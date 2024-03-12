Лукашенко призвал управленцев к более активному диалогу с населением

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве Миноблисполкома и двух районов столичного региона, передает «МИР 24».

От местной вертикали белорусский лидер ждет более активного диалога с населением. Людям нужно разъяснять, что важен вклад каждого в благоустройство окружающей территории. Например, можно облагородить свои дворы самостоятельно, а не ждать дотаций из бюджета. А вот организовать эту работу обеспечить материалами и инвентарем – дело местных властей. Они же отвечают за состояние дорог и прилегающей территории.

«Год качества начинается со своего двора. Мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Вперед к народу. Ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы. К 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это задача и правительства», – заявил белорусский лидер.

Новые руководители и на крупных белорусских предприятиях. Перед директором крупной компании по производству карьерной техники Лукашенко поставил задачу сохранить высокие темпы производства. Сергей Лесин в свою очередь доложил: чтобы нивелировать последствия санкций и выдержать конкуренцию на международных рынках, предприятие расширяет производственную линейку.

«Шахтная техника – в короткой перспективе. В средней перспективе – гидравлические экскаваторы, которые никто не производил на постсоветском пространстве, тяжелые грейдеры свыше 70 тонн – также очень редкий в части производства продукт. Это наше будущее: не только карьерные самосвалы, но и сопутствующие продукты», – рассказал Лесин.

Также новые директора на государственном внешнеторговом предприятии и крупнейшем в стране заводе по производству бытовой техники.