Лукашенко поздравил Асифа Али Зардари с переизбранием на пост президента Пакистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил избранного главу Пакистана Асифа Али Зардари с назначением на пост президента. Он также отметил, что надеется на успешное развитие диалога между двумя странами, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«За 30 лет с момента установления дипломатических отношений Беларусь и Пакистан не только достигли высокого уровня взаимодействия, но и стали настоящими партнерами», – подчеркнул Лукашенко в своем поздравлении.

По его словам, благодаря эффективному руководству Асифа Али Зардари Пакистан «останется гарантом и двигателем прогресса в Азиатском регионе». Немногим ранее Лукашенко заявил о готовности посетить Пакистан в 2024 году.

Беларусь планирует увеличить товарооборот с Пакистаном. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время, заявил министр энергетики республики, председатель белорусской части совместной с Пакистаном комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич.