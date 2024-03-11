Погода в СНГ: в Казахстане идут дожди, в Кыргызстан пришла весна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На масленичной неделе москвичей ждет теплая и комфортная погода. Будет светить солнце, осадков не ожидается. Температура поднимется до пяти тепла днем. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – дожди. По прогнозам синоптиков, осадки пройдут на большей территории страны. Непогода – в горных районах Жамбылской области. В Алматы днем – плюс девять, облачно с прояснениями. Всем водителям рекомендуется в понедельник быть особенно внимательными. Так, из-за неблагоприятных погодных условий, тумана и гололеда, а также несоблюдения скоростного режима в Алматинской области на Большой алматинской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП – столкнулись более 10 автомобилей, один сгорел, пострадавших нет.

Как подготовить организм к весне?