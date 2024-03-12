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Международная книжная выставка пройдет в Минске
12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Столица Беларуси готовится к открытию 31-й Международной книжной выставки-ярмарки. В этом году желающих так много, что организаторам впервые не хватает выставочных площадей, передает телеканал «МИР 24».
В Минск приедут представители 19 государств. Центральным экспонентом станет Иран. Будут и новички, например, Египет. И постоянные гости – издательства стран СНГ. Самый большой павильон займет Россия.
На полках выставки можно будет найти современные и классические произведения – романы, учебники, научные сборники. Будет организована работа
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В столицу Беларуси приедут представители 19 государств, центральным экспонентом станет Иран.
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