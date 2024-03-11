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Лукашенко провел кадровые назначения
11.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Новые руководители появились в местных райисполкомах страны, передает «МИР 24».
Председатели сменились в двух районах Минской области. Также президент назначил заместителя губернатора столичного региона. Ранее должность была вакантной. Кроме этого, Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей трех крупных предприятий по производству бытовой техники, самосвалов и военного оборудования.
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Председатели сменились в двух районах Минской области. Также президент назначил заместителя губернатора столичного региона. Ранее должность была вакантной.
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