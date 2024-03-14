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Лукашенко помиловал 15 белорусских заключенных

14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 заключенных. Среди них – девять женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди помилованных были 11 человек, совершивших преступления еще до своего совершеннолетия. Для ряда заключенных назначенное наказание было изменено на более мягкое, а остальным сокращен неотбытый срок. В пресс-службе не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса помилованные отбывали заключение.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 300 заключенных ко Дню Конституции республики. Министерствам и ведомствам даны поручения оказать помилованным после освобождения содействие в социальной адаптации и привлечении к полезному труду.



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Среди помилованных были 11 человек, совершивших преступления еще до своего совершеннолетия.
 
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