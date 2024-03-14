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Лукашенко помиловал 15 белорусских заключенных
14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 заключенных. Среди них – девять женщин, сообщает пресс-служба главы государства.
Среди помилованных были 11 человек, совершивших преступления еще до своего совершеннолетия. Для ряда заключенных назначенное наказание было изменено на более мягкое, а остальным сокращен неотбытый срок. В пресс-службе не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса помилованные отбывали заключение.
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Среди помилованных были 11 человек, совершивших преступления еще до своего совершеннолетия.
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