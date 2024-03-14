«Моя жизнь была похожа на сериал». Белоруска прошла путь от бесплодия к материнству и создала стартап для женщин с потенциалом «единорога»

Источник материала: ProBusiness



Наталья Миранчук. Фото предоставлены героиней статьи.

Наталья Миранчук 17 лет делала проекты для мам и малышей, держала в своих руках более 3500 новорожденных, не побоялась переехать на Кипр с двумя маленькими детьми, а два года назад начала строить «единорога». Основательница стартапа по психоэмоциональной поддержке женщин Soula , которая недавно вошла в топ-20 Women in Tech на Кипре по версии Forbes, рассказала «Про бизнес» о пути в предпринимательство, профилактике выгорания и о том, каково быть женщиной-фаундером.

Проект за 2022−2023 годы привлек $ 700 тысяч. В планах на 2024-й собрать еще $ 2 млн. Среди инвесторов стартапа есть покинувшая в прошлом году «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

«Любое дело — это отражение внутреннего мира того, кто воплощает проект»

— Я родилась в Калинковичах и после школы поступила в Академию управления при Президенте. Работать начала уже на 1 курсе. Делала «Мельницу Моды» вместе с Сашей Варламовым. Организовывала большой фестиваль, училась делать проекты с нуля, работала с международными партнерами. Но мне всегда хотелось делать свои проекты, потому что самым важным двигателем для меня являются смыслы, которыми живет любая бизнес-идея. Потому что любое дело — это отражение внутреннего мира того, кто воплощает проект.

Так я стала первой, кто привез съемку новорожденных на территорию СНГ. В итоге через мои руки прошло больше 3,5 тысячи детей.





В то время никто не верил, что малышей 7−14 дней отроду кто-то будет показывать чужим людям, а тем более — разрешать их фотографировать Вместе с командой мне понадобилось пару лет, чтобы сделать эти фотосессии «маст-хевом» практически каждой молодой семьи. Я верила в то, что это — больше чем фотография. Так и получилось! Мы делали выставки, оформляли работами роддома и медицинские центры, говорили через свой проект с родителями и обществом в целом. Я с большим трепетом и любовью вспоминаю это время.

Дальше я была кофаундером проекта MamaPRO, основателем 2-х некоммерческих организаций, и не переставала создавать проекты про женщин и для женщин.





Моя жизнь была похожа на сериал: от бесплодия — к материнству (теперь у меня двое детей), от красивых соло-родов в Америке — до соло-мамы и послеродовой депрессии, когда сразу после рождения второго ребенка я осталась одна с двумя детьми. Не смотря на то, что у меня в руках были все инструменты и на тот момент я уже была и доулой (помощница женщины в родах, — прим. «Про бизнес»), и коучем, и много лет в психотерапии, мне понадобилось почти два года, чтобы выкарабкаться и рискнуть повернуть жизнь на 180 градусов.





«Я понимала, что не перестану делать проекты для женщин»

Два года назад я переехала на Кипр. Там я работала над открытием частной школы The Island Private School на позиции директора по развитию бизнеса. В мои обязанности входило выстраивание отношений с внешними партнерами и IT-community на острове, организация спецпроектов для школы и т.д. Мы также создали The Island charity foundation, где сейчас получают стипендии уже 24 ребенка. Фонд организует поддержку для талантливых детей из деревень вокруг школы и для детей, у которых в семье финансовые проблемы и родители не могут позволить себе платить за обучение.





Но я понимала, что не перестану делать проекты для женщин. За 17 лет работы в этой сфере у меня накопилось много опыта и знаний, которых должно было хватить, чтобы сделать крутой продукт. Я много общалась с родителями и детьми, знала рынок и прекрасно понимала, с какими вопросами сталкиваются женщины на разных этапах своей жизни. Ведь я сама прошла через это и знакома со всеми трудностями таких этапов, особенно когда ты совмещаешь работу, карьеру и материнство.

Женщинам продают «розовую» картинку, но все намного сложнее, чем кажется.

Например, материнство совсем не такое, каким его представляют. Женщине продается образ улыбающейся будущей мамы, а на самом деле мы получаем бессонные ночи, болящую грудь, вырванную из общества личность и жизнь, полностью отличную от прежней. Часто бывает, что мамы не знают, с кем обсудить проблемы или стесняются спросить что-то у врача, подруг или в комьюнити. С момента планирования беременности количество страхов и вопросов зашкаливает, а количество ответов вгоняет в ступор: мы уже не знаем, чему верить и за что держаться. А еще мы чувствуем себя в эти моменты очень одинокими.

В Soula мы строим для женщин умного ассистента по информационной и психоэмоциаональной поддержке. Стараемся демократизировать доступ к экспертам из всех областей, которые так или иначе сопровождают женщину на этом пути. Мы строим ей большую МАМУ, которая всегда рядом, всегда поддержит добрым словом и никогда не осудит.

«За год мы выросли до 50 тысяч пользователей, но потенциальных клиентов у нас 2,5 миллиарда»

Стартап мы запустили на американский рынок и за год у нас появилось 50 тысяч пользователей, а наше комьюнити в социальных сетях выросло до 60 тысяч. Но это далеко не предел, ведь женщин фертильного возраста по всему миру около 2,5 миллиардов. Все они — наша целевая аудитория, поэтому у нас есть все шансы построить «единорога».





Главная цель, которая стоит перед Soula, — сделать такой сервис, где женщина могла бы спрашивать все, что она захочет и когда она захочет. И не стесняться при этом.

