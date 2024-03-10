К весенним работам приступили аграрии Беларуси

Сейчас в стране также сеют овес и многолетние травы. Это основная пища для крупного рогатого скота, лошадей и овец. Большой фронт работ и по подготовке земель. Фермеры вспахивают поля, очищают каналы, вырубают кустарники.

«Низки имеются, их подсушиваем и тоже готовим площади. На сегодня более 700 гектаров почвы уже подготовлены под сев. Две культуры занимают большую часть – это зернобобовые, 3,5 тысячи гектаров, и пивоваренный ячмень – практически три тысячи гектаров», – рассказал первый заместитель председателя Ивановского районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Безсилко.

Тракторист Анатолий Прокупчук полностью подготовил технику еще до выхода на посевную. Когда она исправна работа идет легче. А весной нюансов много.

«Еще как бы тяжело, надо, чтобы земля просохла, тогда будет лучше, сейчас пока еще луж много на поле, приходится объезжать, потом досевать нужно будет, ездить, крутиться. Весна обычно у нас всегда такая», – отметил тракторист-машинист Анатолий Прокупчук.

В подспорье аграриям и новая техника. Многие хозяйства обновляют свои парки. Закупают в основном тракторы, плуги и сеялки.

Скоро к проверке аграриев подключаться профсоюзы Беларуси. В период весенне-полевых работ они уделяют особое внимание охране и условиям труда.