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Промпредприятия России и Беларуси уравняются в статусе
12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь закончили формирование правовой базы для осуществления единой промышленной политики. Промпредприятия обеих стран получат равный статус, что откроет белорусским производителям доступ к инструментам госсубсидирования. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в ходе заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
Дипломат заверил, что реализация декрета о единой промышленной политике начнется в ближайшее время. Он также отметил, что у между Россией и Беларусью действует соглашение о взаимном признании технологических операций. Отдельно была согласована деятельность государств в сферах микроэлектроники, станкостроения. По словам Крутого, здесь работают отдельные межправсоглашения и «дорожные карты».
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Союзное государство закончило формирование правовой базы для осуществления единой промышленной политики.
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