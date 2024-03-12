|
Лукашенко призвал нарастить добычу полезных ископаемых
12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить темпы разведки и добычи полезных ископаемых Беларуси потребовал президент страны Александр Лукашенко. Глава республики собрал совещание по развитию минерально-сырьевой базы, передает «МИР 24».
Белорусский лидер назвал ценные ресурсы национальным достоянием страны и подчеркнул, что принадлежат они народу. Распоряжаться недрами потребовал грамотно и по-хозяйски. В пример привел добычу и переработку калийных удобрений. По другим же полезным ископаемым темпы недостаточно высоки. В итоге приходится закупать то, что в Беларуси тоже есть, например, гравий, песок и гальку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава республики собрал совещание по развитию минерально-сырьевой базы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)