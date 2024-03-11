Стартовал третий сезон Стартап-марафона Белагропромбанка

Источник материала: ProBusiness





Уважаемые друзья!

Мы с радостью сообщаем, что 1 марта 2024 года стартовал третий сезон Республиканской конкурсной программы « Стартап-марафон » Белагропромбанка! Уже открыт прием заявок для участия. За 9 месяцев – именно столько будет длиться марафон – стартапы пройдут образовательный этап и этап акселерации. В финале, который состоится в ноябре 2024 года, участники смогут побороться за крупные денежные призы.

Республиканская конкурсная программа Белагропромбанка «Стартап-марафон» – целый комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержку стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране, в котором могут принять участие обладатели действующих стартапов Беларуси. Программа и формат мероприятий построены так, что каждый участник марафона сможет не только развить и улучшить, но и трансформировать свой инновационный кейс в успешный бизнес-проект с перспективой дальнейшей кооперации с иными партнерами – успешными компаниями. Став участником Стартап-марафона, каждый сможет прокачать свои силы в построении эффективного, доходного бизнеса, пройти обучение у ведущих бизнес-экспертов Беларуси, найти поддержку инвесторов и получить крупный денежный приз.

– Мы будем рады приветствовать на нашем Стартап-марафоне новые проекты и уверены, что этот сезон конкурса станет еще одной важной вехой в развитии инновационного стартап-движения в нашей стране. Опыт проведения двух сезонов Стартап-марафона Белагропромбанка в 2022-м и 2023 годах показал, что цель развить за 9 месяцев бизнес-идею в готовый к выведению на рынок проект достижима. Мы видели активную работу команд, которые смогли по итогу конкурса зарегистрировать юридическое лицо и осуществить первые продажи, и наблюдаем за их сегодняшним ростом и развитием. В текущем году мы не будем сбавлять набранный темп, будет еще интереснее: специально для поддержки и сопровождения стартапов на Стартап-марафон приглашены ведущие эксперты из различных областей ведения бизнеса, инвесторы, менторы, опытные бизнес-консультанты, которые будут работать вместе со стартаперами над совершенствованием бизнес-проектов. В финале всех будет ждать напряженная борьба за призовые места. А самое главное – абсолютно все найдут в данном марафоне для себя толчок к дальнейшему мощному развитию и новой успешной реальности, – прокомментировала заместитель начальника Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Виктория Барисевич.

Кто может стать участником Стартап-марафона?

В Стартап-марафоне смогут принять участие действующие стартапы Беларуси – разработчики инновационных технологий, начинающие компании, уже имеющие бизнес-стратегию и MVP (Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт).

В каких номинациях Стартап-марафона можно принять участие?

В марафоне смогут принять участие проекты в следующих номинациях:

AgroTech – технологии в сельском хозяйстве.

– технологии в сельском хозяйстве. Creative – цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре и др.

– цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре и др. Fintech – финансовые технологии, сервисы и электронная коммерция.

– финансовые технологии, сервисы и электронная коммерция. TechNet – передовые производственные технологии.

– передовые производственные технологии. MedTech – передовые и цифровые технологии в медицине.

– передовые и цифровые технологии в медицине. Лучший женский стартап – специальная номинация Стартап-марафона, в которой (независимо от основной номинации) будут участвовать бизнес-проекты, руководителем которых является женщина.

Что получают участники Стартап-марафона?

Обладатели стартап-идеи узнают, как правильно запустить стартап, разработчики инновационных технологий – как построить бизнес-модель и просчитать экономическую эффективность своего продукта. Действующие стартапы смогут презентовать свои проекты инвесторам и получить дополнительные инвестиции. А победители получат денежное вознаграждение от Белагропромбанка.

Призовой фонд Конкурсной программы «Стартап-марафон» – 5 грантов по 500 базовых величин для победителя в каждой номинации.

Каждый из пяти победителей марафона получит 20 000 бел.руб.!

Какие этапы включает Стартап-марафон?

Конкурсная программа будет проходить в три этапа:

В рамках образовательного этапа стартапы смогут детально проработать свой стартап-проект под руководством профессиональных бизнес-экспертов. В течение образовательных модулей команды изучат рынок потребителей, построят маркетинговую стратегию и стратегию продаж, проработают финансовую модель и адаптируют свой продукт под рынок. Те команды, которые успешно справятся с задачами и пройдут экспертный отбор, примут участие в акселерационном этапе. Акселерационный этап предусматривает проведение лекций, воркшопов, мастер-классов, направленных на развитие бизнес-навыков и углубление знаний в разных областях бизнеса. На протяжении трех месяцев у участников марафона будет возможность под руководством бизнес-трекеров проработать свои стартапы для достижения большей финансовой эффективности, стабильности и устойчивости проектов. Также с командами будет вестись работа по подготовке проектов к участию в финале конкурса. Для участников акселерационного этапа запланированы еженедельные встречи с трекерами, групповые образовательные мероприятия и активный нетворкинг. Финальным этапом Стартап-марафона станет республиканский DemoDay , на котором стартапы будут презентовать свои проекты перед экспертным советом конкурса, партнерами и потенциальными инвесторами. Это шанс получить инвестиции для дальнейшего развития стартапа или заключить контракт с крупной корпорацией.

Огромный плюс участия в Стартап-марафоне – нетворкинг, который расширит круг полезных знакомств, привлечет внимание экспертов, даст возможность презентовать свое дело широкому кругу других предпринимателей. Также в рамках Стартап-марафона в распоряжение участников будет предоставлено офисное пространство для работы над проектом.

С подробным планом-графиком проведения Конкурсной программы «Стартап-марафон» можно ознакомиться здесь.

Как принять участие в Стартап-марафоне?

Скачайте и заполните заявку на участие в Конкурсной программе. Отправьте заполненную заявку на эл. адрес: startup@belapb.by Ожидайте звонка от организаторов.

Все интересующие вас подробности вы можете найти на странице конкурса .

Друзья! Мы уверены, что от участия в Стартап-марафоне Белагропромбанка вы получите массу полезной информации для развития ваших бизнес-проектов, новые знакомства, продуктивное общение и много положительных эмоций.

Ждем ваши заявки на участие в Стартап-марафоне Белагропромбанка!

О том, как прошел прошлый сезон Стартап-марафона, предлагаем посмотреть по ссылке .

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