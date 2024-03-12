Международная книжная выставка пройдет в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Столица Беларуси готовится к открытию 31-й Международной книжной выставки-ярмарки. В этом году желающих так много, что организаторам впервые не хватает выставочных площадей, передает телеканал «МИР 24».

В Минск приедут представители 19 государств. Центральным экспонентом станет Иран. Будут и новички, например, Египет. И постоянные гости – издательства стран СНГ. Самый большой павильон займет Россия.

«Среди издательств стран СНГ стабильность и регулярность проведения нашей книжной выставки-ярмарки особенно ценится, поскольку даже в год ковидных ограничений у издательств была возможность приехать, представить продукцию, которую они выпускают . Сейчас все более и более книги и стенды этих государств становятся популярны», – рассказал министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.