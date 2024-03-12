Лукашенко призвал нарастить добычу полезных ископаемых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить темпы разведки и добычи полезных ископаемых Беларуси потребовал президент страны Александр Лукашенко. Глава республики собрал совещание по развитию минерально-сырьевой базы, передает «МИР 24».

«Для вас санкций нет. Ищите другие рынки. Напоминаю, наша общая цель – не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Давайте договоримся, что в Год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы», – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер назвал ценные ресурсы национальным достоянием страны и подчеркнул, что принадлежат они народу. Распоряжаться недрами потребовал грамотно и по-хозяйски. В пример привел добычу и переработку калийных удобрений. По другим же полезным ископаемым темпы недостаточно высоки. В итоге приходится закупать то, что в Беларуси тоже есть, например, гравий, песок и гальку.