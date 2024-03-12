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Лукашенко призвал управленцев к более активному диалогу с населением
12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве Миноблисполкома и двух районов столичного региона, передает «МИР 24».
От местной вертикали белорусский лидер ждет более активного диалога с населением. Людям нужно разъяснять, что важен вклад каждого в благоустройство окружающей территории. Например, можно облагородить свои дворы самостоятельно, а не ждать дотаций из бюджета. А вот организовать эту работу обеспечить материалами и инвентарем – дело местных властей. Они же отвечают за состояние дорог и прилегающей территории.
Новые руководители и на крупных белорусских предприятиях. Перед директором крупной компании по производству карьерной техники Лукашенко поставил задачу сохранить высокие темпы производства. Сергей Лесин в свою очередь доложил: чтобы нивелировать последствия санкций и выдержать конкуренцию на международных рынках, предприятие расширяет производственную линейку.
«Шахтная техника – в короткой перспективе. В средней перспективе – гидравлические экскаваторы, которые никто не производил на постсоветском пространстве, тяжелые грейдеры свыше 70 тонн – также очень редкий в части производства продукт. Это наше будущее: не только карьерные самосвалы, но и сопутствующие продукты», – рассказал Лесин.
Также новые директора на государственном внешнеторговом предприятии и крупнейшем в стране заводе по производству бытовой техники.
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Президент согласовал назначения в руководстве Миноблисполкома и двух районов столичного региона.
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