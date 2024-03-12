Свобода от рутины, эффективность продаж: как создать и работать с чат-ботами. Встреча в Клубе Про бизнес

Источник материала: ProBusiness



Фото: probusness.io

Как освободить менеджеров от рутины, автоматизировать общение с клиентами, оптимизировать продажи и коммуникации? 15 марта Клуб Про бизнес проводит встречу на тему создания и работы с чат-ботами, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Специальный спикер — Олег Трепашко, основатель компании по автоматизации бизнесов BotWhyNot.

⇒ Не забудьте взять на встречу ноубтуки — у каждого участника будет возможность создать приветственного бота для своих клиентов.

Место: БЦ «Кампус», Я. Коласа ул. 73/3, 2-й этаж

Регистрация стартует в 18:40

19:00 — 20:00 выступление Олега Трепашко

20:00 — 20:30 Ответы на вопросы

О чем расскажет спикер? Кейсы и инструменты

1. Автоматизация бизнес-процессов и CRM: как освободить ваш бизнес от рутинных задач с помощью ботов (общение с клиентами, продажи, отчетность и рассылки)

2. Продвижение и вовлечение с помощью ботов: сбор базы, интересные материалы, акции, регистрация на мероприятия, игры, тесты и квизы.

3. Прямые продажи и обратная связь: боты для оплаты услуг, ответов на вопросы, упрощение процесса продаж

4. Боты, интегрированные с искуственным интеллектом: как создавать, куда внедрить и почему это уже нужно всем.



Олег Трепашко. Фото из личного архива

Олег Трепашко: основатель компании по автоматизации бизнесов BotWhyNot с 14-летним опытом работы в IT. Работает с крупными экспертами, компаниями — автоматизирует бизнесы и процессы.

Внедряет искусственный интеллект в отделы продаж и маркетинг. Создает сложные боты, интегрирует их с искусственным интеллектом. Обучает разработке чат-ботов и внедрению нейросетей в бизнесы. Занимался запуском и автоматизацией.

Опыт работы в ИТ более 14 лет

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