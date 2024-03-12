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Промпредприятия России и Беларуси уравняются в статусе

12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь закончили формирование правовой базы для осуществления единой промышленной политики. Промпредприятия обеих стран получат равный статус, что откроет белорусским производителям доступ к инструментам госсубсидирования. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в ходе заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

«Уже завершается формирование правовой базы для единой промышленной политики. Фактически мы уравняем статус промышленной продукции Беларуси с местной продукцией в России и наоборот. Обеспечим доступ наших производителей ко всем госпрограммам двух стран и всем финансовым инструментам поддержки», – заявил Крутой.

Дипломат заверил, что реализация декрета о единой промышленной политике начнется в ближайшее время. Он также отметил, что у между Россией и Беларусью действует соглашение о взаимном признании технологических операций. Отдельно была согласована деятельность государств в сферах микроэлектроники, станкостроения. По словам Крутого, здесь работают отдельные межправсоглашения и «дорожные карты».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Союзное государство уникальным и мощным объединением. При этом глава государства подчеркнул, что это союз двух независимых стран.



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Союзное государство закончило формирование правовой базы для осуществления единой промышленной политики.
 
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