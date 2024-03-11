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Погода в СНГ: в Казахстане идут дожди, в Кыргызстан пришла весна

11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На масленичной неделе москвичей ждет теплая и комфортная погода. Будет светить солнце, осадков не ожидается. Температура поднимется до пяти тепла днем. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – дожди. По прогнозам синоптиков, осадки пройдут на большей территории страны. Непогода – в горных районах Жамбылской области. В Алматы днем – плюс девять, облачно с прояснениями. Всем водителям рекомендуется в понедельник быть особенно внимательными. Так, из-за неблагоприятных погодных условий, тумана и гололеда, а также несоблюдения скоростного режима в Алматинской области на Большой алматинской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП – столкнулись более 10 автомобилей, один сгорел, пострадавших нет.

Как подготовить организм к весне?
Кыргызстан

Весна в Кыргызстане начинает набирать обороты. В понедельник – без осадков, тепло и солнечно. В Бишкеке – плюс 16. В горах немного прохладнее из-за снега, который лежит на склонах. Любители экстрима уже открыли сезон полетов на парапланах. Сейчас установилась идеальная погода – дует легкий ветер, а небо чистое. Главное, что рекомендуется делать всем пилотам: не забывать о комфортной одежде и солнечных очках.

Беларусь

В Минске плюс шесть, на западе Беларуси чуть теплее. Однако именно в Гродно синоптики предупреждают о сильном ветре. Порывы до 18 метров в секунду. Именно такой запомнит весну новый питомец местного зоопарка. В семье яков Дымки и Жеи родился малыш. Пополнение у этих животных обычно бывает ближе к лету. В этот раз яченок появился в марте. По словам работников зоопарка, это большая редкость.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, осадки пройдут на большей территории Казахстана. В столице Кыргызстана – плюс 16.
 
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