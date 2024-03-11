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Лукашенко провел кадровые назначения

11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко провел кадровые назначения
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Новые руководители появились в местных райисполкомах страны, передает «МИР 24».

«Год качества начинается со своего двора. Мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Вперед к народу. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы. К 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это задача и правительства», – заявил глава республики.

Председатели сменились в двух районах Минской области. Также президент назначил заместителя губернатора столичного региона. Ранее должность была вакантной. Кроме этого, Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей трех крупных предприятий по производству бытовой техники, самосвалов и военного оборудования.



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Председатели сменились в двух районах Минской области. Также президент назначил заместителя губернатора столичного региона. Ранее должность была вакантной.
 
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