бы тяжело, надо, чтобы земля просохла, тогда будет лучше, сейчас пока еще луж много на поле, приходится объезжать, потом досевать нужно будет, ездить, крутиться. Весна обычно у нас всегда такая», – отметил тракторист-машинист Анатолий Прокупчук.

В подспорье аграриям и новая техника. Многие хозяйства обновляют свои парки. Закупают в основном тракторы, плуги и сеялки.

Скоро к проверке аграриев подключаться профсоюзы Беларуси. В период весенне-полевых работ они уделяют особое внимание охране и условиям труда.



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