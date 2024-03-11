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Национальный рейтинг «Лига Лидеров» назвал призеров 2023 года

11.03.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness



Каждый год рейтинг «Лига Лидеров» озвучивает компании и бренды, получившие признание белорусов. Проект существует в Беларуси уже 5 лет и инициирован международным фестивалем-конкурсом «Выбор года».

Основная задача проекта – помочь потребителям сориентироваться среди широкого ассортимента представленных на рынке брендов, выделив ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории. Опрашивается более 1000 человек, выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицирована по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Важно, что в опросе принимают участие только люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.

Каждый товар, отмеченный символикой «Лига Лидеров» пользуется высоким спросом у жителей страны и доказал свое преимущество во время профессиональных маркетинговых исследований, проводимых по всей стране.

Ниже представлен список компаний, которые попали в ТОП-3 у потребителей в 2023 году:

Сеть магазинов автозапчастей – ARMTEK
Фильтры для воды – АКВАФОР
Производитель входных дверей – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Напольные покрытия – TARKETT
Мясные полуфабрикаты в тесте – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Производитель мясных изделий – БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Шоколад белорусского производства – КОММУНАРКА
Казино – ШАНГРИ ЛА
Сеть магазинов «секонд-хенд» – МОДА МАКС
Кабельный оператор услуг интернета и телевидения – КОСМОС ТВ
Туроператор – TEZ TOUR
Букмекер – BETERA
Онлайн-казино – BETERA
Шоколадно-ореховая паста белорусского производства – CHOCOLOCO
Майонез – КАМАКО
Производитель пива – ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ»
Гипермаркет – GREEN
Радиостанция – UNISTAR
Сеть магазинов товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ
Оздоровительный лагерь – ГОРИЗОНТ
Глазированные творожные десерты – БЕЛЛАКТ

Старт нового сезона «Лиги Лидеров Беларуси» уже объявлен. Чтобы принять участие в проекте в 2024 году необходимо заполнить заявку на сайте проекта https://ligaliderov.by/.

 
 
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Каждый год рейтинг «Лига Лидеров» озвучивает компании и бренды, получившие признание белорусов. Проект существует в Беларуси уже 5 лет и...
 
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