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Женщины первого. Поздравления от Александра Лукашенко

11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женщины первого. Поздравления от Александра Лукашенко
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Самый женский президент – так о самом себе говорит Александр Лукашенко. Женщины и глава Беларуси встретились накануне праздника 8 Марта, корреспондент «МИР 24» Ольги Забелич.

В зале только женщины. 15 из них от президента особый подарок государственные награды. Самый почетный – «Орден матери», для тех, у кого минимум пять детей. А лучшим женщинам-профессионалам медали – «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины».

«Я понимаю, что женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый ваш сторонник и человек далеко не идеальный, но искренне преданный женщине. Когда на заре своей юности я работал в комсомоле. Меня направили в организацию, где было 1200 женщин, и я один секретарь комитета комсомола. Вот это все оттуда», – подчеркнул бедорусский лидер.

Они собрались, чтобы обсудить извечный вопрос чего хочет женщина. Желание оказалось почти бытовым. Чтоб президент еду приготовил. В телевизионном эфире.

«Я могу драники приготовить. О, класс. Мастер класс от Президента будет по приготовлению драников. – Ну, это я по своему рецепту. Может вам не понравиться. Как раз и женщины по вашему рецепту научатся драники делать», – отметил Александр Лукашенко.

Он не только к плите встать может. Работать руками Лукашенко любит и умеет. Приучает к труду и тех, кто рядом. Дамы не исключение.

Ольга Макей больше 10 лет работала журналистом президентского пула, в котором, кстати, большинство девушки. Александр Лукашенко всех знает лично и участвует в жизни каждого, с кем работает.

«Мне реально на свадьбу привезли мешок картошки с бантом. Это был просто фурор. Ее разобрали просто кто на сувениры, кто попробовать, кто как. Это понятно, потому что это реально произвело впечатление. Все до сих пор это вспоминают», – рассказала заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Ольга Макей.

Александр Лукашенко не скрывает, что такое отношение к женщинам у него от мамы. Екатерина Трофимовна воспитывала сына одна. Работала дояркой. Домашнее хозяйство было на маленьком Саше. Да и на ферме он помогал.

«Мама его в нем души не чаяла, как говорится. Все в него вкладывала. Он у нее был приучен к труду. Сначала с бороной, а потом с плугом, с косой», – рассказала классный руководитель Лукашенко Татьяна Карпеченко.

Татьяна Карпеченко, классный руководитель Александра Лукашенко, недавно отметила вековой юбилей. Последние 30 лет разговоры только про ее знаменитого ученика.

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«Я немного иногда и гоняла. Всяк было, ну, это ж мальчишки. Он был любимым учеником моего мужа. Он вел историю и все говорил: Лукашенко у меня лучше всех», – отмечала Татьяна Карпеченко.

Женщины всегда любили Лукашенко. Вот так в 1994 году после победы на президентских выборах под аплодисменты провожали земляка в Минск. И тогда и сейчас в команде президента много женщин. Они возглавляют министерства соцзащиты и труда, руководят крупными компаниями. Да и треть нового белорусского парламента прекрасная половина.

«Я уверен, что в подавляющем большинстве женщина не предаст. И не будет заниматься тем, чем мужики иногда занимаются, а потом идут на отсидку, знаете куда. Вот коррупционеров среди женщин практически нет. Поэтому мое чрезмерное уважение и респект к вам женщинам», – подчеркивал президент.

Наталья Кочанова была мэром Новополоцка, когда в 2014-м ее назначили сначала вице-премьером Беларуси, а потом и главой администрации президента. Раньше эти посты занимали исключительно мужчины.

«У меня была такая мысль, думаю, боже мой, если бы мне разрешили сейчас, я бы бегом, пешком шла домой до Полоцка и уже никогда не возвращалась в город Минск. Вы знаете, я послушала все, что говорил Александр Григорьевич. Он говорил четко, понятно, доступно, так, как вот я всегда чувствовала в душе», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

А вот Лидия Ермошина 25 лет возглавляла ЦИК Беларуси. С президентом их сблизили общие мечты.

«Мы оба хотели быть журналистами, кстати, и объяснили, почему у нас это не состоялось. Его отговорили, скажем так, дома. А у меня просто не приняли документы в госуниверситете, потому что у меня не было печатных работ. Тогда это обязательное требование. Кстати, у Александра Григорьевича были. Он печатался», – отметила бывший председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Но гендер не повод для снисхождения. С женщин спрос у Лукашенко такой же, как с мужчин.

«Если он говорил мне что то, я не так вот правильно, неправильно что-то я делаю или неправильно размышляю. И он тогда мне говорил: ты по-бабски мыслишь. И я это понимала, что значит недоанализировала, не прочитала. Но это было так сказано нежно, так вот любя, по-человечески», – отметила бывший председатель правления Национального банка Беларуси Надежда Ермакова.

«К женщинам особое отношение у Александра Григорьевича, это правда. Бережет женщин. 14.05 он очень по-доброму относится к женщинам руководителям я это вижу. Он нас жалеет», – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Сегодня Беларусь одна из самых комфортных стран для материнства. Декретный отпуск три года. Каждый месяц пособие по уходу за ребенком и единоразовые денежные выплаты при рождении. Для мамы с тремя детьми раз в неделю дополнительный выходной.

«Встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины. Они стали говорить о детях. Я говорю: давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый, пятый и следующий – 100% мои. Согласны? Молчат. Чего молчите? Ах, так рожааать же надо. Ну, вот рожать я за вас не могу», – отмечал Александр Лукашенко.

Для многодетных семей строят жилье. Льготные кредиты под 1% на 40 лет. А с появлением четвертого малыша ипотечные выплаты погашает государство. Ну и, конечно, семейный или материнский капитал.

Союз белорусских женщин – ровесник независимости страны. Сегодня им руководит директор белорусского представительства «Мир» Ольга Шпилевская. В женском клубе уже 170 тысяч белорусок. Занимаются благотворительностью, оказывают профессиональную и психологическую поддержку. Сегодня это сила, с которой нельзя не считаться.

«Наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщины. Я за свои годы президентства видел огромное количество женщин, на всех континентах. Красивее белорусских женщин нет в мире. Путь каждая из вас умудренная опытом или только начинающая свой жизненный путь будет прежде всего счастлива. Счастье женщины оно огромное, оно всеобъемлющее, начиная от наших малышей и заканчивая нашей страной», –отмечал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко не раз признавался в любви белорусским женщинам. И они отвечают ему тем же. Ведь настоящая любовь всегда взаимная.

«Я всегда виню в этом мужиков. Если женщина от тебя уезжает, посмотри в зеркало на себя. Вот. От женщины мужчина никогда не уйдет, если она настоящая, с хитрецой такая вот, знает наши слабости, ну, куда мы от нее денемся. Будем, как коза вокруг столба на привязи ходить. И никуда не денемся», – уверен белорусский лидер.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Женщины и глава Беларуси встретились накануне праздника 8 Марта.
 
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