Началось формирование Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началось выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания . Из 1200 мест ровно треть займут представители гражданского общества, передает телеканал «МИР 24».

Их выдвигают от организаций и общественных объединений. В том числе от профсоюзов, Союза молодежи, Белорусского союза женщин. Все делегаты – представители разных профессий. От врачей и учителей до руководителей предприятий.

«Выдвигаем мы 80 человек, распределили мы квоту, у нас получается по 10 человек от каждой области и 20 человек от города Минска. Для того, чтобы выдвинуться кандидатом в делегаты, нужно быть человеком активным, неравнодушным. Каждая область проводит конференцию, на конференции проходит выдвижение кандидатов от каждой области», – объяснила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

В состав Всебелорусского народного собрания также войдут высшие должностные лица , депутаты нижней палаты Парламента, представители местных советов депутатов. В обновленной Конституции этот орган власти наделили широкими полномочиями. Народное вече сможет принимать и отменять законы, утверждать политический курс и даже объявить импичмент президенту.

Делегатов Всебелорусского народного собрания будут выбирать с 1 по 10 апреля.