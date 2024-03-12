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Юным белорусам торжественно вручили первые паспорта

12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юным белорусам торжественно вручили первые паспорта
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юные белорусы получили первые паспорта. Вручили их в торжественной обстановке во время государственной акции «Мы – граждане Беларуси!». Она проходит во всех регионах страны.

Открыли акцию в Конституционном суде. Вместе с паспортами там вручали сборник главного закона страны и сувениры. Участники акции в ответ поделились своими идеями новых проектов.

«Я считаю, что для каждого человека это важный момент в жизни. Ведь это какая-то новая ступень взросления, так как ты несешь ответственность за свои слова и поступки», – отметила жительница Минска Ксения Сушко.

«Вручение документа, наверное, является одним из определяющих с точки зрения идентификации себя как белоруса – человека, который заслужил стать белорусом своей добросовестной учебой, своим поведением, уважением законов и Конституции», – заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

Традиции торжественно вручать белорусам первые паспорта уже 20 лет. В этом году акция приурочена к знаковым юбилейным датам. Страна отмечает 30-летие со дня принятия Основного закона и организацию института президентства в Беларуси.

Патриотический форум «Мы – граждане Беларуси!» пройдет во всех регионах страны с 11 по 15 марта. Центральные мероприятия акции запланированы в ЦИК, Совете Республики, Палате представителей и в Музее истории Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Открыли акцию в Конституционном суде. Вместе с паспортами там вручали сборник главного закона страны и сувениры.
 
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