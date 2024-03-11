|
Национальный рейтинг «Лига Лидеров» назвал призеров 2023 года
11.03.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Каждый год рейтинг «Лига Лидеров» озвучивает компании и бренды, получившие признание белорусов. Проект существует в Беларуси уже 5 лет и инициирован международным фестивалем-конкурсом «Выбор года».
Основная задача проекта – помочь потребителям сориентироваться среди широкого ассортимента представленных на рынке брендов, выделив ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории. Опрашивается более 1000 человек, выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицирована по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Важно, что в опросе принимают участие только люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.
Каждый товар, отмеченный символикой «Лига Лидеров» пользуется высоким спросом у жителей страны и доказал свое преимущество во время профессиональных маркетинговых исследований, проводимых по всей стране.
Ниже представлен список компаний, которые попали в ТОП-3 у потребителей в 2023 году:
Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK
Старт нового сезона «Лиги Лидеров Беларуси» уже объявлен. Чтобы принять участие в проекте в 2024 году необходимо заполнить заявку на сайте проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год рейтинг «Лига Лидеров» озвучивает компании и бренды, получившие признание белорусов. Проект существует в Беларуси уже 5 лет и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)