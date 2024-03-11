Национальный рейтинг «Лига Лидеров» назвал призеров 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Каждый год рейтинг «Лига Лидеров» озвучивает компании и бренды, получившие признание белорусов. Проект существует в Беларуси уже 5 лет и инициирован международным фестивалем-конкурсом «Выбор года».

Основная задача проекта – помочь потребителям сориентироваться среди широкого ассортимента представленных на рынке брендов, выделив ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории. Опрашивается более 1000 человек, выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицирована по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Важно, что в опросе принимают участие только люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.

Каждый товар, отмеченный символикой «Лига Лидеров» пользуется высоким спросом у жителей страны и доказал свое преимущество во время профессиональных маркетинговых исследований, проводимых по всей стране.

Ниже представлен список компаний, которые попали в ТОП-3 у потребителей в 2023 году:

Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK

Фильтры для воды – АКВАФОР

Производитель входных дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия – TARKETT

Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА

Казино – ШАНГРИ ЛА

Сеть магазинов «секонд-хенд» – МОДА МАКС

Кабельный оператор услуг интернета и телевидения – КОСМОС ТВ

Туроператор – TEZ TOUR

Букмекер – BETERA

Онлайн-казино – BETERA

Шоколадно-ореховая паста белорусского производства – CHOCOLOCO

Майонез – КАМАКО

Производитель пива – ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»

Гипермаркет – GREEN

Радиостанция – UNISTAR

Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

Оздоровительный лагерь – ГОРИЗОНТ

Глазированные творожные десерты – БЕЛЛАКТ