Когда привлекаешь инвестиции на идею и с нуля, у тебя есть совсем немного времени собрать и удержать первоначальную команду. Это первая задача, которую должен решить фаундер, чтобы люди тебе поверили и пошли за тобой и твоей идеей. Если за 2−3 месяца ты не привлекаешь инвестиции, то это уже красный флаг. Люди больше на чистом вдохновении не держатся.

Та команда, которая сейчас работает над проектом, случилась не сразу. Потому что, когда работа над проектом только начинается, в него приходят не очень опытные ребята. Но, когда получается достичь каких-то успехов, с тобой готовы работать люди посерьезнее. В команде сейчас есть сотрудники из Prisma, Luna, Verv, Wow-making, менторы из Flo, Google и других компаний.

Сейчас в нас уже инвестировали Екатерина Доманькова, Наталья Вадянова, Андрей Кулик, Светлана Шевлик и прочие. И фандрайзинг — это, в первую очередь, нетворкинг, поэтому мое решение переехать на остров было стратегически верным. За полтора года я запитчила стартап, думаю, раз 450. И это не такая уж и большая воронка. Фандрайзинг — это продажи. Только продаешь ты потенциальный продукт. И немножко мечту сделать мир лучше.





В работе над стартапом важно постоянно питчить. Самое важное — перебороть страх услышать «нет» первые раз 50 — дальше уже не страшно. И стоит помнить, что, кроме инвестиций, при общении с потенциальными инвесторами ты получаешь ценный фидбэк, быстро понимаешь, что и где нужно доработать, осознаешь какие-то инсайты рынка и т.д.

Начинающим фаундерам я могу посоветовать подаваться в акселераторы (мы прошли через три) и искать менторов. У меня был предпринимательский и управленческий опыт, но я ничего не понимала в IT, приходилось учиться на ходу: здесь помощь менторов была и есть очень важна.

«Женщина, которая растит детей, — это уже сам по себе сверхчеловек»

Я считаю, что количество инвестиций в женщин-фаундеров будет и должно расти с каждым годом. Понятно, что существуют определенные паттерны восприятия, и к женщинам часто меньше доверия. При общении это никогда не считывается, но невербально становится понятно, что с мужчинами работают охотнее. Однако это тренд, который сильно меняется в последнее время, потому что успешных женщин-предпринимателей становится все больше. И, на мой взгляд, способность женщины выдерживать разные жизнеснные ситуации и проходить через сложные этапы замечают все чаще.

Женщина, которая растит детей, — это уже сам по себе сверхчеловек. Она супер-скилловая, она может нести ответственность, организовывать, менеджерить, держать фокус на определенной задаче, одновременно обращать внимание на множество вещей, а еще — постоянно учиться. Ведь материнство — это новости каждый день: никогда не угадаешь, что будет за поворотом.





Например, на этой неделе мне позвонил педагог из школы и сказал, что у моего 10-летнего сына появилась герлфренд. Я была совершенно не готова к такому быстрому развитию событий (смеется, — прим. авт.). Однако, за пару часов я адаптировалась, приняла эту новость, проконсультировалась, как вести себя с подрастающим парнем на этом этапе, и настроилась на новые рельсы. Мы супер адаптивны, а это одно из главных качеств современной быстро меняющейся реальности.

Совмещать воспитание детей с работой совсем непросто, но очень интересно, если отнестись к этому, как, скажем, к компьютерной игре. Дети привыкли, что я много работаю. Но они также знают, что их время — это их время. Быт я организовала так, что все кружки и секции у них в школе, поэтому днем я могу спокойно работать, но вечер у меня — всегда для них. Выходные — тоже их территория, на которую я захожу крайне редко. Время для себя у меня утром: обычно подъем в 5.00 и до 7.00 я делаю практики, занимаюсь йогой, медитирую и концентрируюсь.

Я считаю, что для успешной работы стартапа очень важно психоэмоциональное и физическое состояние фаундера. Если у фаундера много витальности и он хорошо себя чувствует, то сможет заряжать энергией и команду, и сам проект.

«Начинать нужно там, где вам комфортно жить, быть и созидать»

Девушкам, которые хотят запустить свой бизнес, я советую ходить за советами к мужчинам, но при этом искать женщину-ментора. После общения с ментором-мужчиной ты уходишь с ощущением понятной стратегии действий, а после общения с женщиной-ментором — не только с понятной стратегией действий, но еще и с вдохновением, крыльями за спиной и верой, что у тебя все получится. Мы строим «большую Маму» для женщин, а мои большие мамы — мои инвесторы и менторы.



Наталья Мирончук и Наталья Водянова.

Сегодня существует большое количество акселерационных программ для женщин. Это очень круто, потому что помощь и поддержка нам важны. Нужно еще немного времени, чтобы мир начал чуть-чуть серьезнее относится к тому, что могут женщины.

Кроме того, мне кажется, что работать можно из любой точки мира. А жить нужно там, где комфортнее, где меньше времени и сил уходит на организацию быта, где есть помощь и поддержка родных и проще организовать семейную инфраструктуру. Но если речь идет о венчуре, то, конечно, самая распространенная культура стартапов в США. Мне кажется, что там воздух пропитан предпринимательством и новаторством, хотя сейчас мир стал таким маленьким, что дотянуться до любой экспертизы можно на уровне вытянутой руки. У нас куча экспертов из разных стран. Главное — понимать и видеть, что и зачем ты делаешь.

Релокация — это не так уж и легко. Нужно много сил и смелости, особенно, если ты едешь с детьми. Мне очень помогло то, что я всегда знала, зачем я это делаю. И сейчас, когда я сталкиваюсь с трудностями, всегда возвращаюсь к этому. Однако я сделала такой выбор не только из-за стартапа. После выхода из депрессии, мне хотелось поменять полностью картинку и окружение, чтобы болело меньше и реже. Так что у каждого свой путь.