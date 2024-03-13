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Началось формирование Всебелорусского народного собрания
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началось выдвижение кандидатов в делегаты
Их выдвигают от организаций и общественных объединений. В том числе от профсоюзов, Союза молодежи, Белорусского союза женщин. Все делегаты – представители разных профессий. От врачей и учителей до руководителей предприятий.
В состав Всебелорусского народного собрания также
Делегатов Всебелорусского народного собрания будут выбирать с 1 по 10 апреля.
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В состав войдут высшие должностные лица, депутаты нижней палаты Парламента, представители местных советов депутатов и представители гражданского общества.
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