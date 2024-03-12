Промпредприятия России и Беларуси уравняются в статусе

Дипломат заверил, что реализация декрета о единой промышленной политике начнется в ближайшее время. Он также отметил, что у между Россией и Беларусью действует соглашение о взаимном признании технологических операций. Отдельно была согласована деятельность государств в сферах микроэлектроники, станкостроения. По словам Крутого, здесь работают отдельные межправсоглашения и «дорожные карты».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Союзное государство уникальным и мощным объединением . При этом глава государства подчеркнул, что это союз двух независимых стран.