В Беларуси проходят торжества в преддверии Дня Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси торжественно вручают первые паспорта . По всей стране самые талантливые юноши и девушки получают документ из рук политиков. Акцию традиционно приурочили ко Дню Конституции. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Активисты и волонтеры, победители соревнований и олимпиад. Этим юношам и девушкам недавно исполнилось 14 лет. Свои первые паспорта получили из рук председателя Совета Республики. Это уже стало традицией.

«Эмоции незабываемые останутся, мне кажется, на всю жизнь. Я буду и детям, и внукам рассказывать. Для меня получение паспорта – это, наверное, шаг во взрослую жизнь, открытие новых возможностей каких-то и гордость, что в такой торжественной обстановке», – поделилась школьница Янина Сохарь.

«Я участвую во всех пионерских мероприятиях, в благотворительных акциях нашего города. У меня была победа в республиканском конкурсе «Зеленый дом». Я просто получила очень много эмоций. Я очень рада, что я смогла побывать в Совете Республики», – добавила обучающаяся Виктория Маркова.

А после – беседа с Натальей Кочановой в неформальной обстановке. Поговорили о настоящем и будущем страны. Вместе с паспортами юноши и девушки получили подарки: флаг и Конституцию Беларуси.

«Это всегда такое взаимно обогащающее, на мой взгляд, общение между ребятами и нами. Когда ты смотришь на их глаза горящие, такие трогательные. И вместе с тем ты понимаешь, что, конечно, для них это очень важное событие. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция, которая сложилась в нашей стране», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.