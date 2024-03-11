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Женщины первого. Поздравления от Александра Лукашенко
11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый женский президент – так о самом себе говорит Александр Лукашенко. Женщины и глава Беларуси встретились накануне праздника 8 Марта, корреспондент «МИР 24» Ольги Забелич.
В зале только женщины. 15 из них от президента особый подарок государственные награды. Самый почетный – «Орден матери», для тех, у кого минимум пять детей. А лучшим женщинам-профессионалам медали – «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины».
Они собрались, чтобы обсудить извечный вопрос чего хочет женщина. Желание оказалось почти бытовым. Чтоб президент еду приготовил. В телевизионном эфире.
«Я могу драники приготовить. О, класс. Мастер класс от Президента будет по приготовлению драников. – Ну, это я по своему рецепту. Может вам не понравиться. Как раз и женщины по вашему рецепту научатся драники делать», – отметил Александр Лукашенко.
Он не только к плите встать может. Работать руками Лукашенко любит и умеет. Приучает к труду и тех, кто рядом. Дамы не исключение.
Ольга Макей больше 10 лет работала журналистом президентского пула, в котором, кстати, большинство девушки. Александр Лукашенко всех знает лично и участвует в жизни каждого, с кем работает.
Александр Лукашенко не скрывает, что такое отношение к женщинам у него от мамы. Екатерина Трофимовна воспитывала сына одна. Работала дояркой. Домашнее хозяйство было на маленьком Саше. Да и на ферме он помогал.
«Мама его в нем души не чаяла, как говорится. Все в него вкладывала. Он у нее был приучен к труду. Сначала с бороной, а потом с плугом, с косой», – рассказала классный руководитель Лукашенко Татьяна Карпеченко.
Татьяна Карпеченко, классный руководитель Александра Лукашенко, недавно отметила вековой юбилей. Последние 30 лет разговоры только про ее знаменитого ученика.
«Я немного иногда и гоняла. Всяк было, ну, это ж мальчишки. Он был любимым учеником моего мужа. Он вел историю и все говорил: Лукашенко у меня лучше всех», – отмечала Татьяна Карпеченко.
Женщины всегда любили Лукашенко. Вот так в 1994 году после победы на президентских выборах под аплодисменты провожали земляка в Минск. И тогда и сейчас в команде президента много женщин. Они возглавляют министерства соцзащиты и труда, руководят крупными компаниями. Да и треть нового белорусского парламента прекрасная половина.
«Я уверен, что в подавляющем большинстве женщина не предаст. И не будет заниматься тем, чем мужики иногда занимаются, а потом идут на отсидку, знаете куда. Вот коррупционеров среди женщин практически нет. Поэтому мое чрезмерное уважение и респект к вам женщинам», – подчеркивал президент.
Наталья Кочанова была мэром Новополоцка, когда в 2014-м ее назначили сначала вице-премьером Беларуси, а потом и главой администрации президента. Раньше эти посты занимали исключительно мужчины.
А вот Лидия Ермошина 25 лет возглавляла ЦИК Беларуси. С президентом их сблизили общие мечты.
«Мы оба хотели быть журналистами, кстати, и объяснили, почему у нас это не состоялось. Его отговорили, скажем так, дома. А у меня просто не приняли документы в госуниверситете, потому что у меня не было печатных работ. Тогда это обязательное требование. Кстати, у Александра Григорьевича были. Он печатался», – отметила бывший председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.
Но гендер не повод для снисхождения. С женщин спрос у Лукашенко такой же, как с мужчин.
«К женщинам особое отношение у Александра Григорьевича, это правда. Бережет женщин. 14.05 он очень по-доброму относится к женщинам руководителям я это вижу. Он нас жалеет», – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Для многодетных семей строят жилье. Льготные кредиты под 1% на 40 лет. А с появлением четвертого малыша ипотечные выплаты погашает государство. Ну и, конечно, семейный или материнский капитал.
Союз белорусских женщин – ровесник независимости страны. Сегодня им руководит директор белорусского представительства «Мир» Ольга Шпилевская. В женском клубе уже 170 тысяч белорусок. Занимаются благотворительностью, оказывают профессиональную и психологическую поддержку. Сегодня это сила, с которой нельзя не считаться.
Александр Лукашенко не раз признавался в любви белорусским женщинам. И они отвечают ему тем же. Ведь настоящая любовь всегда взаимная.
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Женщины и глава Беларуси встретились накануне праздника 8 Марта.
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