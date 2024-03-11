Женщины первого. Поздравления от Александра Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый женский президент – так о самом себе говорит Александр Лукашенко. Женщины и глава Беларуси встретились накануне праздника 8 Марта, корреспондент «МИР 24» Ольги Забелич.

В зале только женщины. 15 из них от президента особый подарок государственные награды. Самый почетный – «Орден матери», для тех, у кого минимум пять детей. А лучшим женщинам-профессионалам медали – «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины».

«Я понимаю, что женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый ваш сторонник и человек далеко не идеальный, но искренне преданный женщине. Когда на заре своей юности я работал в комсомоле. Меня направили в организацию, где было 1200 женщин, и я один секретарь комитета комсомола. Вот это все оттуда», – подчеркнул бедорусский лидер.

Они собрались, чтобы обсудить извечный вопрос чего хочет женщина. Желание оказалось почти бытовым. Чтоб президент еду приготовил. В телевизионном эфире.

«Я могу драники приготовить. О, класс. Мастер класс от Президента будет по приготовлению драников. – Ну, это я по своему рецепту. Может вам не понравиться. Как раз и женщины по вашему рецепту научатся драники делать», – отметил Александр Лукашенко.

Он не только к плите встать может. Работать руками Лукашенко любит и умеет. Приучает к труду и тех, кто рядом. Дамы не исключение.

Ольга Макей больше 10 лет работала журналистом президентского пула, в котором, кстати, большинство девушки. Александр Лукашенко всех знает лично и участвует в жизни каждого, с кем работает.

«Мне реально на свадьбу привезли мешок картошки с бантом. Это был просто фурор. Ее разобрали просто кто на сувениры, кто попробовать, кто как. Это понятно, потому что это реально произвело впечатление. Все до сих пор это вспоминают», – рассказала заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Ольга Макей.

Александр Лукашенко не скрывает, что такое отношение к женщинам у него от мамы. Екатерина Трофимовна воспитывала сына одна. Работала дояркой. Домашнее хозяйство было на маленьком Саше. Да и на ферме он помогал.

«Мама его в нем души не чаяла, как говорится. Все в него вкладывала. Он у нее был приучен к труду. Сначала с бороной, а потом с плугом, с косой», – рассказала классный руководитель Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Татьяна Карпеченко, классный руководитель Александра Лукашенко, недавно отметила вековой юбилей. Последние 30 лет разговоры только про ее знаменитого ученика.