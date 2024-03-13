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Лукашенко поздравил Асифа Али Зардари с переизбранием на пост президента Пакистана
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил избранного главу Пакистана Асифа Али Зардари с назначением на пост президента. Он также отметил, что надеется на успешное развитие диалога между двумя странами, информирует пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, благодаря эффективному руководству Асифа Али Зардари Пакистан «останется гарантом и двигателем прогресса в Азиатском регионе». Немногим ранее Лукашенко заявил о готовности посетить Пакистан в 2024 году.
Беларусь планирует увеличить товарооборот с Пакистаном. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время, заявил министр энергетики республики, председатель белорусской части совместной с Пакистаном комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич.
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Президент Беларуси также отметил, что надеется на успешное развитие диалога между двумя странами.
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