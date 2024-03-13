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Более 3,2 тысячи машин скопились на границе Беларуси с ЕС
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти три тысячи фур и несколько сотен легковушек стоят в очередях на границе Беларуси и Литвы. Ситуация ухудшается ежедневно. Работает лишь два пункта пропуска, все остальные закрыты по решению Вильнюса. Сколько теперь придется стоять в очередях, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Миркамир Авизов везет удобрения из Узбекистана в Европу. Уже проехал пять тысяч километров. Здесь стоит пятый день, а перед ним – еще 750 фур. Говорит, ждать придется минимум 10 дней.
Чеслав Войткевич уже на финишной прямой. Позади – больше недели ожидания. Спальник фуры стал для водителя и жилым помещением, и кухней. Говорит, условия здесь полевые, но быт приходится налаживать.
Страдают не только водители. Убытки считают и транспортные компании. Работа теперь, в прямом смысле, стоит.
Вместе с большегрузами в очереди и легковые авто, причем в обе стороны. Литовцы, благодаря безвизовому режиму, часто ездят в Беларусь за продуктами и бензином. У многих здесь живут родственники. Больше всего сейчас боятся полного закрытия границы.
«Вот решил заехать, заправиться, закупиться может чего. Цены, конечно, отличаются, чего литовцы едут в Беларусь – потому что цены отличаются», – рассказал житель Литвы Ян Жинис.
Транспортный коллапс случился после закрытия двух пунктов пропуска на литовском направлении. Такое решение в Вильнюсе приняли 1 марта. Не соблюдает литовская сторона и нормы пропуска авто. Белорусы, напротив, перешли на ускоренный формат работы.
«Потоки транспортных средств распределились не только на действующие на литовском направлении пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный лог», но и на два пункта пропуска, открытые для движения грузового транспорта на польском и латвийском направлении. Польская и латвийская стороны принимают 60 – 70% транспорта, въезжающего из Беларуси», – подчеркнул начальник таможенного поста «Бенякони» Олег Паращенко.
Самый загруженный пункт пропуска на границе с ЕС сейчас Каменный лог, со стороны Литвы он называется Мядининкай. Там пограничники оформляют 13% фур. В час принимают лишь несколько большегрузов. Всего на границе Беларуси и Евросоюза сейчас работают пять пунктов пропуска. Большегрузы принимают четыре из них.
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Транспортный коллапс случился после закрытия двух пунктов пропуска на литовском направлении.
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