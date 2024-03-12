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Swoo: белорусы смогут получать манибэк в виде блокчейн токенов

12.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Белорусы смогут получать манибэк в виде блокчейн токенов, расплачиваясь за покупки с помощью мобильных бесконтактных платежей. Такую возможность дает пользователям нашей страны приложение Swoo совместно с Mastercard.

Мобильный кошелек для банковских и скидочных карт Swoo совместно с Mastercard разработали платформу, позволяющую пользователям получать «Токенбэк» в виде токенов лояльности за каждый бесконтактный платеж по картам Mastercard через приложение Swoo Pay.

«Токенбэк» объединяет мобильные карточные платежи и блокчейн-технологии. Это позволяет бизнес-партнерам в короткие сроки разрабатывать и внедрять массовые программы лояльности, основанные на принципах кэшбэка. Программы лояльности основанные на блокчейне экономически более эффективны за счет уменьшения транзакционных издержек для организатора и могут быть более привлекательны для пользователя за счет большей выгоды. После пилотной акции с Mastercard, эти возможности теперь становится доступными для банков и точек продаж.

В январе Swoo и Mastercard запустили первую акцию «Супер Токенбэк с Мастеркард» в рамках которой пользователям начислялось 5% вознаграждения от суммы платежа по механике Токенбэка. По данным сервиса Swoo трехнедельная маркетинговая акция органически вовлекла более 17 тысяч участников. Рост оборота по оцифрованным банковским картам участников акции составил 56%.

«Mastercard постоянно расширяет возможности использования цифровых платежных инструментов, чтобы сделать процесс платежей максимально удобным, технологически продвинутым и безопасным. Swoo Pay решает проблемы с токенизированными платежами для пользователей устройств на базе Android, делая их более доступными и комфортными. Наше сотрудничество направлено на предоставление дополнительных инновационных стимулов для пользователей при ежедневных покупках», — отметил исполнительный директор компании Mastercard Денис Филиппов.

Пользователи Swoo Pay могут добавлять в мобильный кошелёк Swoo свои банковские карты и оплачивать покупки по всему миру простым касанием телефона, получая назад часть стоимости покупки по механике кэшбэк в виде цифровых блокчейн токенов. Токены можно поменять на любую валюту или криптовалюту у сертифицированных партнеров сервиса. С развитием платформы токены можно будет использовать для совершения еще более выгодных покупок.

«Многолетний опыт в области платежей и программ лояльности позволил нам создать действительно инновационное решение, сочетающее в себе высокую результативность для бизнеса с массовым интересом со стороны потребителей. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим партнерам и пользователям не только технологическое решение, но и стратегию для достижения устойчивого роста и углубления клиентских отношений через инновационные механизмы наград и лояльности, отвечающие требованиям современного цифрового мира», — отмечает генеральный директор Swoo Кирилл Горыня.

О Swoo

Swoo основана в 2020 году и работает на территории 21 стран в Европе, СНГ, Африке и Южной Америке. В сотрудничестве с международными платежными системами, банками, производителями смартфонов и блокчейнами, Swoo обеспечивает безопасные, сертифицированные и удобные сценарии платежей с использованием смартфона.

 
 
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