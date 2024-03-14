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В Беларуси проходят торжества в преддверии Дня Конституции

14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят торжества в преддверии Дня Конституции
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси торжественно вручают первые паспорта. По всей стране самые талантливые юноши и девушки получают документ из рук политиков. Акцию традиционно приурочили ко Дню Конституции. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Активисты и волонтеры, победители соревнований и олимпиад. Этим юношам и девушкам недавно исполнилось 14 лет. Свои первые паспорта получили из рук председателя Совета Республики. Это уже стало традицией.

«Эмоции незабываемые останутся, мне кажется, на всю жизнь. Я буду и детям, и внукам рассказывать. Для меня получение паспорта – это, наверное, шаг во взрослую жизнь, открытие новых возможностей каких-то и гордость, что в такой торжественной обстановке», – поделилась школьница Янина Сохарь.

«Я участвую во всех пионерских мероприятиях, в благотворительных акциях нашего города. У меня была победа в республиканском конкурсе «Зеленый дом». Я просто получила очень много эмоций. Я очень рада, что я смогла побывать в Совете Республики», – добавила обучающаяся Виктория Маркова.

А после – беседа с Натальей Кочановой в неформальной обстановке. Поговорили о настоящем и будущем страны. Вместе с паспортами юноши и девушки получили подарки: флаг и Конституцию Беларуси.

«Это всегда такое взаимно обогащающее, на мой взгляд, общение между ребятами и нами. Когда ты смотришь на их глаза горящие, такие трогательные. И вместе с тем ты понимаешь, что, конечно, для них это очень важное событие. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция, которая сложилась в нашей стране», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

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День Конституции в Беларуси отмечают 15 марта. В преддверии праздника проходит масса мероприятий. Президентская библиотека, например, показала коллекцию изданий за всю новейшую историю. Предложили здесь и изучать Конституцию в цифровом варианте. Достаточно лишь поднести телефон к QR-коду.

«Это дополненная реальность, которая возникла буквально недавно. Это проект самый новый, самый свежий. Несколько дней этому проекту, но мы видим, какой отклик получил у молодежи. Это еще одна форма доступности этого закона, когда в понятной тебе форме, понятным тебе персонажем еще доводится какая-то правовая информация», – прокомментировала заместитель директора Президентской библиотеки по основной деятельности Алла Пендо.

А в Национальной библиотеке в Минске презентовали комментарии к обновленной Конституции страны. Дополнения в нее внесли после референдума в 2022 году. Разработать документ с пояснениями норм и принципов поручил президент Александр Лукашенко. Издание получилось солидным.

«Научно-практический комментарий Конституции Республики Беларусь будет широко использоваться в государственных органах и иных организациях, учебных учреждениях и трудовых коллективах для формирования конституционного мышления, высокого уровня правосознания, понимания и неукоснительного соблюдения Конституции», – сообщил председатель Конституционного Суда Беларуси Петр Миклашевич.

Одно из основных дополнений в Конституцию Беларуси – закон «О Всебелорусском народном собрании». Это новый орган власти. Сейчас в стране начался процесс его формирования и выдвижения кандидатов в делегаты. Всего их будет 1200. В этом году главному закону Беларуси исполнится 30 лет.



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Теги: Минск
 
 
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Президентская библиотека, например, показала коллекцию изданий за всю новейшую историю.
 
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