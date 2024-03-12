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Свобода от рутины, эффективность продаж: как создать и работать с чат-ботами. Встреча в Клубе Про бизнес
13.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как освободить менеджеров от рутины, автоматизировать общение с клиентами, оптимизировать продажи и коммуникации? 15 марта
Специальный спикер — Олег Трепашко, основатель компании по автоматизации бизнесов BotWhyNot.
⇒ Не забудьте взять на встречу ноубтуки — у каждого участника будет возможность создать приветственного бота для своих клиентов.
Место: БЦ «Кампус», Я. Коласа ул. 73/3, 2-й этаж
О чем расскажет спикер? Кейсы и инструменты
1. Автоматизация бизнес-процессов и CRM: как освободить ваш бизнес от рутинных задач с помощью ботов (общение с клиентами, продажи, отчетность и рассылки)
2. Продвижение и вовлечение с помощью ботов: сбор базы, интересные материалы, акции, регистрация на мероприятия, игры, тесты и квизы.
3. Прямые продажи и обратная связь: боты для оплаты услуг, ответов на вопросы, упрощение процесса продаж
4. Боты, интегрированные с искуственным интеллектом: как создавать, куда внедрить и почему это уже нужно всем.
Олег Трепашко: основатель компании по автоматизации бизнесов BotWhyNot с 14-летним опытом работы в IT. Работает с крупными экспертами, компаниями — автоматизирует бизнесы и процессы.
Внедряет искусственный интеллект в отделы продаж и маркетинг. Создает сложные боты, интегрирует их с искусственным интеллектом. Обучает разработке чат-ботов и внедрению нейросетей в бизнесы. Занимался запуском и автоматизацией.
Опыт работы в ИТ более 14 лет
⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день
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Ждем вас 15 марта !
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Свобода от рутины, эффективность продаж: как создать и работать с чат-ботами. Встреча в Клубе Про бизнес
Как освободить менеджеров от рутины, автоматизировать общение с клиентами, оптимизировать продажи и коммуникации? 15 марта Клуб Про бизнес проводит встречу на тему...
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