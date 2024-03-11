|
Стартовал третий сезон Стартап-марафона Белагропромбанка
11.03.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уважаемые друзья!
Мы с радостью сообщаем, что 1 марта 2024 года стартовал третий сезон Республиканской конкурсной программы «
Республиканская конкурсная программа Белагропромбанка «Стартап-марафон» – целый комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержку стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране, в котором могут принять участие обладатели действующих стартапов Беларуси. Программа и формат мероприятий построены так, что каждый участник марафона сможет не только развить и улучшить, но и трансформировать свой инновационный кейс в успешный бизнес-проект с перспективой дальнейшей кооперации с иными партнерами – успешными компаниями. Став участником Стартап-марафона, каждый сможет прокачать свои силы в построении эффективного, доходного бизнеса, пройти обучение у ведущих бизнес-экспертов Беларуси, найти поддержку инвесторов и получить крупный денежный приз.
– Мы будем рады приветствовать на нашем Стартап-марафоне новые проекты и уверены, что этот сезон конкурса станет еще одной важной вехой в развитии инновационного стартап-движения в нашей стране. Опыт проведения двух сезонов Стартап-марафона Белагропромбанка в 2022-м и 2023 годах показал, что цель развить за 9 месяцев бизнес-идею в готовый к выведению на рынок проект достижима. Мы видели активную работу команд, которые смогли по итогу конкурса зарегистрировать юридическое лицо и осуществить первые продажи, и наблюдаем за их сегодняшним ростом и развитием. В текущем году мы не будем сбавлять набранный темп, будет еще интереснее: специально для поддержки и сопровождения стартапов на Стартап-марафон приглашены ведущие эксперты из различных областей ведения бизнеса, инвесторы, менторы, опытные бизнес-консультанты, которые будут работать вместе со стартаперами над совершенствованием бизнес-проектов. В финале всех будет ждать напряженная борьба за призовые места. А самое главное – абсолютно все найдут в данном марафоне для себя толчок к дальнейшему мощному развитию и новой успешной реальности, – прокомментировала заместитель начальника Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Виктория Барисевич.
Кто может стать участником Стартап-марафона?
В Стартап-марафоне смогут принять участие действующие стартапы Беларуси – разработчики инновационных технологий, начинающие компании, уже имеющие бизнес-стратегию и MVP (Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт).
В каких номинациях Стартап-марафона можно принять участие?
В марафоне смогут принять участие проекты в следующих номинациях:
Что получают участники Стартап-марафона?
Обладатели стартап-идеи узнают, как правильно запустить стартап, разработчики инновационных технологий – как построить бизнес-модель и просчитать экономическую эффективность своего продукта. Действующие стартапы смогут презентовать свои проекты инвесторам и получить дополнительные инвестиции. А победители получат денежное вознаграждение от Белагропромбанка.
Призовой фонд Конкурсной программы «Стартап-марафон» – 5 грантов по 500 базовых величин для победителя в каждой номинации.
Каждый из пяти победителей марафона получит 20 000 бел.руб.!
Какие этапы включает Стартап-марафон?
Конкурсная программа будет проходить в три этапа:
Огромный плюс участия в Стартап-марафоне – нетворкинг, который расширит круг полезных знакомств, привлечет внимание экспертов, даст возможность презентовать свое дело широкому кругу других предпринимателей. Также в рамках Стартап-марафона в распоряжение участников будет предоставлено офисное пространство для работы над проектом.
С подробным планом-графиком проведения Конкурсной программы «Стартап-марафон» можно ознакомиться
Как принять участие в Стартап-марафоне?
Все интересующие вас подробности вы можете найти на
Друзья! Мы уверены, что от участия в Стартап-марафоне Белагропромбанка вы получите массу полезной информации для развития ваших бизнес-проектов, новые знакомства, продуктивное общение и много положительных эмоций.
Ждем ваши заявки на участие в Стартап-марафоне Белагропромбанка!
О том, как прошел прошлый сезон Стартап-марафона, предлагаем посмотреть по
УНП 100693551. ОАО «Белагропромбанк»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые друзья!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)