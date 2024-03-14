Лукашенко помиловал 15 белорусских заключенных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 заключенных. Среди них – девять женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди помилованных были 11 человек, совершивших преступления еще до своего совершеннолетия. Для ряда заключенных назначенное наказание было изменено на более мягкое, а остальным сокращен неотбытый срок. В пресс-службе не уточняют, по каким статьям Уголовного кодекса помилованные отбывали заключение.