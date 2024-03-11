ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зависимость, от которой не избавиться: что такое полеты в аэротрубе?

11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эльмира Салимова работает инструктором в одной из самых крупных аэротруб в Европе. Новая глава в жизни девушки началась, когда однажды она прыгнула с парашютом.

«После приземления я поняла, что влюбилась в небо, в аэродромную жизнь. И потихоньку меня начало втягивать в парашютный спорт. Потом пришла зима, стало скучно. Я начала интересоваться, а чем же парашютисты занимаются зимой. Они говорят: «Мы летаем в аэротрубе», – рассказывает о старте «небесной» карьеры инструктор по полетам в аэротрубе Эльмира Салимова.

Зависимость, от которой не избавиться: что такое полеты в аэротрубе?

Тогда у Эльмиры появилась «сверхидея» – стать преподавателем аэротрубного спорта. Сегодня как настоящая суперженщина она взмывает вверх с потоком воздуха, кружась и меняя направление. Ее дисциплина – фристайл. Но при этом девушка боится высоты:

«Я боюсь незащищенной высоты, где от меня мало что зависит. Здесь я знаю, как работает поток, аэродинамику, какие у меня есть рули. Я доверяю драйверу, который в этот момент управляет аэротрубой. Мы работаем слажено. Все предсказуемо. А вот, например, выйти на открытый балкон или подойти к крыше края, или прыгнуть откуда-то с веревкой…»

Аэротруба – как тренажер свободного падения. Помогает быстро перенести свои навыки контроля тела в небо. Так случилось и с Эльмирой. Она стала рекордсменкой России. Вместе с пятнадцатью девушками собрала фигуру в облаках в коллективном прыжке с парашютом.

«Бывает, иногда просыпаешься от того, что одеяло перевернуто, и ты такой: «О, нет, я же не в трубе». Падения снятся. Частые сны у парашютистов – это когда ты прыгаешь без парашюта, но ты в формации. Вы в небе с друзьями, улыбаетесь. И потом ты понимаешь, что у тебя нет парашюта, ты просто падаешь на землю. Встаешь, отряхиваешься и идешь дальше», – такие сны часто видит и Эльмира.

Средняя скорость человека в свободном падении – 180 километров в час. А в аэротрубе можно разогнаться до трехсот. Эта труба – по последним мировым стандартам. Похожая есть только в Леоне во Франции. Бояться нечего. Нужно только понять, как укротить поток!

Зависимость, от которой не избавиться: что такое полеты в аэротрубе?

«Если мы напрягаемся, мы сопротивление потоку даем сильнее, мы растягиваемся, у нас увеличивается подъемная сила и поток, наоборот, начинает нас поднимать. А если мы расслабляемся, то будем опускаться вниз», – такая механика полета в аэротрубе.

Летают и в три, и даже в 103. Хрупкая Эльмира сопровождает в воздушном путешествии всех. Вес в невесомости неощутим. И пусть она боится высоты, а от кувырков вниз головой иногда укачивает, оставлять небо эта отважная летающая женщина не планирует:

«Без тоски в небо взглянуть или на высоту какую-то – невозможно. Все время тянет. Это зависимость, от которой уже, наверное, не избавиться. И раз там побывав, ты сидишь и пытаешься найти какую-то замену в этой жизни. Но ничего такого внутреннего экстаза не приносит. В планах хочется, конечно, съездить, выступить на соревнования по фристайлу. Доделать программу и заявиться сказать: «Вот это я, сейчас я всем вам покажу, как я умею!».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аэротруба – как тренажер свободного падения. Помогает быстро перенести свои навыки контроля тела в небо.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы собрались, чтобы обижаться или договариваться?». 5 действенных приемов, которые помогут эффективно вести бизнес-переговоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика