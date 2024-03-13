Более 3,2 тысячи машин скопились на границе Беларуси с ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти три тысячи фур и несколько сотен легковушек стоят в очередях на границе Беларуси и Литвы. Ситуация ухудшается ежедневно. Работает лишь два пункта пропуска, все остальные закрыты по решению Вильнюса. Сколько теперь придется стоять в очередях, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Миркамир Авизов везет удобрения из Узбекистана в Европу. Уже проехал пять тысяч километров. Здесь стоит пятый день, а перед ним – еще 750 фур. Говорит, ждать придется минимум 10 дней.

«Такой очереди не было ни разу в жизни. Обычно четыре дня, максимум – неделю ждали. Просто так сидим, скучно», – рассказал водитель большегруза Миркамир Авизов.

Чеслав Войткевич уже на финишной прямой. Позади – больше недели ожидания. Спальник фуры стал для водителя и жилым помещением, и кухней. Говорит, условия здесь полевые, но быт приходится налаживать.

«Закупаемся в магазине в Беларуси, можно в кафе сходить. Вот так вот и живем», – отметил Чеслав Войткевич.

Страдают не только водители. Убытки считают и транспортные компании. Работа теперь, в прямом смысле, стоит.

«Простой машины большой, и многие отказываются стоять. Пока старые контракты, очереди еще больше будут, а литовская сторона как не работала, так и не работает», – сообщил водитель большегруза Евгений Демченко.

Вместе с большегрузами в очереди и легковые авто, причем в обе стороны. Литовцы, благодаря безвизовому режиму, часто ездят в Беларусь за продуктами и бензином. У многих здесь живут родственники. Больше всего сейчас боятся полного закрытия границы.

«Ездим постоянно, потому что больные родители. Конечно, лучше не будет, будет хуже, но будем смотреть. Не все же время, когда-то настанут и хорошие времена, может отменят это все, опять друг к другу сможем ездить», – поделился житель Литвы Эдуард Шувалов.

«Вот решил заехать, заправиться, закупиться может чего. Цены, конечно, отличаются, чего литовцы едут в Беларусь – потому что цены отличаются», – рассказал житель Литвы Ян Жинис.

Транспортный коллапс случился после закрытия двух пунктов пропуска на литовском направлении. Такое решение в Вильнюсе приняли 1 марта. Не соблюдает литовская сторона и нормы пропуска авто. Белорусы, напротив, перешли на ускоренный формат работы.

«Смена отрядов усилена, работаем активно, стараемся никого не держать, пропускать своевременно. К сожалению, литовская сторона не может работать так ритмично, как мы», – проинформировал начальник управления пограничного контроля лидского пограничного отряда Кирилл Шуваев.

«Потоки транспортных средств распределились не только на действующие на литовском направлении пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный лог», но и на два пункта пропуска, открытые для движения грузового транспорта на польском и латвийском направлении. Польская и латвийская стороны принимают 60 – 70% транспорта, въезжающего из Беларуси», – подчеркнул начальник таможенного поста «Бенякони» Олег Паращенко.

Самый загруженный пункт пропуска на границе с ЕС сейчас Каменный лог, со стороны Литвы он называется Мядининкай. Там пограничники оформляют 13% фур. В час принимают лишь несколько большегрузов. Всего на границе Беларуси и Евросоюза сейчас работают пять пунктов пропуска. Большегрузы принимают четыре из них.