Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Новые руководители появились в местных райисполкомах страны, передает «МИР 24».

«Год качества начинается со своего двора. Мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Вперед к народу. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы. К 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это задача и правительства», – заявил глава республики.