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В Беларуси проходят торжества в преддверии Дня Конституции
14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси торжественно вручают
Активисты и волонтеры, победители соревнований и олимпиад. Этим юношам и девушкам недавно исполнилось 14 лет. Свои первые паспорта получили из рук председателя Совета Республики. Это уже стало традицией.
«Я участвую во всех пионерских мероприятиях, в благотворительных акциях нашего города. У меня была победа в республиканском конкурсе «Зеленый дом». Я просто получила очень много эмоций. Я очень рада, что я смогла побывать в Совете Республики», – добавила обучающаяся Виктория Маркова.
А после – беседа с Натальей Кочановой в неформальной обстановке. Поговорили о настоящем и будущем страны. Вместе с паспортами юноши и девушки получили подарки: флаг и Конституцию Беларуси.
«Это дополненная реальность, которая возникла буквально недавно. Это проект самый новый, самый свежий. Несколько дней этому проекту, но мы видим, какой отклик получил у молодежи. Это еще одна форма доступности этого закона, когда в понятной тебе форме, понятным тебе персонажем еще доводится какая-то правовая информация», – прокомментировала заместитель директора Президентской библиотеки по основной деятельности Алла Пендо.
А в Национальной библиотеке в Минске презентовали комментарии к обновленной Конституции страны. Дополнения в нее внесли после референдума в 2022 году. Разработать документ с пояснениями норм и принципов поручил президент Александр Лукашенко. Издание получилось солидным.
Одно из основных дополнений в Конституцию Беларуси – закон «О Всебелорусском народном собрании». Это новый орган власти. Сейчас в стране начался процесс его формирования и выдвижения кандидатов в делегаты. Всего их будет 1200. В этом году главному закону Беларуси исполнится 30 лет.
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Президентская библиотека, например, показала коллекцию изданий за всю новейшую историю.
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